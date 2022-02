Lucio Dalla, Bologna lo ricorda così: tutti gli eventi dedicati all'artista scomparso 10 anni fa Mostre-spettacolo e concerti, eventi piccoli e di grande rilievo per celebrare un artista indimenticabile non solo per la nostra città

10 anni da quel 1°marzo del 2012 nel quale tutti siamo rimasti scossi e attoniti alla notizia che Lucio Dalla, durante un tour, era stato colpito da un malore e se ne era andato così, all'improvviso, per un infarto fulminante. Era in Svizzera e quando è tornato nella sua Bologna, la città lo aveva accolto con una commozione incontenibile e centinaia di mazzi di fiori e messaggi lasciati sotto la sua casa di via D'Azeglio. Chi ha assistito ai funerali e visto una Piazza Maggiore incredibilmente affollata e altrettanto incredibilmente silenziosa (fatta eccezione per le sue canzoni che si muovevano nell'aria) non può dimenticare quell'atmosfera ovattata. E oggi, passato un decennio in un attimo, siamo qui tutti a pensare ancora a lui e alla sua poesia, a quel talento innato e riconosciuto da chiunque lo abbia conosciuto.

(dal 04/03/2022 al 17/07/2022)

Apre il 4 marzo 2022, al Museo Civico Archeologico di Bologna, la mostra-evento Lucio Dalla. Anche se il tempo passa, prima tappa di un percorso nazionale che la vedrà successivamente ospitata a Roma in autunno, dal 22 settembre all’Ara Pacis e, nel 2023, in occasione dell’ottantesimo della nascita, a Napoli e a Milano. Curata da Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, l’esposizione intende documentare l’intero percorso umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e internazionali. La mostra, suddivisa in oltre 10 sezioni (Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla ci racconta, Il clarinetto, Il museo Dalla, Dalla e la sua musica, Dalla e il cinema, Dalla e il teatro, Dalla e la televisione, l’Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e la sua Bologna), sottolinea come il rapporto con la musica sia stato sempre centrale nella vita di Dalla, divenendo un elemento continuativo che lo seguirà per tutta la vita. In mostra, insieme ai documenti, tante foto, filmati, abiti di scena e altri aspetti che ci raccontano la sua vita, l’arte e le sue passioni. Immancabile, il suo clarinetto.

(dal 24/02/2022 al 3/04/2022)

In occasione delle iniziative per celebrare il decennale della scomparsa di Lucio Dalla, la Sala della Musica di Bologna propone una mostra fotografica su Lucio Dalla e la sua città attraverso lo sguardo dei fotografi Cesare Bastelli, Walter Breveglieri, Piero Casadei, Paolo Ferrari, Luciano Nadalini, Michele Nucci, Alessandro Ruggeri, Luca Villani: momenti quotidiani e ufficiali, occasioni di svago e passioni, concerti e ritratti per rivivere la storia che ha plasmato l’identità di Bologna. La mostra è accompagnata dalla diffusione di una selezione di brani scelti nel vasto repertorio dell’artista. La mostra è promossa da Bologna Città della Musica e da Cineteca di Bologna in collaborazione con UFO - Unione Fotografi Organizzati ed è una selezione di quella allestita nel voltone di Palazzo d’Accursio nel marzo 2018. Si ringraziano gli autori delle fotografie, l’Archivio Paolo Ferrari-Genus Bononiae e l’Archivio Fotografico Storico FOTOWALL di Walter Breveglieri, ed. Minerva, Bologna.

(4 marzo 2022, ore 21 al Teatro di Castello d'Argile)

La compagnia teatrale Note Giuste di Bologna, in collaborazione con il Centro di Danza Buratto, porta in scena sul palco del Teatro-Cinema Don Bosco di Castello d'Argile, una serata dedicata a Lucio Dalla. "Da quando sei partito" è il titolo dello spettacolo, di Fabrizio Montebignoli, che vuole portare lo spettatore alla scoperta di un inedito Lucio Dalla, tra racconti, esibizioni di danza e canzoni, queste ultime affidate alle voci di Claudio Forti e Giorgia Palazzo. Lo spettacolo si terrà Venerdì 4 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro-Cinema Don Bosco di Castello d'Argile. I biglietti, al prezzo di € 10,00 e di € 8,00 per gli chi ha meno di 12 anni, si possono prenotare con le seguenti modalità: recandosi presso la biglietteria durante gli orari di apertura del cinema; scrivendo una mail all'indirizzo cinema.donbosco@libero.it; telefonando al numero 333.1904780. L'accesso è consentito solo ai possessori di Super Green Pass e di mascherina FFP2.

(il 4 marzo 2022)

I Futura Republic sono un quartetto composto da Alfonso Romeo (voce, chitarra e piano) , Antonio Mallamace (Batteria e Percussioni), Beppe di Marco (basso) e Gianni Orsini (voce e chitarra) che propone i brani del maestro Lucio Dalla. Una serata all'insegna delle canzoni più famose del cantautore bolognese, ma anche di alcuni gioiellini meno noti ma altrettanto splendidi. Appuntamento a La Galleria dei Sensi (via Farini 9) a San Giovanni in Persiceto.