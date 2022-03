I 10 eventi da non perdere a Bologna questo weekend Se non vi accontentate di Veronica Pivetti, Rocco Siffredi, Alex Cameron e Sergey Khachatryan, allora ci sono anche l'Uomo di Latta e lo Spaventapasseri. Nel fine settimana in cui si passa all'ora legale spuntano anche le attesissime Giornate FAI di Primavera

Il primo fine settimana di primavera, quello del cambio dell'ora! Eh sì, perchè nella notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo le lancette vanno portate sessanta minuti avanti per allungare ancora di più le giornate verso l'estate. Ma le giornate sono già lunghe, almeno in questo weekend, visto il calendario degli appuntamenti cittadini che vanno da mattina a sera, di molto vivacizzati da tutti gli eventi legati al mondo dell'illustrazione per ragazzi (a BolognaFiere è andata in scena la 59esima edizione della “Bologna Children’s Book Fair”). Fra sabato e domenica transiteranno in città Rocco Siffredi e Veronica Pivetti, ma anche il violinista Sergey Khachatryan e il musicista Alex Cameron. In tutto questo sì, ci sono anche le Giornate FAI di Primavera! Qui, tutti e proprio tutti, gli appuntamento del fine settimana.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(per chi non si accontenta mai delle nuove scoperte)

Tornano le amatissime Giornate FAI di Primavera: appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo a Bologna, così come in tutta Italia. In città si apriranno le porte delle splendide sale del Palazzo Arcivescovile e di Palazzo Bonasoni e il pubblico verrà accompagnato in un percorso inedito attraverso il Parco della Montagnola e proprio qui si terrà uno speciale incontro, presso il Salone delle Feste di Palazzo Maccaferri, con l’architetto Mario Cucinella per parlare del suo progetto pensato per il parco. Una sorpresa dietro l'altra. Ma non è tutto: un occhio anche ai comuni appena fuori.

(per chi si aspetta una storia fatta di malavita, sesso, amore e gelosia)

Siamo in America nei mitici anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Questa l’atmosfera dello show supportato da una trascinante colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynor a Renato Zero, passando per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Dal 25 al 27 marzo Veronica Pivetti in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Stanno sparando sulla nostra canzone".

(per una serata indie pop )

Alex Cameron riscrive le regole dell’intimità. Dopo l’esordio nel 2013 con “Jumping the Shark”, nel 2017 pubblica l’acclamato “Forced Witness”. Registrato a Berlino in una vecchia stazione radio della Germania dell’Est, Los Angeles e Las Vegas, e prodotto da Cameron insieme a Jonathan Rado dei Foxygen, i brani che compongono l’album sembrano inizialmente divertenti, le melodie entusiasmanti ed impreziosite dal lavoro di Molloy. Sabato 26 marzo Alex Cameron live sul palco del Covo Club.