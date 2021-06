Week-end del 5-6 giugno: i 10 eventi da non perdere a Bologna e dintorni

La noia non sarà un problema di questo week-end. Il decalogo potrebbe allungarsi a oltranza perchè questa Bologna estiva riserva davvero moltissime sorprese per chi ama l'arte, la musica dal vivo, il buon cibo e le belle location...stare all'aria aperta è il must (tempo permettendo!). Non mancano gli appuntamenti per i più piccoli e per le faiglie, così come le escursioni per i più sportivi: benvenuti nel fine settimana del 5 e del 6 giugno.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

1. A Villa Angeletti la festa "I Love Bolognina"

(non solo per chi vive alla Bolognina)

Domenica 6 giugno dalle 16.30 la festa "I Love Bolognina per Bolognina a colori!" al Parco di Villa Angeletti (via Carracci). Street Art - Live Art performance: alcuni partecipanti della rassegna Bolognina a colori (che si terrà in zona Via di Corticella nelle prossime settimane) disegneranno dal vivo. Alle ore 18,30 ringraziamento ai sostenitori del progetto di raccolta fondi: "Bolognina a colori", consegna ricompense e festa! Mercatino con Armadio circolare: abbigliamento, second hand e vintage. Accompagnamento musicale a cura di Luftraum DJ. Esposizione banchetto con i gadgets di I Love Bolognina. Alle ore 21 gruppo musicale Violet Noise per chiudere in bellezza e a tempo di musica.

2. Biografilm Festival: le storie contemporanee al centro del grande schermo

(per chi ama le storie)

Il programma, disponibile anche in streaming per il pubblico di MYmovies dal 4 al 14 giugno, sarà ricco e le storie appassionanti. A Bologna, il festival sarà al Pop Up Cinema Medica Palace di via Montegrappa e al Chiostro di Santa Cristina della Fondazza in piazzetta Giorgio Morandi. Fra le proiezioni di questo fine settimana: All-In (Volkan Üce); President (Camilla Nielsson); Game of the Year (Alessandro Redaelli); House of Dolls (Tudor Plato). Il programma completo del Biografilm Festival.

3. Che ne è stato dei giochi di cortile? Caccia al tesoro al Giardino Otello Colli

(per chi a 'campana' ci ha giocato almeno una volta)

Il 5 giugno dalle ore 16, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, al Giardino Comunale Otello Colli si mettono via tablet, telefoni e device per tornare a giocare come una volta, alla riscoperta della semplicità, della sostenibilità e dell’aria aperta: 14 giochi statici in legno, recuperati da materiali di riciclo e realizzati a mano da alcuni residenti e artigiani della zona Birra per essere tramandati ai nostri ragazzi, figli di un altro mondo, di un’altra generazione. Labirinti da tavolo, biliardi in stile olandese, giochi di re e servitori da colpire, torri da centrare con anelli di corda, noci da schiacciare e tris da comporre a disposizione gratuita di tutti.

Un museo ludico a cielo aperto da vivere e fruire, grazie anche a molti altri giochi dinamici ripescati dalla memoria dei nonni: rubabandiera, il gioco dell’oca a terra, le sedie musicali, 1.2.3 palla con calcio in rete e la divertentissima staffetta ad ostacoli.

Il divertimento continua alle ore 18: una caccia al tesoro con orienteering (posti limitati) permetterà di spostarsi i anche lungo il fiume Reno con mappa alla mano, alla ricerca di risposte, indovinelli e prove da superare, avendo in mente il tema della sostenibilità ambientale e della fruibilità delle aree verdi della zona. Partecipazione alla caccia al tesoro gratuita ma con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/2SvTCFH o tramite whatsapp al tel. 353 414 5631, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Iniziativa realizzata grazie ad un patto di collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale – Reno. Evento gratuito e aperto a tutti. I giochi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid-19.

4. Da Museo a Museo pedalando lungo il Navile: il 6 giugno “Il grano e i suoi mulini”

(per chi ha voluto la bicicletta e adesso...pedala!)

Giornata dedicata al rapporto plurisecolare tra la campagna, fornitrice di frumento, e la città dove avveniva la trasformazione dei grani in farina: il Navile era spesso il luogo di scambio tra le due produzioni

Ore 9:30 Museo del Patrimonio Industriale

Visita guidata dedicata alla storia e alla tecnologia dei mulini da grano, macchine che a Bologna, concentrate lungo il canale delle Moline, macinavano, nel XVIII secolo, per il fabbisogno cittadino circa 15.000 tonnellate di frumento all'anno

Ore 10:30 pedalata con accompagnatore sulla Ciclovia del Navile sino al Museo della Civiltà Contadina con possibilità di noleggiare bici da adulto o bambino con il servizio “AnimaBike”

Ore 13:00 pranzo libero o presso la Locanda Smeraldi nel suggestivo parco all'inglese della villa

Ore 14:30 Visita guidata alle sezioni del museo dedicate al frumento e alla cucina contadina, per scoprire la più importante delle colture, praticate nei poderi mezzadrili, della pianura bolognese. Il grano ogni anno occupava quasi la metà del seminativo e garantiva i consumi familiari di pane e pasta

Ore 15.45 ritorno verso Bologna (in bici e in autonomia)

Ore 16.30 eventuale partenza Navetta Anima (facoltativo, costo 5 euro)

Ore 17.30 consegna delle biciclette noleggiate agli operatori di “Anima” presso il Museo del Patrimonio Industriale

5. Domenica musicale al Pontelungo: suonano i Tropical Swingers

(per chi a tempo ci sa andare eccome!)

La Domenica pomeriggio a Pontelungo si arricchisce di concerti, spettacoli e iniziative eno gastronomiche. Ad allietare il pomeriggio di del 6 giugno arrivano i Tropical Swingers! (sottotitolo: Quando lo swing profuma di mare). Cosa può succedere quando due ragazzacci rockabilly, un batterista funky e una cantante amante del vintage si ritrovano per suonare? Un mix irresistibile di suoni: tra un classicone swing e uno degli anni ’60, tra un assolo rock’n’roll e un ritmo cumbia, che vi faranno sentire su una spiaggia tropicale.

Voce: Giulia Masarati

Contrabbasso: Zimmy Martini

Chitarra: Aurelio Ristuccia

Batteria: Fabio Carissimi

6. San Francesco di sera: al via la rassegna di spettacoli, reading e incontri a cielo aperto

(dedicato a chi vuole stare sempre sotto le stelle)

La cornice è quella della bellissima Piazza San Francesco e il calendario che parte questo fine settimana posegue fino a a Ferragosto. Gli appuntamento sono sempre di venerdì, sabato e domenica: spettacoli, incontri e reading d’autore a cielo aperto. La rassegna è realizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione. Ecco gli appuntamenti di questi giorni: venerdì 4 giugno (ore 20:00) "La città è nostra! Così è la Bologna che vogliamo" (gioco spettacolo a conclusione del percorso Dire+Fare=Fondare); sabato 5 giugno alle 20.30 "A night in San Francisco"; domenica 6 giugno Bologna è in giallo per il Giallo Festival Summer. Un appuntamento in cui la componente del mistero non mancherà. Segreti, enigmi, passioni, busillis: due scrittori bolognesi si incontrano e raccontano i loro recenti romanzi in dialogo con Simone Metalli e alcuni componenti del gruppo REMS.

7. Federico Poggipollini: “Capitan Fede” torna live

(per chi ama i fuoriclasse)

Concerto per "Canzoni rubate Tour" con Federico Poggipollini alla voce e chitarra, Ivano Zanotti alla batteria e Alberto Linari alle tastiere. Lo abbiamo visto militare come chitarrista accanto a grandi nomi della musica italiana come i Litfiba (nei primi anni ’90), Ligabue (dal 1994), in quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha accompagnato con la chitarra Annalisa, ma anche al “DopoFestival” del 2019 con Rocco Papaleo e potremmo continuare ad elencare altre importanti collaborazioni. Negli anni, passo dopo passo, “Capitan Fede” ha saputo portare avanti anche diversi progetti solistici, i quali, si sono concretizzati in quattro album. Il quinto, uscito quest’anno, si presenta come un disco di cover, “Canzoni rubate” appunto, in cui l’artista ha cercato di celebrare il suo amore per la musica stilando una tracklist attenta, speciale, ricercata, di chi ancora oggi non ha perso quella speciale “effervescenza” nella ricerca della rielaborazione di brani altrui. Concerto gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Dove: piazza di fronte alla Casa della Cultura.

8. "Fior di nulla" one man show all'Arena Orfeonica

(per gli amanti del teatro senza soffitto)

Uno spettacolo di e con Maurizio Cardillo (al pianoforte digitale Bob Messini). Il più meraviglioso nulla del mondo raccontato, cantato e declamato da Maurizio Cardillo con la partecipazione musicale di Bob Messini. In arte è difficile dire qualcosa che sia altrettanto buono del non dire niente. (Ludwig Wittgenstein). Il Nulla si declina in modi infiniti: Non avere Nulla, non essere Nulla, non capire Nulla sono solo alcune applicazioni molto comuni di questo affascinante stato. Il Nulla è parente di molteplici concetti e situazioni, tra cui il Vuoto, il Buco, l’Assenza, lo Zero, il Nessuno.

Il Nulla è in agguato ad ogni ora del giorno e in ogni luogo, basta saperlo trovare. E quando lo trovi, ti regala meravigliosi momenti.

Buon Nulla a tutti... Grazie a Filippo Pagotto ed Elena Di Gioia. Ingresso € 5. Biglietteria in loco aperta da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

9. "Bolognina Market": il mercatino di Armadio Circolare

(per chi ravanerebbe per ore...)

Domenica 6 giugno dalle 11 alle 21 ‘Bolognina Market’ a cura di ‘Armadio Circolare’ a Villa Angeletti. L’ingresso è gratuito e all’interno si trovano ricercati stand di vintage, second-hand, artigianato, illustrazion, vinili, gioielli.... il tutto arricchito da chiacchiere e consigli di shopping tra amici, da un accattivante accompagnamento musicale e da una fresca birretta sotto gli alberi da frutta! Quale migliore occasione per trascorrere la domenica in compagnia e festeggiare la riapertura dopo mesi di clausura casalinga? Questa volta saremo in tantissimi e in questi lunghi mesi abbiamo selezionato solo il meglio del meglio dei nostri armadi circolari.

10. Caccia al Tesoro dedicata a Ottorino Respighi al Cimitero della Certosa

(solo per chi non smette mai di cercare)

Caccia al Tesoro nel Cimitero monumentale della Certosa, dedicata alla figura di Ottorino Respighi, uno dei più noti compositori musicali del Novecento. Attraverso una mappa scaricabile, si potrà scoprire il mondo musicale e familiare dell'artista, parente di celebri scultori, critici d'arte, medici, uomini d'arme e della scrittrice Vittoria Guerrini, in arte Cristina Campo. Nelle tappe del percorso saranno disponibili codici QR per approfondire con testi, documenti, video, scene rievocative e brani musicali. Realizzato dall’Istituzione Bologna Musei-Museo civico del Risorgimento in occasione della Settimana alla scoperta dei cimiteri europei, in collaborazione con 8cento APS; nell'ambito del progetto Respighi Project del Teatro del Baraccano. Evento gratuito. Accesso libero: ore 8.00-18.00, orario continuato. La mappa è scaricabile dal 24 maggio al 6 giugno dalla pagina del Museo civico del Risorgimento, attraverso i canali Facebook oppure recandosi presso l'Info Point della Certosa in orario di apertura (via della Certosa 18 - Cortile chiesa).