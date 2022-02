I 10 eventi che rendono davvero speciale questo weekend a Bologna A teatro Bisio e Morandi, la musica di Oksana Lyniv e del grande Kirk Lightsey. E poi c'è il Carnevale, che riserva qualche bella sorpresa per i più piccoli. Che altro? Tutte le mostre, i concerti, gli eventi gratis in città

Ultimo weekend di febbraio: mentre il covid ha fatto posticipare all'estate molte parate e manifestazioni legate al Carnevale (qualche evento c'è, soprattutto per i più piccoli), l'agenda del fine settimana non smette di riempirsi di eventi appetitosi che accontentano anche gli occhi e le orecchie dei più esigenti, dagli amanti del pop ai dipendenti di musica jazz. Fra i nomi che passano da qui fra sabato e domenica: Claudio Bisio e Gianni Morandi. Sabato alle 18.00 in Piazza Maggiore è prevista una fiaccolata per dire no a quello che sta accadendo in Ucraina.

Ecco i 10 "imperdibili" di questa settimana:

(per chi vuole divertirsi ma non troppo)

Fino al 27 febbraio Claudio Bisio va in scena sul palcobolognese con lo spettacolo "La mia Vita Raccontata male" in scena al Teatro Celebrazioni. Un po' romanzo di formazione, un po' biografia divertita e pensosa, un po' catalogo degli inciampi e dell'allegria del vivere, "La mia vita raccontata male" ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Appuntamento al Teatro delle Celebrazioni.

(per veri amanti della musica)

Sabato 26 febbraio torna sul podio della compagine del TCBO Oksana Lyniv, con il Primo clarinetto dell’Orchestra di Santa Cecilia Alessandro Carbonare in veste di solista. L’intera serata guarda al di là dell’oceano, verso gli Stati Uniti, con il celebre Adagio per archi di Samuel Barber, il concerto per clarinetto di Aaron Copland e la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák.

3. In viva voce: leggere Franco Quadri all'Oratorio San Filippo Neri

(per chi punta a una serata speciale in un posto speciale)

All'Oratorio di San Filippo Neri sabato sera (20.30, ingresso gratuito) "Ateliersi | In viva voce: leggere Franco Quadri". Da un ricordo di Fiorenza Menni, attrice teatrale, lettrice appassionata delle recensioni di Franco Quadri, nasce l’idea di un format sonoro e performativo che dia voce agli scritti di uno dei più grandi critici teatrali del Novecento e alla sua unicità, seguendo i moti di una penna capace di produrre visione. Da un posto nelle prime file delle platee di tutto il mondo egli produce tracce magnetiche dell’arte scenica di circa sei decenni, attivando l’immaginario del lettore grazie a uno sguardo tattile e a un sentire tellurico. Questa lettura – maggiormente incentrata sul teatro italiano – stringe nello stesso abbraccio universi teatrali distinti che vanno a comporre quel respiro trasversale che ha fatto di Quadri un riferimento assoluto. È un carotaggio nella storia del teatro. Uno stimolo alla passione. Il montaggio minuzioso crea un’immagine molto folta e vitale della comunità teatrale italiana.