Bologna a costo zero: 10 eventi gratis da non perdere a gennaio Il primo mese dell'anno e tante cose da fare senza spendere un euro. Sembra impossibile? E invece no: contiamo fino a dieci!

Tutto gratis. Gli eventi e le mostre che elenchiamo qui sotto non hanno prezzo! Il 2022 bolognese comincia con un gennaio intenso e pieno di appuntamenti interessanti. Si tratta soprattutto di mostre. Ecco i magnifici 10.

1. Sala della Musica: dalle mostre all'elettronica, tutto free-entry

Al via le attività della Sala della Musica, il nuovo spazio dedicato al racconto della popular music di Bologna al secondo piano di Salaborsa. Nel corso delle settimane si alterneranno visite guidate tematiche, incontri e mostre temporanee. Le visite guidate sono volte alla scoperta del percorso permanente attraverso i protagonisti e i luoghi che hanno fatto la storia della musica recente, e saranno condotte da Riccardo Negrelli, co-curatore del progetto di Sala della Musica (16 dicembre, 13 e 20 gennaio). Gli incontri sono dedicati ad alcune best practice del sistema musicale della città: l’Orchestra Senzaspine racconta la propria esperienza di produzione di un'opera partecipata; l’Antoniano illustra il percorso che porta alla trasmissione televisiva dello Zecchino d’Oro e il Conservatorio di Bologna descrive gli sbocchi professionali legati allo studio della musica elettronica (27 gennaio). La prima delle nuove mostre temporanee nella sala dedicata agli approfondimenti monografici è Play the future. Un viaggio bellissimo con lo Zecchino d’Oro, una mostra-gioco a misura di bambino a cura dell’Antoniano. Tra le anticipazioni del programma di febbraio, dopo il grande successo dell'evento del 2020, una serata speciale in occasione del Festival di Sanremo. La rassegna è organizzata dall'Ufficio Industrie creative e musica del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna città della musica UNESCO, in collaborazione con il Settore Biblioteche comunali.

L'inizio di tutte le attività è alle ore 17:30, l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 per entrare in biblioteca e partecipare alle attività organizzate, chi ha già compiuto 12 anni e non è esentato dalla campagna vaccinale deve essere in possesso di un Green Pass "rafforzato", ovvero di una Certificazione verde COVID-19 derivante da vaccinazione o da guarigione. Per assistere agli eventi e partecipare alle attività è invece obbligatorio indossare una mascherina FFP2. Per la normale frequentazione della biblioteca, chi ha già compiuto 6 anni deve indossare sempre una mascherina (chirurgica o FFP2).

2. Dialoghi artistici sperimentali: la quinta edizione di das al Cubo

Dal 18 gennaio al 22 maggio 2022, CUBO - Museo d’impresa del Gruppo Unipol, mantenendosi fedele al proprio calendario espositivo, nella settimana dedicata ai linguaggi più sperimentali, promuove la quinta edizione di das - dialoghi artistici sperimentali, progetto espositivo e culturale sui temi della contemporaneità che nasce come territorio di confronto – di contenuti, tecniche, linguaggi – tra diversi registri dell’arte contemporanea con esponenti della new generation. Mutamenti. Le metamorfosi sintetiche di fuse* e Francesca Pasquali è il titolo del progetto curato da Federica Patti per das.05 che vede il contributo della Biblioteca Universitaria di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Per questa edizione CUBO Unipol si concentra sull’idea di mutevolezza, caducità, evoluzione che le nozioni, le immagini, i supporti, le tecnologie e gli elementi culturali attuano nel tempo, incessantemente, proprio come i processi di trasformazione che avvengono in natura. La doppia esposizione pensata per das.05 propone un’esperienza diffusa, immersiva e variegata che coinvolge i diversi spazi di CUBO (Porta Europa e Torre Unipol); una video installazione, accompagnata da una serie di stampe realizzate secondo diversi metodi, interventi open air e un’installazione site specific sonorizzata in cui perdersi, da porre in dialogo visivo e diretto con artefatti antichi e originali e con elementi architettonici e naturali. Opere e interventi di fuse* e Francesca Pasquali che generano una forte ambiguità rispetto “a cosa sia cosa”: un corto circuito fra permanente ed effimero, unico e plurale, naturale e artificiale e fantastico, in cui perdersi per riscoprire nuovi punti di vista. Le cangianti rappresentazioni digitali e i materiali plastici sembrano qui ricreare più efficacemente la dimensione viva, metamorfica, evolutiva dell’esistenza.

Inaugurazione di das.05 - Mutamenti. Metamorfosi sintetiche di fuse* e Francesca Pasquali

martedì 18 gennaio 2022

- ore 18:00 – opening Artificial Botany di fuse* c/o CUBO in Porta Europa

- ore 21:00 – opening Labirinto _Innesti armonici di Francesca Pasquali c/o CUBO in Torre Unipol

CUBO Art Week das.05

venerdì 21 gennaio ore 18:00

c/o CUBO in Torre Unipol

Meet the Artist w/Francesca Pasquali

venerdì 21 gennaio ore 21:00

c/o CUBO in Porta Europa

Meet the Artist w/fuse*

sabato 22 gennaio ore 15:00

c/o CUBO in Porta Europa

Masterclass “Arte e Intelligenza Artificiale - Decolonizing knowledge through AI” a cura di RE:Humanism

domenica 23 gennaio ore 17:00 + ore 19:00

c/o CUBO in Torre Unipol

SoundLAB – performance musicale con Pasquale Mirra

Public Program

Le tematiche alla base della mostra si ritrovano nel più ampio programma di questa quinta edizione di das - dialoghi artistici sperimentali - che prevede incontri e approfondimenti dove le arti si confrontano con le nuove tecnologie digitali. Da febbraio a maggio, un calendario di appuntamenti dispiega il progetto espositivo e ne declina gli argomenti salienti aprendo al dialogo artistico e alla contaminazione multidisciplinare. Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità mista - presenza con prenotazione e live streaming sulla piattaforma di CUBO accessibile dal sito www.cubounipol.it e sui canali social.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. L’accesso è consentito esclusivamente con green pass rafforzato e mascherina ffp2. Info e prenotazioni su www.cubounipol.it

3. Les Filons Géologiques: uno spaccato internazionale dell’arte contemporanea afrodiscendente

Negli spazi di Sala Farnese e delle sale espositive al secondo piano di Palazzo d’Accursio a Bologna, l’esposizione Les Filons Géologiques, curata collettivamente da Black History Month Bologna e Black History Month Firenze, con il contributo del Comune di Bologna. Visitabile fino al 20 febbraio 2022, la mostra porta a Bologna uno spaccato internazionale dell’arte contemporanea afrodiscendente, creando un ponte con il mese della cultura black, celebrato a febbraio in tutto il mondo.

Les Filons Géologiques presenta il lavoro di tredici artisti che rivolgono la loro ricerca a realtà intergenerazionali e transnazionali, con opere in grado di spostare le percezioni della geografia e della storiografia come definizioni e fattori della pratica contemporanea.

Les Filons Géologiques riunisce più generazioni di artisti alle prese con una ricerca intrinseca di percorsi fluidi che rompono le percezioni storiche consolidate e le narrazioni nazionalistiche. Le opere in mostra sviluppano le nozioni di diaspora con una potenza e un'urgenza che sconvolgono la linea del tempo e invitano a scoprire cosa soggiace al variegato contesto italiano.

Il progetto, che prende il nome da un verso di Allure, poesia dell’autore martinicano Aimé Césaire, è realizzato in collaborazione con The Recovery Plan, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Collezioni Comunali d’Arte, Centro Studi Amilcar Cabral, Villa Romana, Numeroventi, October Gallery, Murate Art District e Africa e Mediterraneo.

Inaugurazione venerdì 3 dicembre 2021, ore 16.00

Orari apertura mostra: fino al 20 febbraio 2022, ogni sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30