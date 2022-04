I migliori eventi gratis di aprile a Bologna Bologna a costo zero? Si-può-fare! Una selezione dall'agenda culturale della città che mette insieme arte, intrattenimento e musica dall'1 al 30 aprile

OTTO STEINERT Saarland, paesaggio industriale 3

Eventi a ingresso libero per tutti i gusti. Anche questo mese (eh sì, siamo arrivati ad aprile!) una lista dei migliori appuntamenti a costo zero. Che sia un incontro sulla "Raffaella nazionale", una grande mostra di fotografia, un approfondimento sul Regno Unito o il ricordo di una persona importante, tutti questi appuntamenti hanno un denominatore comune: sono a ingresso libero. E la lista non è definitiva: settimana per settimana la lista acquista numeri!

The MAST Collection presenta la mostra fotografica "A visual alphabet of industry, work and technology". Una nuova e bellissima esposizione quella allestita negli spazi del MAST che presenta una straordinaria selezione di oltre 500 immagini tra fotografie, album e video della propria collezione. Il lavoro abita le nostre vite e la fotografia sociale, documentaria e storiografica lo omaggia con una raccolta di immagini potenti, convincenti, insolite e rare in questo universo poco considerato. Per la prima volta la Fondazione MAST presenta Immagini iconiche di autori famosi del mondo, fotografi meno noti o sconosciuti, artisti finalisti del MAST Photography Grant testimoniano visivamente quel mondo. La mostra, per la sua complessità, è stata strutturata in 53 capitoli dedicati ad altrettanti concetti illustrati dalle opere rappresentate. L’intero argomento richiede un elenco di termini non sempre esaustivi, vista la portata di professioni, tematiche, funzioni, valori ripresi dal mondo del lavoro.

"RaffaBook": una serata con Fabio Canino dedicata a Raffaella Carrà

Appuntamento l'8 aprile all'Oratorio San Filippo Neri. Signore e signori, ecco il ‘RaffaBook’, il grande show dedicato alla regina dello spettacolo italiano, all’icona del ‘Tuca tuca’ e di ‘Fiesta’, di ‘Fantastico’ e di ‘Carramba’. A Raffaella Carrà, insomma. Fabio Canino con Roberto Mancinelli racconta tutto quello che ha stregato generazioni di fan sfegatati e fedeli: i grandi successi, le tappe di una carriera sfolgorante a passo di danza, una discografia appassionata. E poi, a proposito del Raffa-mondo, le interviste esclusive ai creatori del mito, aneddoti, foto introvabili, retroscena e curiosità, memorabilia e rarità. Nonché i miracoli: l’ombelico al vento degli anni della tv castigatissima o il ‘nananà’ del ritornello di ‘Rumore’. E soprattutto, come si conviene ad uno show degno di questo nome, tante sorprese o meglio, carrambate. Per celebrare un caschetto che ha conquistato il mondo.

Raccontare per orientarsi: la biblioteca è come un universo

Il 9 aprile alle 15.30 un'occasione per giocare con le storie e le immagini, per raccontarsi, evocare ricordi, cambiare punto di vista sulle cose e sul mondo attraverso la chiave immaginativa multisensoriale del Museo Tolomeo (Istituto Ciechi Francesco Cavazza, CNR-IRPPS (Istituto di Ricerca sulle Popolazioni e le Politiche Sociali). Una biblioteca è come un universo: per orientarci al suo interno abbiamo bisogno di mappe. Le mappe per navigare questo universo, che è come una biblioteca, sono gli albi illustrati.

Gli albi nelle loro forme parlanti e silenti chiedono a chi li tiene in mano di ritornare a una oralità che li pone in relazione con gli altri: invitano a una teatralizzazione. Il laboratorio parte dal progetto CartAE | cartografia estetica di Gianluca di Luisella Zambon, Giancarlo Chirico, Gianluca Marasca. 40 artisti diversi per un progetto polifonico, per tracciare insieme nuove rotte narrative di questo universo-biblioteca che cambia continuamente linee e che nell’incontro con Museo Tolomeo espande i suoi confini nella tattilità.

Swinging years: la British Invasion musicale

Ciclo di incontri sulla cultura inglese dal 1956 al 1970 a cura di Silvia Albertazzi e Gino Scatasta. I quindici anni che vanno dal 1956 al 1970 sono stati centrali per il Regno Unito, specchio e motore dei cambiamenti che si addensavano sulla società e sulla cultura inglese e che si sarebbero diffusi a livello planetario con la Beatlemania, la moda e i modi della Swinging London. Meno spettacolari ma più profondi furono, però, i fermenti che si possono osservare a partire della seconda metà degli anni Cinquanta nel cinema, nell'arte, nella fotografia, nel teatro e nella letteratura inglese, che si affermarono di pari passo con il declino del Regno Unito come potenza mondiale e la disgregazione dell'impero britannico. Si trattò di fenomeni che non solo segnarono la realtà britannica, ma ebbero ripercussioni ed echi in tutto il mondo, soprattutto in campo musicale, creando una nuova immagine della Gran Bretagna che da allora è stata imitata e stigmatizzata, amata e odiata, dichiarata superata e riproposta come modello. La rassegna è a cura di Silvia Albertazzi e Gino Scatasta, dipartimento LILEC, Università di Bologna. L'appuntamento del 15 aprile è sulla British Invasion musicale (ore 18.00 ).

Una serata in ricordo di Rino Maenza: "Un sognatore del fare"

Il 30 aprile 2022 Rino Maenza avrebbe compiuto 72 anni. Tutti coloro che l’hanno conosciuto hanno un vivissimo ricordo della sua lungimiranza, tenacia, creatività, simpatia, della sua instancabile voglia di fare: con gli altri e per gli altri. Uomo poliedrico e visionario, sapeva convincere tutti con le sue parole e le sue azioni. Per ricordare Rino, per parlare di lui e scambiare ricordi impressioni, aneddoti, è stata organizzata una serata il 30 aprile alle ore 21, aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, presso il Teatro Dehon. L’evento è stata pensato come un’occasione per rievocare le sue straordinarie esperienze, come il rapporto strettissimo con Carmelo Bene, la nascita di Fonoprint (il primo importante studio di registrazione che ha portato in città la grande musica pop), la nascita della prima radio libera italiana, i concerti per la pace in Palestina, le avventure nella “Classica” con Lucio Dalla e con i Solisti veneti, le numerose produzioni RAI dedicate ai grandi artisti del passato e gli appuntamenti come “Canto per la libertà” al Palazzo dei Congressi che vedevano protagonisti i più grandi cantanti italiani. Durante la serata sarà proiettato un video inedito che ripercorre la sua straordinaria storia e si ascolteranno le testimonianze di coloro che l’hanno conosciuto e hanno collaborato con lui. Tra gli altri saranno presenti Giancarlo Governi, Vittorio Nevano, Loris Mazzetti, Aldo Sisillo, Andrea Maioli e Franz Campi, che condurrà la serata.

Erri De Luca: "Spizzichi e bocconi"

Il 29 aprile alle 18.00 incontro con Erri De Luca alla Feltrinelli. “Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. La scrittura sacra contiene narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più temuta della parola guerra, della parola peste, di terremoti, incendi, inondazioni...". Durante l'incontro l'autore presenterà il suo libro.

