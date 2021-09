"Luci della città" in Piazza Liber Paradisus: concerti, spettacoli, letture e attività creative e didattiche

Dopo il successo della I Edizione, torna la rassegna Luci della città in Piazza Liber Paradisus a Bologna offrendo al pubblico concerti, spettacoli, letture e attività creative e didattiche per le più piccole e i più piccoli. La rassegna, con la direzione artistica Elena Di Gioia e la produzione esecutiva, organizzativa di Cronopios, è promossa da Comune di Bologna in collaborazione con Enel ed è inserita nell’ambito di Bologna Estate 2021, cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

La rassegna ospita grandi interpreti della scena culturale. Ad aprire la rassegna domenica 12 settembre, la cantante Roberta Giallo in concerto con brani dedicati a Lucio Dalla e al rapporto tra Lucio Dalla e il poeta Roberto Roversi, oltre ai brani originali dal nuovo disco Canzoni da Museo.

Secondo appuntamento, venerdì 17 settembre, con la lettura scenica di due testi esemplari della poesia e letteratura Canto alla durata del Premio Nobel Peter Handke e il racconto Sentieri nel ghiaccio del regista tedesco Werner Herzog, interpretati da Nicola Borghesi e Lodo Guenzi.

Si prosegue sabato 18 settembre con un originale match teatrale tra due attrici sfidanti: Iaia Forte e Marta Dalla Via, impegnate in una sfida a suon di confronti e performance, con la conduzione di Lorenzo Donati.

Gran finale domenica 19 settembre con Luca Scarlini in un originale racconto composto appositamente e dedicato al rapporto tra storia della luce e storia dell’ombra, tra aneddoti, ricostruzioni sul magico rapporto che ci lega da sempre l’umanità – e l’arte – all’ombra e alla luce.

La programmazione di Luci della città si arricchisce in questa seconda edizione con una novità.

Un ciclo di 4 laboratori rivolti a bambine e bambini e da 6 anni in su per invitarli al riuso creativo di materiali di scarto aziendale, contribuendo alla sensibilizzazione di alcuni importanti e quanto mai urgenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ogni laboratorio propone un aspetto specifico e differente: dalle architetture alla costruzione di animali fino agli oggetti cattura – luce. Gli oggetti realizzati saranno consegnati ai bambini e alle bambine come ricordo e sarà allestita una opera collettiva realizzata durante i laboratori da donare al punto Enel di Piazza Liber Paradisus.

I laboratori sono realizzati in collaborazione con Re Mida Bologna Terre d’Acqua Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.

Lo spazio

Un palco, una platea per cittadini e cittadine, tra le architetture di acciaio e trasparenze del nuovo palazzo comunale. Prendendo ispirazione dall’ambiente circostante, sarà proprio la trasparenza l’elemento caratterizzante. Tra vetri e plexiglass, le luci si infiltreranno e rifletteranno andando a creare giochi e un ambiente suggestivo.

INFO E PRENOTAZIONI

INGRESSO LIBERO – POSTI LIMITATI

SPETTACOLI SERALI

prenotazione obbligatoria su www.vivaticket.it

e nei punti vendita Vivaticket

Roberta Giallo in concerto prenotabile da lunedì 6 settembre; gli altri spettacoli sono prenotabili da lunedì 13 settembre



LABORATORI SUL RIUSO CREATIVO

prenotazione via mail a info@lucidellacitta.com

o telefonando al numero 348 40218062

dal 1 settembre: lunedì-giovedì 10:00/13:00 e 15:00/18:00

venerdì 10:00-13:00

nelle giornate di spettacolo /12-17-18-19 settembre dalle ore 16:00

@Spazio Enel | Piazza Liber Paradisus

Luci della città – Spazio al teatro con Enel

DOVE

Spazio Enel | Piazza Liber Paradisus

Sede del Comune di Bologna

