Come ti organizzo il weekend di Halloween: i 10 eventi da non perdere Il fine settimana di Ognissanti (che diventa lungo) ha tante proposte allettanti un po' per tutti i gusti. Le Tartufeste: ci sono. La musica dal vivo: presente! E poi serate a tema macabro e camminate all'aria aperta

Il ponte di Ognissanti finalmente è arrivato, con un bel lunedì "rosso" sul calendario e una giornata di festa che si attacca al fine settimana. Il punto adesso è come vivere questri tre giorni senza perdersi nulla di importante in città: e le occasioni non mancano, dalla musica al cinema, dalle sagre di stagione (tartufo, castagne e vino nuovo protagonisti assoluti: da segnalare la mitica Tartófla) senza contare che ci sono anche tantissimi eventi a tema fantasmi, zucche e vampiri visto che il 31 ottobre è Halloween!

(per chi ama il Rock)

L’intrigante omaggio alla musica di David Bowie ideato dal trombettista Paolo Fresu è il primo dei grandi live in teatro dell’edizione 2021 del Bologna Jazz Festival, lunedì 1° novembre 2021 al Teatro Auditorium Manzoni. Il cast artistico all stars convocato da Fresu per questo suo progetto è impressionante, con Petra Magoni (voce), Gianluca Petrella (trombone, elettronica), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico) e Christian Meyer (batteria). Appuntamento il 1°novembre.

(per i curiosi avventurieri)

Trekking Urbano, dal 30 ottobre all'1 novembre a Bologna e in 9 comuni della Città metropolitana (prenotazioni dalle 9 del 14 ottobre). Torna il Trekking Urbano a Bologna e in 9 comuni del territorio (Castel d'Aiano, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Livergnano, Monghidoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto): il 30-31 ottobre e 1° novembre si potranno così scoprire quali bizzarri personaggi hanno animato le strade della città e dell’area metropolitana. Il tema del Trekking Urbano quest’anno è "Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi”.

(per gli sportivi a tutti i livelli)

Tutti allo start il 31 ottobre visto che c'è la prima edizione della Bologna Marathon che prenderà il via alle 9.30 da via Indipendenza. 3.101 gli iscritti alla 42,195 Km della Maratona e alla 30K Km dei Portici, mentre sono già quasi 600 gli iscritti alla Bologna City Run, corsa non competitiva di 6 Km a cui è ancora possibile partecipare. Il PalaDozza, la Casa dello Sport, ospiterà l’Expo Village e l’ufficio gara, dove venerdi 29 e sabato 30 ottobre, tutti i partecipanti potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara e visitare gli stand delle aziende partner, dalle 10:00 alle 21:00, mentre per gli appassionati è possibile acquistare a solo un euro la cartolina della manifestazione con un annullo postale dedicato alla manifestazione.