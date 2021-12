Capodanno a Bologna: i migliori eventi in città per festeggiare l'anno nuovo Ecco che arriva il 2022...il 31 dicembre sarà l'occasione per organizzare una serata speciale: a ognuno il suo Capodanno tra feste a base di musica e cenoni che non finiscono mai. Ecco le proposte per la notte di San Silvestro!

Tre, due, uno...ecco l'arrivo del 2022 visto da Bologna. Veglioni, cenoni, serate a teatro, discoteche e brindisi per salutare un anno difficile e aprire le porte a 365 giorni nuovi di zecca. E se chi ben comincia è a metà dell'opera, qui partire bene è davvero facile purchè si rispettino le normative anti-covid. E allora a ognuno il suo ultimo dell'anno, ecco un bell'elenco (che aggiorniamo giorno per giorno) fra cui scegliere il proprio mood.

(per chi vuole cominciare il nuovo anno a teatro)

Un 31 dicembre con Neri Marcorè e il suo show "Le mie canzoni altrui" sul palco del Teatro EuropAuditorium. I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè molto prima di diventare attore e conduttore sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come Un certo signor G, Beatles Submarine e Quello che non ho, e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.

(per famiglie e bambini, gruppi di amici a buongustai)

Passando il capodanno a Fico è possibile scegliere la cena fra 15 menù e 5 piste da ballo per un veglione tra divertimento e gusto. Ogni pista è dedicata a un genere musicale diverso: dal rock al reggaeton, passando per la musica latina, dance e disco anni ’70 e ’80. Nell’arena dedicata ai bambini anche animazione e baby dance, per un Capodanno dedicato a tutta la famiglia e in sicurezza.

Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell'e-commerce. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un click, Icilio è diventato utile come un paio di moffole da sci alle Maldive. La smania dell'ordine on line non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha anche creato problemi in famiglia...questo lo spettacolo di Vito in scena al Teatro Celebrazioni proprio la sera di Capodanno.

San Francisco, fine anni '60. La trasformazione dei costumi innescata dalla summer of love, contraddistinta dalla psichedelia e dal sempre più massiccio uso della droga, è al suo apice. Violentissimi scontri di piazza, esito paradossale delle marce per la pace in Vietnam, si agitano sullo sfondo di un'epoca assai meno idilliaca di quanto i posteri saranno in seguito destinati a ricordare. E, come nel corso di ogni rivoluzione, accanto agli illusi ed agli idealisti si fanno spazio cinici e profittatori, oltre a veri e propri criminali, pronti a cavalcare il fermento sociali per arricchirsi.

Festa di Capodanno con la musica dei PopPen Djs

L’ultima notte dell’anno "truccatissime note" arriveranno dal Parco Nord come anche le elettroniche oscillazioni di swing di Miss MoneyPenny in apertura di serata, oltre alle irriverenti miscele pop di due traghettatrici d’eccezione verso il 2022: Brunella di Montalcino e Marina Di Ravenna, sorrette da tacchi altissimi e dai pennelli della L.A. Patty make up. "Alza con noi il calice della tua gioventù, vera o presunta, che tu sia unə che ha festeggiato il suo diciottesimo in lockdown in videochiamata col gatto o unə che si consola alle otto e mezzo col punto di Paolo Pagliaro". Sarà bello crederci ancora sulle ali di una musica leggerissima, a 16 cm da terra, come se la notte non dovesse finire mai...ecco il Capodanno di PopPen Djs & Estragon.

Veglione a teatro: a Imola "Se devi dire una bugia dilla grossa"

Per il veglione di San Silvestro il teatro Stignani propone alla cittadinanza imolese una commedia di grande successo, portata in Italia negli anni ’80 dalla ditta Garinei & Giovannini: Se devi dire una bugia dilla grossa. La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente, vede protagonisti Paola Quattrini (che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia), Gianluca Ramazzotti e Gianni Ferreri. Lo spettacolo inoltre vedrà la presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi, già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Nini Salerno, Sebastiano Colla e Marco Cavallaro.

