Bologna a budget zero: i migliori eventi gratis di luglio

"Luglio col bene che ti voglio..." si cantava sotto il sole negli anni '60 (1968 per la precisione). E voler bene a luglio non viene certo difficile visto il clima, viste le lunghe serate e soprattutto visto il calendario di eventi che ci offre la nostra città. E se togliamo quelli che richiedono un ticket di ingresso? Ne restano comunque tantissimi: concerti, serate live, cinema all'aperto, dj set. Alcuni sono davvero imperdibili. Eccone una decina scelti fra centro città, periferia e colli.

I 10 eventi gratis di luglio da non perdere:

1. "Il parto delle nuvole pesanti" live sotto le stelle

(per chi il giorno dopo può restare senza voce)

La storica band calabro – bolognese, ritorna con il suo tredicesimo disco dal titolo Sottomondi e venerdì 30 luglio lo presenterà dal vivo sul palco di BologninAlive, eseguendo non solo le canzoni del nuovo disco, ma anche i brani storici dei primi album come Onda Calabra, L’imperatore, Riturnella, Lupu, Ciani, e canzoni più recenti come Uomini viaggianti, Giorgio, La nave dei veleni, Crotone, Vento di scirocco. Con il nuovo album e con canzoni come Niente Ninna per l’uomo ne’, Non sono mai stato socià, Naturaleza viva e L’ignoranza è figa, il Parto cambia ancora direzione e stile, rompe la gabbia della canzone dando spazio a momenti ed invenzioni folli e lisergiche, ironiche e surreali, in cui l’imprevedibilita’ e il gioco esaltano il piacere dell’ascolto e la voglia di ballare.

Apertura ore 17.00

Concerto ore 21.30

Ingresso Gratuito

2. Morgan torna dal vivo: la serata bolognese di metà luglio

(per chi non ha mai dimenticato i Bluvertigo)

Giovedi 15 luglio Marco Castoldi, in arte Morgan, dal vivo a Pontelungo Summer. Il clima musicale cittadino si scalda davvero e la rassegna all'interno del palco di via Agucchi si arricchisce con la presenza del cantautore e polistrumentista che fa parlare di sè non solo dal punto di viasta musicale. La location, di contorno, si conferma una scelta azzeccata per godere a pieno dell'estate (siamo in un parco) e dei sapori tipici dell'osteria che sta sotto la tettoia della gloriosa bocciofila.

3. La mostra "Displaced" (Richard Mosse) diventa anche rassegna cinematografica

(adatto a chi piace il bello-bello)

Promossa da Fondazione MAST in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la rassegna cinematografica DISPLACED approfondisce i temi e i luoghi al centro delle opere di Richard Mosse in mostra al MAST. La rassegna di film, documentari e cortometraggi, tra terre di conflitto e quel confine in cui si scontrano i cambiamenti sociali, economici e politici, è in programma al MAST.Auditorium il venerdì, il sabato e un giorno infrasettimanale. Le proiezioni possono subire variazioni. Per chi vuole vedere le videoinstallazioni nella loro interezza (The Enclave, Incoming, Quick al Livello 0) sono previste giornate con slot dedicati: i giovedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio ore 17.00.

Colonna sonora di questo articolo: "Luglio" di Riccardo del Turco (1969)