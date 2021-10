San Petronio: cosa fare a Bologna il 4 ottobre, i musei aperti

Un giorno di festa, perfetto per riposarsi e prendere parte alle celebrazioni, ma anche per visitare mostre e musei, andare a teatro o al cinema

Lunedì 4 ottobre è il Santo Patrono della città di Bologna: è San Petronio. Cosa fare in città oltre a votare per le prossime amministrative se non lo si è già fatto domenica? Intanto le celebrazioni religiose: tradizionale benedizione ai piedi della statua di San Petronio alle 12.45 e alle 17 la messa solenne dell'arcivescovo Matteo Zuppi nella Basilica. Alle 18.30 in Piazza Maggiore processione e benedizione e poi fuochi d'artificio.

Al Museo Civico Archeologico alle 16 visita guidata "Messaggi di Pietra" per bambini da 7 a 12 anni. Nel mondo romano le epigrafi erano molto diffuse ed erano utilizzate su diversi tipi di monumenti, con funzioni differenti: altari, stele funerarie, insegne di botteghe, segnali stradali… Passeggiando nel lapidario del Museo ascoltiamo dalla voce di un’archeologa le storie degli antichi abitanti di Bologna: tra gli altri, faremo la conoscenza di un soldato, di un porcaro, di una matrona e di una intera famiglia immigrata dalla Grecia! Prenotazione obbligatoria a musarcheoscuole@comune.bologna.it entro le h 18.30 del giorno precedente l’attività indicando il numero di persone e un recapito telefonico. Informazioni: tel. 331 6139089 (giovedì h 10-12).

In occasione delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono il facsimile del Polittico Griffoni sarà esposto dal 4 al 31 ottobre 2021 nella Basilica di San Petronio, sede originaria della pala rinascimentale. Si tratta di una fedelissima riproduzione dell’opera di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti realizzata da Factum Foundation, già esposta nella mostra La Riscoperta di un Capolavoro che ha riunito a Palazzo Fava le tavole originali del Polittico e ora collocata nelle sale del Museo della Storia di Bologna, a Palazzo Pepoli. Una replica realizzata grazie alla scansione delle tavole e la stampa 3D ad alta risoluzione, alla ricostruzione digitale e al ritocco a mano delle dorature. I visitatori potranno così vedere riunite le 16 tavole note, nella disposizione che con ogni probabilità corrisponde a quella d’origine. Come noto, la pala realizzata tra il 1470 e il 1472 per la cappella della famiglia Griffoni nel corso dei secoli, per varie vicende, fu smembrata, giungendo infine ad essere presente nelle collezioni di nove musei ‒ dalla National Gallery di Londra al Louvre, dalla National Gallery of Art di Washington alla Collezione Vittorio Cini di Venezia ‒ che oggi ne sono proprietari.