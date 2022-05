Bologna, guida al weekend: gli eventi da non perdere fra Rock e serate sotto le stelle I 10 appuntamenti in lista sono solo la punta dell'iceberg: questo fine settimana Bologna esplode di cose da fare. Dai mercatini alle feste di strada, dai concertoni (vedi Vasco e Dua Lipa) alla Classica di prima mattina

Ultimo weekend di maggio, energetico tanto quanto il sole che ci sta scaldando da quando (sono i fatti!) arrivata l'estate anche a Bologna. Dare la caccia al fresco può non essere la priorità di tutti, ma cadesse il mondo, dopo il tramonto è impossibile rinunciare a tutta la bella musica e le belle cose che succedono nei dintorni: dentro e fuori dalle mura. Anche questo giro il decalogo non si scorda di nessuno: rockettari e romanticoni, frequentatori di mercatini originali, escursionisti alle prime armi e camminatori ossessivi, appassionati di comicità e di cinema. Andiamo per ordine: intanto è il weekend del Blasco. Sì perchè ci siamo: la data del concerto di Vasco Rossi a Imola (QUI tutte le info per chi ci va) è finalmente arrivata e i fan sono carichissimi (è questo sabato, il 28 maggio). Cosa si muove intorno alla fiera? E' la settimana di Autopromotec, la fiera dell'aftermarket per l'automobile.

Ecco i 10 imperdibili di questo weekend:

(per chi ama i mercatini chic)

Un appuntamento che non ha bisogno di molte presentazioni, visto che è ormai per tutti un'ottima occasione per scoprire uno dei giardini segreti di Bologna, che per l'occasione si anima di stand-boutique al profumo di peonie (che certo non possono mancare). In sostanza si tratta (qualcuno che non lo conosce ancora ci sarà...) di una mostra mercato a sostegno di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi creata in un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città. Ci sono oltre 40 espositori (bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro)...QUI orari e info.

(per un intero weekend sotto a un ponte)

Pontelungo Summer Festival’ è la rassegna ad ingresso gratuito con musica, spettacoli, concerti, teatro, cabaret, festival, street food, mercatini, a soli 10 minuti dal centro ai giardini del centro sportivo Pontelungo, quartiere Reno – Borgo Panigale S. Viola. Da maggio a ottobre, dal mercoledì alla domenica tutte le sere dalle ore 19:00 Pic-Chic aperitivo sul prato accompagnato da musica dal vivo ed eventi a tema. E questo weekend? Ecco il programma: venerdì 27 Sock Tamburo live, sabato Shakalab e DJ set di Jungle AMy, domenica 29 i gransissimi PopPen Dj's. Dove? in via Agucchi 121. All'interno della rassegna saranno presenti bancarelle di artigianato indipendente e banchetti per le distro delle band.

3. "Io sì": il concerto dinamico nel cortile di Palazzo d'Accursio

(per è per l'uguaglianza, anche attraverso la musica)

"Io sì" è un concerto dinamico. Attraverso la capacità evocativa della musica corale, vuole unire l'amarezza e la rabbia per gli episodi di violenza e di discriminazione, con la testimonianza stessa del coro Choreos di Firenze. Il centro del concerto vedrà la testimonianza diretta di Vincent Vallon, accompagnato dal coro in una partitura unica e originale. Prima e dopo, canti popolari e di lotta ancora attuali si sposeranno a canzoni pop e brani moderni, in un filo rosso che lega l'impegno per l'uguaglianza e la dignità umana con il sentimento universale dell'amore. Protagoniste indiscusse le voci, cantanti e recitanti, espressione di identità personali e storie di vita. Voci che cantano all'unisono, sprigionando sentimenti di comunità, inclusione e appassionata complicità umana e artistica. Appuntamento alle ore 21.15, ingresso gratuito, con una donazione che verrà integralmente raccolta da Gruppo Trans Bologna.