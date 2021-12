I 10 eventi imperdibili di questo weekend bolognese Concerti, mercatini di Natale, spettacoli teatrali per ridere e per riflettere, eventi per bambini e tanto altro. Un fine settimana ricchissimo e assolutamente già in tema feste

Finalmente venerdì! Un altro bel weekend alle porte (e chi può si fa anche il ponte dell'Immacolata) In ogni caso, il fine settimana è arrivato e (in pieno clima natalizio) stiliamo l'ormai abituale classifica delle dieci cose da fare (anche se gli eventi in città sono molti di più) fra venerdì sera e domenica. Gli appassionati di mercatini di Natale conoscono già Santa Lucia, Altabella e il Villaggio di Natale Francese, ma ce ne sono tanti altri da scoprire òungo tutto il periodo delle Feste: qui una lista corposissima (su tutta la Città Metropolitana) di presepi, visite di Babbo Natale, concerti a tema e momenti di convivialità in Appennino.

Una nuova mostra in città: fra le aperture da segnalare, dal 4 dicembre (e fino al 22 febbraio 2022) alla Pinacoteca: "Antonio Canova e Bologna".

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

(per chi non solo GULP, WOW, POW)

Dal 2 al 5 dicembre torna in presenza il Festival internazionale di fumetto di Bologna, con un programma che fa il punto sul fumetto di ieri e di domani. In calendario il grande convegno sui 20 anni di graphic novel con Igort, Ratigher, David B., Fumettibrutti, Vanna Vinci e tanti altri, gli incontri tra maestri e nuove promesse del graphic novel, il progetto europeo Invisible Lines che sfida 12 giovani talenti da tutta Europa a dare segno all’invisibilità, e grandi ospiti internazionali come Frederik Peeters, Anders Nilsen e Antoine Cossé. Gran finale con le stanze d’artista di Noemi Vola, Emma Lidia Squillari e Andrea Antinori al PHI Hotel Bologna Al Cappello Rosso, il primo “FumettHotel” d’Italia.

(per gli amanti del Jazz)

L’edizione 2021 di Crossroads torna a farsi "sentire" a Bologna. Domenica 5 dicembre al Camera Jazz&Music Club (inizio alle ore 21:45), il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna ospiterà George Cables, uno dei più autorevoli e ammalianti pianisti jazz afroamericani in attività. Cables si esibirà con il suo trio, completato da Darryl Hall al contrabbasso e Jerome Jennings alla batteria. Sul palco, come special guest, ci sarà anche il sassofonista Piero Odorici, un partner di lunga data, che con Cables e il suo repertorio ha sviluppato un rapporto privilegiato. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Camera Jazz&Music Club Bologna. Biglietti: prezzo unico euro 25 (tessera Endas obbligatoria; tesseramento annuale euro 15).

(per chi vuole sempre essere informato)

Sabato 4 dicembre alle 18.30 Lilli Gruber presenta "La guerra dentro" Martha Gellhorn e il dovere della verità alla Fondazione MAST. La guerra, la scrittura, la libertà di una donna straordinaria in un mondo dominato dagli uomini. La storia della più grande corrispondente di guerra del Novecento si unisce all’esperienza di Lilli Gruber e alle testimonianze esclusive di grandi inviati per raccontare la sfida di un giornalismo in un mondo oggi di nuovo in fiamme.