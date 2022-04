I 10 eventi imperdibili di questo weekend bolognese Un fine settimana allungato dal 25 aprile (che è lunedì) che si infittisce di musica, teatro, musical e sport. E a Imola c'è il GP di Formula 1

Bodega. Photo: Kevin W Condon

Il fine settimana in arrivo è un weekend speciale: si allunga per la Festa della Liberazione che cade di lunedì, ma a parte la durata, è anche bello intenso. Intanto a Imola c'è il GP di Formula 1, che porta una ventata di eventi anche fuori dall'autodromo. E se Budrio celebra la primavera con una grande e tradizionale festa, a Bologna c'è un bel festival da leccarsi i baffi. In contemporanea è possibile imparare qualcosa di più su Giuseppe Verdi e godersi un musical da favola o riascoltare i grandissimi Pink Floyd.

(per una gita appena fuori porta)

Primaveranda è da 33 anni uno dei momenti più importanti della nostra socialità budriese: 9 giorni tra iniziative ecoambientali e puro divertimento, cicloturismo per la campagna, giovani querce che mettono radici nel territorio, mostre, bancarelle, musica, balli, il Carnevale dei bambini, Street Food con concerti live tutte le sere, a tutta Birra, raduni di moto e fiumi di birra e finalmente a teatro.

(per chi non vuole solo l'alta velocità)

Giovedì 21 aprile prosegue il ricco calendario di iniziative che il Comune di Imola ha organizzato e promosso, in collaborazione con le associazioni di categoria, nella settimana dal 18 al 24 aprile, pensate per i turisti ed anche per gli imolesi, per offrire a tutti momenti di intrattenimento e l’opportunità di vivere la città con una nuova veste. Il tutto nell’ottica di creare un legame saldo fra il Gran Premio di F.1 in autodromo e le attività economiche della città ed in particolare del centro storico.

(per chi non sa scegliere fra gusto e orecchie)

Dal 22 al 25 aprile al Parco della Zucca torna il "Finger Food Festival". Rassegna dedicata alle eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali. Non solo cibo per il palato però, ma anche per le orecchie: il tutto è infatti farcito con della bella musica.