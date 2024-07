Dentro la rivolta arcobaleno: le storie del Pride (altro che "baracconata") Ieri il "Rivolta Pride" ha attraversato la città con una folla da 4 mila persone che hanno sfilato per chiedere più diritti e meno strumentalizzazioni. Slogan pungenti su Meloni e tanta autoironia

I colori dell'arcobaleno c'erano tutti, e si sono aggiunti anche quelli della Palestina al Pride di ieri, che ha contato circa 4 mila partecipanti lungo il percorso partito dall'autostazione e arrivato in serata ai Giardini Margherita. Una "baracconata e una sfida contro il buon gusto" per i detrattori della manifestazione (queste parole sono quelle de La Rete dei Patrioti) e "un corteo sulla libertà, per chiunque, di poter essere altro rispetto a quello che da sempre viene definito sesso biologico" per i sostenitori della cosiddetta famiglia tradizionale (qui Il Popolo della Famiglia). Il documento politico di questo Rivolta Pride partiva dalla constatazione che la comunità LGBTQIA+ sta al centro della propaganda politica dei partiti, sia di destra che di sinistra (così come hanno spiegato gli organizzatori): "I primi attaccano le nostre vite attraverso mille forme di violenza istituzionale e strumentalizzano i nostri corpi per alimentare razzismo e xenofobia. I secondi sfruttano le nostre esperienze per apparire progressisti ma poi, quasi sempre, questo progressismo è un orizzonte vuoto e falso, usato per giustificare operazioni ecocide, coloniali e antidemocratiche”. Le provocazioni ci sono, gli slogan e i cartelli che fanno riferimento alle lotte politiche anche, talvolta con una creatività che penso faccia più sorridere che offendere (chi non la prende bene c'è sempre). Il commento generale a questo pride: un po' sottotono, forse anche proprio letteralmente visto che è stato meno "rumoroso" rispetto ad altre edizioni.

Lavoro e famiglia: c'è coming-out e coming-out. Le storie tra la folla

Il popolo del Pride si sa, è tutt'altro che omogeneo e standardizzabile: giovanissimi, chiome brizzolate, famiglie e bambini. Tra la folla c'è Martina: 30 anni, nata e cresciuta a Catanzaro, oggi vive e lavora nel bolognese. La sua prima relazione importante, durata sei anni, è stata il motivo del suo trasferimento: "Il coming-out con i miei genitori è stato facile, mi hanno subito detto se io sono contenta, lo sono anche loro" - mi ha raccontato. Anche sul lavoro è stata fortunata non avendo mai avuto problemi legati alla sua identità, anzi: "Nel settembre 2022 ho iniziato a lavorare in Amazon (come operatrice di magazzino presso il deposito di smistamento Amazon di Calderara di Reno ndr) dove ha conosciuto quella che oggi è mia moglie. La nostra relazione è stata immediatamente naturale e priva di complicazioni, caratterizzata da una comunicazione aperta e senza etichette". Martina si identifica fortemente nelle istanze della comunità LGBTQ+, vedendo in essa un simbolo di libertà e felicità. Sul lavoro promuove l'accettazione e la valorizzazione delle diversità, considerandole non differenze ma qualità. Questo approccio inclusivo si riflette anche nelle interazioni con i colleghi di diverse culture e background. "Molto significativa per me è stata la partecipazione al Pride di Bologna lo scorso anno, insieme non solo a mia moglie Lisa ma anche a sua madre. Un gesto che per me ha significato molto ed è per questo che anche quest'anno sono qui".

Martina quindi è stata fortunata, ma non è così per tutti. Due chiacchiere con Roberto, 42enne pugliese a Bologna ormai da una decina di anni, ripercorre un periodo di disorientamento e timori sul lavoro, ma anche tante difficoltà in famiglia: "Dire a mia madre che sono gay è stato facile e ho potuto contare sul suo appoggio totalmente. Con mio padre i problemi sono stati enormi e per un periodo non ci siamo rivolti la parola. C'è voluto un suo grosso problema di salute per farci riavvicinare, ma anche adesso la mia vita privata a casa è un tabù ed è più comodo, per il 'quieto vivere' non parlarne. In ufficio non mi sono mai esposto un po' perché non credo di dover necessariamente fornire particolari su come e con chi vivo, ma in parte anche perché temo dei giudizi, delle battute, degli imbarazzi. Uno dei motivi per cui partecipo al pride è proprio quello di trovare, attraverso il coraggio, l'energia e le esperienze degli altri, il modo per liberarmi da alcuni limiti che magari sono io stesso a pormi". Nonostante siano tante le mamme presenti alla parata insieme ai loro figli (una anche sul carro del RED), fare coming-out con i genitori sembra ancora un ostacolo importante. Ci sono poi anche le giovani mamme con i figli piccoli: "Siamo qui tutti insieme e spieghiamo ai bambini (che comprendono con estrema facilità concetti che sono complicati solo per gli adulti) cos'è l'identità di genere. Loro fanno domande e noi rispondiamo con serenità".

Mini-glossario LGBTIQ+ "Rainbow washing" così come il "finto" green, indica un'attività sociale o di marketing volta a presentare una realtà come gay-friendly allo scopo di aumentarne il consenso presso il pubblico. Si differenzia dal pinkwashing per il fatto che il termine pinkwashing viene utilizzato in senso più ampio: si parla infatti di pinkwashing non solo per identificare tecniche sociali o di marketing che fanno leva sulla presentazione di eventi gay-friendly ma, più in generale, tale termine, può essere riferito anche a tutte quelle tecniche comunicative che promuovono realtà (apparentemente) a favore dell'emancipazione femminile. Queer: era un termine gergale dispregiativo usato nella lingua inglese per identificare le persone LGBTIQ+, è un termine che è stato abbracciato e rivendicato dalla comunità LGBTIQ+ come un simbolo di orgoglio, in rappresentanza di tutti gli individui che stanno fuori dalle “norme” su genere e sessualità; è un termine che rigetta completamente identità e definizioni.

Cassero: i progetti nelle scuole messi a repentaglio. Appello al Comune per i fondi

Da oltre vent’anni il Cassero insieme ad altre associazioni come il Komos, Centro Risorse LGBTI e FRAME porta avanti una progettualità nelle scuole, nella convinzione che l’educazione alle differenze e alla sessualità sia uno strumento fondamentale nella lotta all’omolesbobitransafobia: "Anche quest'anno abbiamo fatto tantissimi laboratori in molte scuole di Bologna, ma non sappiamo ancora quanti riusciremo a farne l’anno prossimo. Non è ancora chiaro infatti in che misura avremo il supporto del Comune. Un supporto fondamentale, soprattutto in questo momento storico. Se è vero, infatti, che portare avanti questi progetti non è mai stato semplice, con l’avvento del governo Meloni gli attacchi si sono fatti costanti e provengono dalle più alte cariche dello Stato. Proprio questi sono i temi che il Cassero ha portato in piazza ieri attraverso un carro dedicato alla questione dell’educazione LGBTQIA+ e alla tutela delle persone minorenni dall’omolesbobitransafobia di governo".

Camilla Ranauro, presidente del Cassero LGBTQIA+ Center: "Mentre il governo contrasta la visibilità delle persone LGBTQIA+ a scuola, chiediamo che il Comune di Bologna ne faccia una priorità politica: chiediamo più fondi e uno stop al disinvestimento nei progetti di educazione nelle scuole, un supporto reale nel facilitare l’accesso alle scuole, e una maggiore continuità che ci permetta di costruire una progettualità stabile. Abbiamo bisogno che questa amministrazione ascolti le nostre istanze e si dimostri più coraggiosa di così". ”Concorda su questa opinione Valeria Roberti di Centro Risorse LGBTI: “anche noi ci scontriamo con le difficoltà di entrare nelle scuole. Ci uniamo alla richiesta di maggiore supporto da parte del Comune di Bologna per la formazione alle figure educative sui temi dell'affettività, della sessualità e del genere, perché ce n'è sempre più bisogno.”"L'educazione su questi temi è un bisogno che spesso ci viene espresso anche dalle studentesse e gli studenti che incontriamo nelle scuole - aggiunge Alessandro Loforte di FRAME - che hanno bisogno di comprendere meglio se stess* in un periodo così importante per la loro crescita. Hanno tante domande e bisogno di capire, e queste richieste non devono rimanere inascoltate".

Nell'arcobaleno c'è anche il verde: sfilano anche i difensori del Parco Don Bosco

La "resistenza arborea" del gruppo che si è creato intorno al progetto di difesa del Parco Don Bosco (siamo intorno al progetto delle Scuole Besta in zona Fiera) passa anche dal pride attraverso un piccolo flash-mob lungo il percorso (siamo in via Irnerio) per appellarsi a chiunque "abbia a cuore le sorti degli alberi della città".