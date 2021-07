Ferragosto in città: se il 15 resti a Bologna ti trovo qualcosa da fare

Non è più come quando le serrande restavano tutte chiuse e la città si svuotava. Diciamo la verità, rimanere a casa la settimana di Ferragosto può diventare anche una piacevole scoperta. Basta decidere cosa fare

Bologna a Ferragosto? Intanto ci sono un sacco di parcheggi liberi e c'è chi passerebbe le giornate a giocare a scacchi con l'automobile, spostandola continuamente per provare quella bella sensazione (rara) di trovare un posto proprio sotto casa. Magari all'ombra. E poi tutti i locali e i ristoranti che non hanno mai posto nel dehor in questo periodo diventano abbordabili e senza neppure troppo preavviso. Le strade sono libere e ci si mette un attimo ad attraversare la città. Ecco, questo a grandi linee è quel famoso bicchiere mezzo pieno. Anzi, c'è anche un altro fattore positivo del restare quando tutti sono via: chi resta fa squadra. Si formano i gruppetti e la sera si cerca sempre di fare qualcosa insieme perchè si possa assaporare sempre quel pizzico di clima vacanziero.

Ma insomma, alla fine cosa si può fare a Bologna il giorno di Ferragosto?

Nella serata di Ferragosto una puntatina in Piazza San Francesco. C'è "Super", la storia di due supereroi molto diversi tra di loro. Da una parte c’è “Strongman, vecchia gloria della Marvel, un uomo che ha combattuto a fianco di Superman sfiorando il successo ma che pur avendo il talento e i poteri, non ce l’ha fatta a consolidare il suo posto nel jet set e ora riesce a sbarcare il lunario grazie a qualche evento sporadico di terza categoria e alla pensione d’invalidità dell’Inps presa con l’inganno. Dall’altra “Superchic”, una eroina moderna con poteri inutili (quali fare belli e idratati i nemici) diventata influencer sui social che vorrebbe riuscire ad imparare il mestiere, pur non avendo talenti. E i due mondi si incontrano e si scontrano in una sequenza di compromessi e scene esilaranti in cui il “vecchio mondo” si trova necessariamente a scontrasi con il “nuovo mondo”. Finché un giorno i due supereroi si troveranno davvero a dover salvare la Terra e a capire come fare, insieme oppure no. Quando una situazione triste si scontra con il trash della cultura commerciale il risultato non può che essere amaramente divertente. Una satira grottesca e cinica di un sistema che ha smesso di fare i conti col contenuto privilegiando solo il contenitore. L’autrice ha descritto un mondo che stesse per finire per raccontare il suo punto di vista sul declino del nostro. E per esorcizzarlo.

Lo spettacolo, adatto a ogni tipo di pubblico, è composto da una girandola di personaggi interpretati dai due attori che si alternano in vari ruoli per portare avanti l’azione in un susseguirsi di quadri esilaranti, un crescendo comico e satirico di una situazione che portata all’apice non può che sublimare in qualcosa di paradossale. L'ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Alla Certosa invece c'è Doppio Quartetto - dalla musica di Respighi alla poesia di Dalla. Doppio Quartetto in Re min., datato 1900, rientra nella produzione giovanile di Respighi, che è caratterizzata da ricerca e sperimentazione. Esso racchiude già tre aspetti chiave dell’artista: la predilezione per la musica strumentale contro la tradizione belcantistica predominante, l’innegabile predisposizione verso una personalissima e ricca tavolozza timbrica e l’amore per “l’antico”, che si evidenzierà più tardi. Il Doppio Quartetto è la tappa conclusiva di un percorso con visita guidata, a cura di Mirarte, e la partecipazione di Alessandro Tampieri. Ore 18.00 e ore 20.30, prezzo 20 euro.

Per chi a Ferragosto vuole le sorprese della notte di Natale, ecco che l'Arena Puccini è pronta ad accontentarvi: la sera del 15 al pardo del DLF c'è la serata a sorpresa. Niente spoiler. E' una sorpresa e basta.