Le 3 cose da fare assolutamente questa settimana a Bologna

Fa caldo, certo. Ma la sera in casa (nonostante l'aria condizionata) non ci si riesce a stare perché il calendario dell'estate bolognese non lascia scampo: o esci, o esci. E anche la settimana dal 5 al 9 luglio non è da meno

Bologna d'estate per me è sempre bellissima. Le rassegne di eventi culturali sono tante e di alto livello, è possibile scegliere musica diversa ogni sera, optare per un teatro all'aria aperta o lasciarsi rapire dal grande schermo di "Sotto le stelle del cinema" e dagli altri cinema a cielo aperto che da qui a settembre propongono film d'autore, seconde visioni e pellicole inedite. Poi, a fine serata buttarsi in uno dei locali nel verde e bere il bicchiere della staffa. Quasi quasi è più intenso il programma dell'infrasettimanale che quello del week-end! E così il lunedì d'estate ha, alla fine, un sapore totalmente diverso.

Una delle rassegne da tenere d'occhio è quella del Locomotiv Club, che si chiama Sunshine Superheroes ed è al DLF. Ecco, proprio questo mercoledì sulla terrazza Terrazza Baumhaus c'è il live di Gipsy Rufina alla (una volta a settimana è serata Bitter Pills). Che esperienza sarà questo live? Un viaggio attraverso il blues fosco e l'alternative folk di ispirazione americana, sulle tracce degli odierni vagabondi della musica fatta-con-strumenti-di-legno: ballate dark country, inni indiavolati e il songwriting più ombroso. Tutto in un formato one-man band che rivela i risvolti più intimi e primordiali del rock'n'roll.

Gipsy Rufina: chi è. Da quindici anni Gipsy Rufina ha girato e girovagato il mondo suonando migliaia di spettacoli in Europa, Paesi dell’Est e Sud America. Hoboing è un puro spirito fuorilegge, costantemente in viaggio dal 2005, cercando di raccogliere le linee della sua narrativa provenienti dalla vita. Gipsy colleziona esperienze di vita attraverso i suoi racconti, a volte oscuri, semplici ma sempre profondi. GR ci sporcherà i piedi col fango dei monti del Midwest e ci inaridirà la bocca col caldo torrido degli stati del Sud. Non perdetevelo mercoledì 7 luglio alle 19.00. L'ingresso è libero fra l'altro.

Giovedì c'è Ascanio Celestini a Villa Zarri (Castel Maggiore, ore 21.00) per la rassegna CUBO Live. Un altro evento che io non perderei e che fra l'altro è anche free-entry. Il ventesimo anniversario dello spettacolo, Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria: “Questa dell’Ardeatine è una storia che uno potrebbe raccontarla in un minuto o in una settimana”. È una storia che comincia alla fine dell’ottocento, quando Roma diventa capitale e continua negli anni in cui si costruiscono le borgate, continua con la guerra in Africa e in Spagna, con le leggi razziali del ’38, con la seconda guerra, fino al bombardamento di San Lorenzo, fino all’8 settembre. È la storia dell’occupazione che non finisce con la liberazione di Roma. È la storia degli uomini sepolti da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e delle donne che li vanno a cercare, delle mogli che lavorano negli anni ’50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano.

Quanto è difficile selezionare il terzo evento della settimana! Sono indecisa almeno fra cinque, ma dai, alla fine cedo perchè in Piazza Maggiore danno uno dei miei film preferiti in assoluto. Una pellicola diretta da Stanley Kubrick e datata 1975: Barry Lyndon. Dopo l'introduzione di Natalia Aspesi la proiezione sarà in contemporanea (giovedì 8 alle 21.45) sia in Piazza Maggiore che alla Lunetta Gamberini. Ma dire il vero non è l'unico appuntamento con il cinema da mettere in rilievo per i prossimi giorni. Sempre per la rassegna "Sotto le stelle del cinema" abbiamo: martedì 6 (Piazza Maggiore e LunettArena) "La scelta di Sophie" di Alan J. Pakula (150'), l'omaggio a Meryl Streep mercoledì 7 "Il Diavolo veste Prada" sempre nella doppia location. Venerdì 9 luglio è la volta di "Wolfwalkers - Il popolo dei lupi".