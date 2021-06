Il giorno che ti arriva l'SMS per il green pass Covid-19: tutto liscio, un minuto e mezzo per sentirti onnipotente

L'esperienza del vaccino l'abbiamo ormai già vissuta in tantissimi. Abbiamo parlato delle file e degli stati d'animo, della disponibilità del personale e delle problematiche che qualcuno ha avuto nel post-somministrazione (diario del mio vaccino all'hub della Fiera di Bologna). Adesso si apre una nuova fase, quella delle prima certificazioni verde Covid-19. E anche questa, devo ammetterlo, un tuffetto al cuore te la dà. Il primo pensiero: un aereo su cui salire per poter andare ovunque. Lo so, lo so...dobbiamo andarci piano ed essere cauti, ma alla fine questa storia del green pass torna a farti sentire cittadino del mondo che nel mondo potrà tornare a muoversi liberamente.

Qui tutte le info sul green pass

Ecco l'SMS del Mistero della Salute che ti avvisa: da questo momento la tua certificazione verde Covid-19 è pronta: per scaricarla, così come si legge, si può andare sul sito www.dgc.gov.it e usare la tessera sanitaria + e l'authcode (12 caratteri alfanumerici) oppure usare le due applicazioni dedicate (dove dovresti trovare la notifica): Immuni e IO. Io ho scelto la prima opzione, ma ho la sensazione che qualcosa andrà storto. Così, giusto perchè sembra troppo semplice. Dunque, tessera sanitaria alla mano per riportare il numero e tutto quello che mi chiederanno di inserire.

Digitando l'indirizzo del sito del Governo arrivi a questa pagina. Ovviamente ho cliccato il bottone per ottenere la certificazione.

E sono arrivata qui.

Allora, a questo punto ho selezionato "utente provvisto di tessera sanitaria" e ho inserito le ultime 8 cifre contando a ritroso con il dito i numerini. Ecco questo è stato un difficoltà 8 visto che a forza di stare ore e ore davanti allo schermo del computer o dello smartphone non ci vedo più benissimo. Alla voce tipo identificativo ho inserito "Authcode" e ho digitato lentissimamente e con attenzione i 12 caratteri ricontrollandoli col trucchetto di ripercorrerli dalla fine all'inizio dove è chiesto il numero identificativo. Messa anche la data di scadenza epoi via, con il codice di sicurezza che si può anche ascoltare.

Ed ecco che magicamente dopo un minuto e mezzo dall'inizio dell'operazione mi vedo apparire questa meraviglia:

Naturalmente ho alterato il codice, ma l'ho subito salvato sia come PDF che come screenshot, così ne ho una copia anche nello smartphone pronta pronta da esibire. Chissà quando succederà la prima volta...