Pasqua e Pasquetta a Bologna: le cose da fare a Bologna Mostre, laboratori, sorprese dedicate a due giornate di festa: domenica 17 e lunedì 18 aprile fra musica e giornate alla scoperta delle bellezze da vedere in città

Domenica 17 aprile e lunedì 18, Pasqua e Pasquetta: come trascorrere al meglio questi giorni di festa in pieno clima primaverile? Tanta la cultura che resta aperta, molta musica nell'aria, giochi e sorprese per i più piccoli. E il programma non può che arricchirsi giorno per giorno.

Ecco gli eventi da non perdere a Pasqua e Pasquetta:

Alfred Stieglizt, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Vivian Meier, Robert Capa e molti altri sono i protagonisti indiscussi, con i loro memorabili scatti entrati ormai nell’immaginario collettivo come fermo-immagine del secolo scorso, di un viaggio imperdibile nella storia della fotografia. A Palazzo Albergati la mostra "Photos!" sarà visitabile sia nel giorno di Pasqua che di Pasquetta, il 17 e il 18 aprile 2022. In entrambe le date l'orario è 10-20.

2. "Sorpresa!": il laboratorio di Pasqua fatto di storie ed esperimenti

Domenica 17 aprile è tempo per le sorprese. Almeno al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna dove alle 16 si fa un laboratorio per ragazzi da 6 a 10 anni: quante cose si possono nascondere dentro un pacchetto! Storie ed esperimenti per sorprendersi e imparare a sorprendere gli amici. Prenotazione obbligatoria (entro le h 13 del venerdì precedente) allo 051 6356611 oppure scrivendo a museopat@comune.bologna.it e indicando nome e cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di riferimento. Verrà data conferma di prenotazione via mail. Ingresso: 5 euro a partecipante (gratuito per un accompagnatore adulto)

3. The Jackson Pollok live

Emily (drums’n’vocals) e Reginald (electrical junk with strings) sono un duo garage punk dal sound esplosivo che suona come se fossero in sei: qualcuno difficilmente riuscirebbe a credere che una ragazzina così piccola, così dolce può pestare come un cannone e sfasciare un ride da 22” con tale forza mentre ti maledice la mente con melodie da sirena dietro un muro di suoni assemblati da fuzz autocostruiti e tecnologie da un passato remoto. La sera di Pasqua (al Covo Club), nell'uovo metteteci un po' di buona musica!