Estate a Bologna | Luoghi dove rifugiarsi e consigli utili: ecco come sopravvivere al caldo !

Monitorare il termometro, lamentarsi del caldo e parlare di quando potrebbe (finalmente) piovere. E' questo che più o meno tutti stiamo facendo da settimane. Non è certo una novità per Bologna: indimenticabile l'estate del 2003, quando i ceri del candelabro della mia casa condivisa di allora (una mansarda in centro storico) si sono afflosciati in una morbida curva, soccombrendo alla calura, mentre la notte mi sono ritrovata sonnambula a mettere il cuscino dentro al freezer (che quando sei studente universitario è spesso vuoto). Ma se qualche anno fa le giornate bollenti erano tutto sommato poche, in questi ultimi anni ci ritroviamo a lunghi periodi che mettono a dura prova. Le poche e chiare regole per la salute le conosciamo bene: bere molto (non alcilici) per restare bene idratati; non uscire o esporsi al sole nelle ore più calde; preferire cibi freschi e poco lavorati per non "scaldarci" troppo. Fra i consigli un po' meno quotati direi anche di scegliere abiti non sintetici e spulciare nell'armadio solo etichette al 100% cotone o lino. La doccia o il bagno con acqua tiepida/fresca è un altro grande classico, mentre le tante piscine all'aperto nel bolognese possono garantire refrigerio tutti i giorni della settimana con eventi speciali durante i weekend.

La via più fresca di Bologna!

La via più fresca di Bologna più in prossimità del centro? Via Santa Barbara: si tratta di una strada fra i Giardini Margherita e via Siepelunga. Sia d'inverno che d'estate qui soffia sempre un vento gelido/brezza freschissima che abbassa la temperatura media (anche delle zone collinari limitrofe) della città, garantendo sempre un piacevole brivido. Nei momenti di disperazione una passeggiata da quelle parti è un toccasana.

I colli di Bologna: dove cercare il fresco nei parchi naturali intorno alla città

La fuga dall'asfalto: ecco la vera soluzione a portata di mano. Le aree verdi nei dintorni dei colli bolognesi sono tante e accomunate tutte dal fatto di essere facilmente raggiungibili sia in macchina, che con i mezzi pubblici e persino in bicicletta (magari non nelle ore più calde e se non si è allenati, preferibilmente con la pedalata assistita): parco della Chiusa (fra Casalecchio di Reno e Casaglia); parco dell’Abbazia di Monteveglio (nel cuore della Valsamoggia); parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Farneto e Spipola); l’area naturale dell’acqua salata di Rio Marzatore (lungo l'affluente del Samoggia).

Un tuffo in piscina: le strutture all'aperto più vicine

Un bel tuffo rinfrescante in piscina è quello che ci vuole in questo periodo, anche dopo il lavoro. Bologna è ben fornita, ci sono tante strutture che offrono oltre alle vasche, anche aree solarium, idromassaggio, sport e corsi, ma anche la bellezza di un drink con le gambe a mollo. Facciamo qualche nome: la piscina Vandelli, lo Sterlino, la piscina Longo, la Cavina. Un po' fuori città ma non troppo? Lo Junior di Rastignano, il Villaggio Salute Più Monterenzio, piscina Free Beach località Savigno. Qui l'elenco completo delle piscine in città e in provincia

Fiumi, laghi e torrenti: dove rinfrescarsi

Opzione fiume. L'avevate considerata? Non è una cosa comunissima (almeno non per me) ma la gitarella sulla riva del fiume in effetti potrebbe essere un'alternativa piacevole e soprattutto fresca sia al mare che alla piscina. L'Appennino bolognese è ben fornito e, sperando che la siccità nei prossimi anni non li colpisca troppo, i corsi d'acqua sono una risorsa da considerare perché li si può raggiungere in poco tempo e (ebbene si) sono anche a ingresso gratuito. Idem per i laghi e laghetti sparpagliati sul nostro territorio: unica avvertenza, rispettare le regole di balneazione e non esporsi a pericoli. Ecco qui una guida ai fiumi, torrenti e laghi vicini a Bologna.

A caccia di fresco, consigli per immergersi nella natura

Una mappa di luoghi freschi. Non saprei dire quanto freschi ma più freschi della città sicuro sicuro. Le Grotte di Labante e le Cascate dell’Aneva al primo posto (ma non per importanza o bellezza); l'oasi fluviale del Molino Grande a San Lazzaro di Savena (davvero a due passi); il lago artificiale di Suviana (che è nell'Appennino bolognese); il lago di Castell'Alpi. Qui tutte le info su come li si raggiunge e in quanto tempo.

Per chi non ha la possibilità di muoversi da casa

Qualora spostarsi da casa non sia possibile, come contenere il caldo? Qualche piccola regola non banalissima c'è:

1. Spegnere gi elettrodomestici che non usiamo e che pur restando in stand-by comportano un riscaldamento dell'ambiente: pensiamo al caricabatteria del telefono e a quanto scalda rimanendo attaccato alla corrente.

2. Idroterapia home-made: usare dei getti d'acqua fredda (con la cornetta della doccia è perfetto) che bagnano piedi e caviglie e poi su verso l'alto per stimolare la circolazione.

3. Ricorrere alla bacinella d'acqua per un pediluvio: piedi più freschi, cervello più fresco! Nell'acqua bene un po' di sale o bicarbonato, ottimo un olio essenziale.

4. Per un riposo più fresco, un trucco che la mia amica Eva usava in Senegal: lavare o bagnare le lenzuola, stenderle sul letto e dormirci sopra!

Esposizione delle stanze della casa (la bussola) e ventilazione naturale

Come gestire tende, scuri, veneziane e tapparelle per assicurarsi un'esposizione corretta nelle varie fasce orarie del giorno? Intanto è buona cosa, se non fondamentale, schermare finestre e balconi esposti a Sud e Sud-Ovest. Il trucco poi, quando cala il sole e l'aria si rinfresca (se siamo fortunati) è quello di riaprire tutto e creare un giro d'aria, anche eventualmente aiutandosi con dei ventilatori posizionati in modo da raccogliere il fresco e direzionarlo dentro casa.

Ventilatore o aria condizionata? Il grande dilemma: pro e contro

Intanto una nota sui consumi: il ventilatore consuma 15 volte meno dell'aria condizionata. Anche all'acquisto diciamo che il primo è abbordabile per tutti, l'impianto di condizionamento un po' meno. Detto questo, visti i tempi e il caro-energia, è chiaro che siano due modalità differenti di refrigerarsi (Casa senza condizionatore? 5 trucchi anti-caldo). Intanto riprendo una nota del Ministero della Salute che dà indicazioni ben precise per distinguere le due diverse modalità:

"I ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell’aria ma non abbassano la temperatura ambientale. In questo modo la temperatura percepita diminuisce e, pur dando sollievo, i ventilatori stimolano la sudorazione e aumentano il rischio di disidratazione, se la persona esposta non assume contemporaneamente grandi quantità di liquidi. Per tale ragione occorre posizionare i ventilatori ad una certa distanza dalla persona e non indirizzarli direttamente sul corpo, specialmente nel caso di persone malate costrette a letto. In particolare, quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo e può avere effetti negativi aumentando la disidratazione". Ecco dunque già una buona indicazione sul cosa scegliere.

La temperatura ideale da mantenere? Di 7°C in meno rispetto a quella dell’ambiente esterno (25-27°C di media). Esagerare potrebbe comportare diversi fastidi.

