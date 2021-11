Il meglio del weekend, 10 eventi da non perdere a Bologna e provincia Mercatini vintage, concerti, teatro e opera e soprattutto tante cose golose: dal cioccolato alla mortadella. Non ci sarà modo di annoiarsi questo fine settimana

Un fine settimana all'insegna del gusto. La città profumerà di cioccolato, di biscotti e di mortadella mentre si accende anche l'atmosfera natalizia grazie all'apertura dei mercatini storici: Santa Lucia, Altabella e il Villaggio di Natale Francese. Si va a teatro (per ridere, ma non solo), si va al cinema e per le serate musicali, ce n'è per tutti i gusti. Ecco un decalogo, mentre per vedere tutti gli eventi di sabato e domenica basta cliccare qui.

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

(per chi ama il Natale, lo Champagne, le baguette...)

Un appuntamento atteso che torna dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia. Piazza Minghetti e Piazza del Francia tornano ad illuminarsi con le luci del Natale e soprattutto si respirerà nell'aria profumo di biscotti, lavanda e vin brulè. Oltre ai tradizionali dolci dell’Avvento, tante saranno le prelibatezze presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi le "degustazioni dolci" potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da Re ed Imperatori: i macarons. Fino al 19 dicembre.

(per i più golosi)

Diciamolo, questo è un appuntamento davvero goloso e non solo per gli amanti del cioccolato. Dal 18 al 21 novembre in Piazza XX Settembre torna la fiera del cioccolato, il Cioccoshow 2021: ci saranno espositori e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, per proporre degustazioni, prodotti, eventi e laboratori dedicati al cioccolato artigianale di qualità.

(per chi ama la new wave)

Musica bella al Covo Club sabato 20 novembre (alle 22). Costanza Delle Rose è nota per essere l’autrice, cantante e bassista dei Be Forest, band con la quale ha effettuato lunghe tournée negli Stati Uniti, Messico, Europa e Russia. Dopo essersi trasferita a Londra durante un anno di immensi cambiamenti nella sua vita, Costanza ha trovato terreno fertile per dare vita al suo nuovo progetto, Koko, un’espressione profondamente riflessiva del suo io più sincero, senza artefatti o filtri per proteggerla. Koko è l’anima nuda di Costanza, abbastanza coraggiosa da sperimentare suoni e nuovi approcci lirici, e libera di essere fragile e vulnerabile ai suoi sentimenti. Dopo aver pubblicato il video “I Want to Be” nella primavera del 2021, KOKO debutta con un album di 7 tracce dal titolo metaforicamente preciso “Shedding Skin”, uscito il 17 ottobre 2021. Aftershow: Gold Soundz