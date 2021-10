Come ti organizzo il weekend, i 10 eventi da non perdere assolutamente!

Per chi è appassionato di arte, per chi senza musica non ci sa stare e per chi è sempre a caccia di sapori e sagre del territorio. Un decalogo solo per questo fine settimana!

Ottobre apre le porte a un nuovo weekend che offre tante belle novità in fatto di sagre, ricco anche per chi ama l'arte e la musica, considerando che sta tornando anche il teatro con programmazioni per adulti e bambini. Da segnalare, oltre ai 10, anche Acatù Festival. Manifestazione ecosostenibile lungo la via degli Dei nata dall’associazione Montagna di Suono. Acatù (tra i progetti vincitori del campus RestartApp 2020) è un rifugio escursionistico situato a Monzuno, lungo la Via degli Dei. Giunto alla fine della sua prima stagione di attività, celebra l'arrivo dell'autunno con una tre giorni gratuita di musica, arte ed escursionismo, che si svolgerà l’8, 9 e 10 ottobre.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(per chi dopo Lilli e il Vagabondo ha un tuffo al cuore quando vede una tovaglia a quadretti rossi)

Sabato 9 ottobre a partire a FICO Eataly World, bastano un cestino di vimini, una tovaglia a quadrettoni e cuscini per sedersi sotto il romantico vigneto stellato al coperto, fra musica e soprattutto buon cibo italiano. Torna a Bologna il Ficnic, il pic nic di FICO Eataly World per famiglie, coppie e amici, che nella stagione autunnale si svolge nello splendido contesto della Vigna interna del parco, al riparo da eventuale pioggia e maltempo, sotto le magiche luci del vigneto. Sembrerà di cenare davvero sotto le stelle, circondati da grandi botti contenenti bottiglie di vino di ogni provenienza geografia, rigorosamente italiano.

(per chi senza la brillantina non esce di casa)

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre torna per il secondo weekend un festival di Rock'n'Roll, con musica live, un auto raduno d'epoca, dj set, dance camp e molto altro. Il tutto annaffiato con la birra artigianale di birra park, l'evento di chiusura stagionale di Pontelungo Summer Festival! Il calendario: venerdì Greg and the two billies, Tropical Swingers, The Bonebreakers; sabato invece Di Maggio Connection, Black Ball Boogie e Same Old Shoes. E ancora dj set by Sauro dj, auto raduno d’epoca di club 500 italia oltre al workshop boogie woogie con lascuola di ballo “Cotton club”.

(per gli amanti della radio e non solo)

Tornano ad ottobre con un’edizione speciale i Marconi Days, la rassegna che il Comune di Sasso Marconi, insieme alla Fondazione Guglielmo Marconi e con il supporto di Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna, organizza dal 2004 per celebrare il genio e l’eredità scientifica di Guglielmo Marconi e i luoghi teatro dei primi decisivi esperimenti di radiotelegrafia senza fili. Sabato 16 Ottobre ore 20.30 l’appuntamento chiave di questa edizione: serata celebrativa per il 90° anniversario dell'accensione delle luci sul Santuario del Cristo Redentor di Rio de Janeiro (illuminato a distanza da Marconi nel 1931) con lo spettacolo “L'uomo che ha cambiato il mondo” di Giorgio Comaschi, la presentazione del cortometraggio marconiano “La luce della ricerca” e uno spettacolo di video mapping sulla facciata di Villa Griffone