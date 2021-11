I migliori eventi del weekend, 10 appuntamenti per tutti i gusti Bologna si è accesa di atmosfera natalizia e non mancano spettacoli, concerti e appuntamenti per tutti: dall'hobbistica ai cortometraggi

Giobbe Covatta a teatro

La settimana è volata in fretta o il tempo si è fermato tra le faccende dell'ufficio? In ogni caso, il fine settimana è finalmente arrivato e (in pieno clima natalizio) stiliamo l'ormai abituale classifica delle dieci cose da fare (anche se gli eventi in città sono molti di più) fra venerdì sera e domenica. Mentre in fiera esplode il fai da te, per gli appassionati di mercatini di Natale è d'obbligo un giretto qui: Santa Lucia, Altabella e il Villaggio di Natale Francese. Per chi vuole godersi mostre e musei qui c'è una bella lista di possibilità. E poi anche teatro (spettacoli per adulti, ma anche per famiglie con bambini), tanta musica e ancora sagre (le sagre più interessanti eccole qui!)

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

(per chi è fashion, ma anche green)

E' stato un bel gruppo di affiatati studenti Unibo a pensarlo e realizzarlo: è il mercatino solidale per sostenere la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Un’iniziativa per ridurre l’acquisto di prodotti di fast fashion; consentire un risparmio concreto delle famiglie nell’acquisto di capi e giocattoli di qualità; promuovere un sistema di economia circolare e di sostegno alle cause sensibili. Il 26, 27 e 28 novembre appuntamento in Via Savenella con ‘Giro Tondo’. Il tutto in collaborazione con l’associazione Re-Use With Love ODV.

(per chi cerca ispirazione!)

Il paradiso del fai da te. Da venerdì 26 a domenica 28 novembre a Bolognafiere l’edizione autunnale de Il Mondo Creativo. Il salone dell'hobbistica conferma la sua duplice anima rappresentata dai due saloni, il Mondo Creativo e Craft Your Party, diversi nell’essenza ma complementari nell’offerta merceologica e nei contenuti verso il pubblico.

(dedicato a chi ha la passione per i cortometraggi)

Dal 24 al 28 novembre "Ce l’ho Corto Film Festival". L’evento bolognese dedicato al mondo dei cortometraggi di autori e autrici emergenti al TPO. Dopo una seconda edizione interamente online Ce l’ho Corto Film Festival torna in forma ibrida: il festival si svolge in presenza al TPO di Bologna e online sulla piattaforma Open DDB e sui canali social del Festival. Il Festival, organizzato e curato dall’associazione culturale Kinodromo, propone 60 cortometraggi selezionati tra i quasi 500 che si sono iscritti a Ce l’ho Corto Calling, l’open call conclusa a settembre. Tra le novità di questa edizione la nuova location che per gli eventi in presenza sarà il TPO, storico centro culturale di Bologna, e la nuova sezione dedicata ai videoclip Video Killed The Radio Stars.