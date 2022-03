I 10 eventi imperdibili di questo weekend a Bologna Golosissimi appuntamenti nei teatri cittadini con nomi come quello di Elio e Fiorella Mannoia. Ma ci sono anche lo sport e i programmi per bambini. Ciliegina sulla torta: serate di musica live e di elettronica

Marzo, il mese nel quale vorremmo accogliere la primavera, si apre così: con tanta musica, teatro di qualità (anche per i più piccoli), mostre ed eventi culturali che abbracciano un po' tutti i gusti e qualche sopresa live. Il 4 marzo è la data del compleanno di Lucio Dalla e infatti da venerdì sono in programma tanti eventi dedicati all'artista bolognese: eccoli tutti. E ci avviciniamo anche a un'altra ricorrenza: la Festa della Donna. Una panoramica su tutti gli incontri, gli spettacoli e le musiche che caratterizzeranno questa giornata speciale: qui i migliori eventi dell'8 marzo.

Insomma, andiamo al dunque. Il solito decalogo del fine settimana per orientarsi nella mappa culturale cittadina. Ecco i 10 eventi da non perdere!

(per chi canticchia già 'Vengo anch'io! No, tu no!)

Sarà certamente una serata speciale quella in compagnia di Elio. Non solo una, a dire il vero: lo spettacolo "Ci vuole orecchio (dedicato a Enzo Jannacci) sarà al Duse dal 4 al 6 marzo 2022. Ma che spettacolo è? Si parte d qui: Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale. “Roba minima”, diceva Jannacci: barboni, tossici, prostitute coi calzett de seda, ma anche cani coi capelli o telegrafisti dal cuore urgente. Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, troveremo assieme a Elio cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora

(per fare un gesto di pace)

AMonte Sole si torna a marciare per la pace. Domenica 6 marzo è in programma una passeggiata per chiedere la fine della guerra in Ucraina: si parte dalla Scuola di Pace di Monte Sole e si arriva fino al cimitero di Casaglia, in particolare ai piedi della tomba di don Giuseppe Dossetti, uno dei principali ideatori dell’articolo 11 della Costituzione in cui si scrive nero su bianco che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Nella stessa giornata anche a Sant’Anna di Stazzema, Fossoli, Casa Cervi si terranno iniziative, dando vita ad una staffetta per la Pace che durerà tutta la domenica.

(per una serata di musica e spettacolo)

Fiorella Mannoia in concerto il 6 marzo 2022 (recupero delle date del 12 maggio e del 22 dicembre 2021). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Ulteriori informazioni. Il tour prende il nome dall'omonimo programma che Fiorella Mannoia sta conducendo su Rai 3, dal 25 ottobre scorso, in seconda serata, e vedrà l'artista tornare sul palco con la sua band, dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all'ultimo album "Padroni di Niente".