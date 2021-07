Il weekend perfetto in città: ecco i 10 eventi più cool per chi resta

Tante musica. Il weekend che chiude luglio e ci porta dritti al mede d'estate per eccellenza è un fitto calendario di live ed eventi musicali sparsi per tutta la città. Ci sono lo stile dissacrante, il pop, le serate ballabili e le cover band: basta scegliere. Ma non finisce qui, visto che anche i più piccoli avranno il loro spazio, così come gli eventi nelle nostre piazze, primo fra tutti il cinema all'aperto di "Sotto le stelle del Cinema". Una chicca al fresco per gli amanti dello sport!

Ecco il decalogo degli appuntamenti imperdibili di questo weekend:

1. Freak&Chic Festival: superstar Immanuel Casto e Romina Falconi

Venerdì 30 e sabato 31 luglio, nella location del Pontelungo Summer Festival di Bologna si terrà la prima edizione del Freak&Chic Festival. Due giorni per raccontare il variegato e creativo hub artistico di Freak & Chic. Ad ammaliare e dissacrare con il loro live set ci saranno: Immanuel Casto, che quest’anno festeggia il decennale del suo debut Adult Music con la ristampa in vinile ed è da poco tornato con l’inedito D!CKPIC e l’annuncio di un live all’Alcatraz di Milano; la biondissima cantautrice Romina Falconi, anche lei fresca del nuovo inedito Magati Vivi che per questa data unica si presenta con la sua super band dei Disumani con la quale ha da poco registrato anche l’ep live ‘Perdonami Padre perchè ho cantato’; nella prima serata anche il debutto live di DORIAH, nuovo progetto che fa del paradossale il suo marchio autorale e con il suo primo singolo Maradona a farne da manifesto.

Nella serata di venerdì ci sarà anche il talk con Wallie, Fumettibrutti e Joe1 mediato e presentato dall’illustratore Quasirosso dove si parlerà della nuova generazione di fumettisti con successive presentazioni degli ultimi lavori pubblicati e firmacopie. Wallie ha pubblicato a marzo il suo secondo libro per Feltrinelli Comics, Uova di lucertola, e Fumettibrutti insieme a Joe1 hanno scritto e disegnato CenerentolA, sempre per Feltrinelli Comics, dal 24 giugno in tutte le librerie.

Sabato invece tocca alla stand up comedy di Young Montemagno, debutto live per La parodia più sexy-nerd del web. La creatura dell’attore di teatro Alessio Rocco e degli autori Matteo Bodra, Mattia Ciafardo e Mattia Crutone, definita ‘l’ultima frontiera di Facebook’ da Wired, promette enormi risate e dissacrazioni non replicabili.

2. Una serata con i miti degli anni '80: tre leggende reinterpretate da tre cover band

80’s Legends - 3 leggende degli anni ‘80, una cover band! E’ la nuova cover band dedicata a tre leggende degli anni 80: Bryan Adams, Madonna e Queen. Tre cantanti e una band live per due ore di spettacolo con i successi indimenticabili di tre star del panorama mondiale. Dove? Alla Ca' Bura, Parco dei Giardini Bologna. Quando? Sabato 31 luglio alle 21.15. Si paga? No, l'ingresso ègratuito.

3. Lucio e Rino, questa serata è per voi

Una serata dedicata a due grandi cantautori: Lucio Battisti e Rino Gaetano per la rassegna "Siamo Angeli". Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00. Chi non li conosce? chi non ha mai cantato una delle loro canzoni? chi non ha mai ballato sui brani di Rino Gaetano? chi non si è innamorato con le canzoni in sottofondo di Lucio Battisti? La risposta la sappiamo bene! Per questo sappiamo anche che la serata dedicata alla musica di Lucio Battisti e Rino Gaetano farà breccia nel cuore di tutti!Rino Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è un mito indiscusso. Cantautore ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Modalità di ingresso: 7,00 euro a persona.