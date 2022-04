Eventi del weekend bolognese: i 10 imperdibili di questa settimana Questa settimana una bella colonna sonora: c'è la musica dei Beatles, ma anche l'elettronica e l'Indie. A teatro "Tre uomini e una culla", all'Antoniano il mercatino Vintage e c'è spazio anche per una giornata "healthy"

Clima primaverile: c'è. Fine settimana all'orizzonte: c'è. Un bel programma anche per questo weekend, da trascorrere vivendo i gli appuntamenti della città che vanno dalle mostre ai concerti, dagli spettacoli a teatro ai mercatini. E proposito di mercatini, essendo il secondo del mese, aggiungiamo alla lista anche l'antiquariato di Piazza Santo Stefano (sabato e domenica 8.30-18.00 circa) con tutti i suoi oggetti di piccolo antiquariato, modernariato e collezionismo e i banchi distribuiti intorno alla Basilica di Santo Stefano.

E questa settimana oltre a tutte le mostre di aprile, abbiamo ben tre grandi novità: sono le esposizioni d'arte che hanno appena inaugurato a Palazzo Albergati ("Photos!" e "Oliviero Toscani - 80 anni da situazionista") e a Palazzo Fava ("La Quadreria del Castello"). Correte a visitarle perché ne vale la pena.

Ecco i 10 imperdibili di questa settimana:

(per chi vuole prendersi più cura di sè, ma non sa ancora come!)

Una location che ispira, eccome. Il 9 aprile è la giornata giusta da trascorrere a Palazzo di Varignana: il resort immerso nelle colline bolognesi, nel comune di Castel San Pietro Terme. Sì perchè sabato è la data del primo Health Revolution Day, una giornata intera dedicata a benessere, salute e longevità attraverso. Si parte la mattina con un incontro sui 5 pilastri della salute, durante il quale l’autrice e fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana, la Dottoressa Annamaria Acquaviva, dialogherà con autorevoli personalità del panorama scientifico italiano. Poi un workshop dedicato alla produzione di eccellenza del resort, con un viaggio sensoriale alla scoperta dei sentori e dei profumi dell’olio evo. E poi la colazione “HealthyBalance” a base dei prodotti a km zero. Nel pomeriggio, tutta una serie di attività tra natura e benessere, condotte da professionisti del mondo health.

(per trovare pezzi unici a poco)

Da giovedì 7 a domenica 10 aprile torna Vintage e non, il temporary shop benefico di Antoniano che offre la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età e supportare il Centro Terapeutico di Antoniano, che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno. Come ogni anno, sarà presente anche una sezione dedicata all’oggettistica, per tutti gli appassionati di bric à brac. Il mercatino solidale sarà aperto dalle 10 alle 18.30 (con accesso da via Guinizelli 3) e il ricavato contribuirà a sostenere le attività del Centro Terapeutico, che permettono a 500 bambini, seguiti insieme alle loro famiglie, di avere il supporto riabilitativo specialistico di cui ognuno ha bisogno: sedute di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile torna la manifestazione che trasforma piazza Minghetti e del Francia, in uno straordinario giardino con fiori e piante, anche rare: Bologna In Fiore con tutti i profumi e i colori della primavera. Piazza Minghetti e Piazza del Francia di nuovo invase da colori, profumi di primavera, grazie all’edizione di Bologna in Fiore, la manifestazione florovivaistica. Fare giardinaggio, si sa, fa bene all'umore e a Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un odoroso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene.