Mercati e mercatini (da non perdere) a Bologna e dintorni Appuntamenti per tutte le stagioni, nei quartieri della città e nei comuni del territorio: mercati settimanali, occasioni per fare affari, chilometro zero e abiti usati. Una mappa dettagliata per non perdersi...

Antichità

Mercati e mercatini, eventi settimanali e a cadenza mensile, bancarelle di cibo, fiori e di chincaglierie, antiquariato e usato. Il tutto sia dentro le mura di Bologna che fuori, per avere un'idea chiara sul tutte (o quasi) le migliori opportunità di shopping open-air (e anche super conveniente). Non possiamo che partire dal mercato bolognese per eccellenza, quello che da sempre muove visitatori anche dalle vicini regioni per una sessione di spese e occasioni da non perdere. E' un'istituzione, un po' come il Mercato Americano di Livorno.

Sto parlando ovviamente della Piazzola/Montagnola. Venerdì e sabato da mattina a tardo pomeriggio (dalle 8 alle 17) con qualche special-edition in concomitanza delle festività (tipo San Petronio e in periodo pre Natale) Dove? In Piazza VIII Agosto, allo Sferisterio e su, fino dentro al Parco della Montagnola (fra treccine afro e incensi indiani). Quali le caratteristiche dell'uno e dell'altro mercato settimanale (sempre che li si voglia distinguere)? Il primo è sotto e si trovano stock, banchetti di stoffe (belle viscose a 1 euro al metro), abbigliamento, accessori, cose per la casa. Il secondo è dall'altra parte di via Irnerio (verso il cancello del parco della Montagnola), è principalmente orientato a vintage e second-hand. Li accomuna l'altissima probabilità di fare affari. Io ne ho fatti moltissimi. L'unica abilità richiesta: frugare nei mucchi senza paura, così come spiegato qui sotto (vedi articolo sulla "nostalgia da Montagnola" durante il lockdown) con un'attenzione particolare al tatto, visto che è così che si individua subito un buon tessuto.

Antiquariato e modernariato: a caccia di storia e design fra piazze e quartierini

Impossibile non conoscerlo perché per due giorni al mese decora la piazza più bella di tutte: Piazza Santo Stefano con mobili, complementi e oggetti d'altri tempi. L'appuntamento è per la seconda domenica e sabato antecedente di ogni mese esclusi i mesi estivi di luglio e agosto. Gli orari: invernale dalle 8.30 alle 18.00, estivo dalle 8.30 alle 19.00. C'è poi un altro mercatino che una volta frequentavo moltissimo, ma da un po' di tempo a questa parte un po' meno: si tratta sempre di un mercatino dell'antiquariato ed è appena oltre il ponte Galliera della ferrovia, in Via Matteotti (nel tratto compreso tra Via Tiarini e Piazza dell’Unità). Quando c'è? Il primo martedì di ogni mese (a esclusione di luglio e agosto) e il terzo martedì di ogni mese a esclusione dei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto). Gli orari: invernale dalle 8.30 alle 17.00, estivo dalle 8.30 alle 18.00.

In Piazza VIII Agosto (settimanale!) c'è un altro mercatino specializzato di antiquariato e modernariato: appuntamento il giovedì (invernale dalle 8.30 alle 17.00 ed estivo dalle 8.30 alle 18.00): i banchi sono pochi, ma tutti diversi e si possono trovare vecchi dischi e riviste, così come libri e utensili per la casa. Stoffe e mobili non mancano.

Il mercatino dei fiori di Piazza San Francesco

Il martedì è un giorno speciale per Piazza San Francesco perchè la mattina presto (e fino alle 13.00) arrivano i bellissimi banchetti di piante e fiori. E' qui, che dai gentilissimi venditori quasi tutti provenienti dal Veneto, ho acquistato la mia prima Monstera Deliciosa (che incredibilmente è ancora viva), oltre a delle coloratissime Ortensie (riposano in pace) e alle tante piantine di erbe aromatiche. Il mercatino c'è tutte le settimane.

Mercati settimanali quartiere per quartiere: dalla Barca alla zona Fiera

“Del Treno” – Piazza Giovanni XXIII specializzato non alimentare. Seconda domenica di ogni mese (escluso il mese di agosto) Invernale dalle 8 alle 17 estivo dalle 8 alle 18. In via Normandia appuntamento martedì e giovedì dalle 8 alle 13; in via Miliani ora nell'area adibita a parcheggio in via Manuzio nel tratto tra via Miliani e Marco Emilio Lepido il mercoledì dalle 8 alle 13. In via Caduti di Casteldebole mercato la domenica dalle 8 alle 13. In via Largo Cardinale Lercaro mercoledì dalle 8 alle 13 e in via Gandolfi (tra le vie Beolco - Cuccoli – Andreini) il giovedì sempre 8-13. Via del Lavoro angolo Vezza mercoledì dalle 8 alle 13.

Mercati contadini: frutta, verdura, pane e vino a chilometro zero

Il sabato mattina dalle 9 alle 14 nel cortile del cinema Lumiere (via Azzo Gardino 65) c'è il mercato contadino per spesa a km zero, cibi di strada d'asporto e iniziative. Si chiama (ormai è famosissimo) "Mercato ritrovato" (sì, come il cinema): qui è possibile anche ordinare i prodotti per ritiro o consegna a domicilio su spesa (per info: 328 1396004). Attenzione però perchè la versione estiva si chiama "Lunedì ritrovato" (dal 13 giugno fino al 29 agosto, appuntamento il lunedì dalle 17.30 alle 21.30) è va in scena (appunto) di lunedì. La location è sempre la stessa, ovvero il cortile del Cinema Lumière.

Mercoledì pomeriggio: mercato biologico di vicolo Bolognetti. Ogni settimana nella ex sede di quartiere (vicolo Bolognetti 2) prodotti biologici e di filiera corta, legati alla territorialità, alla stagionalità e controllati attraverso un sistema di garanzia partecipata. Orario estivo: 17-21, orario invernale: 16.30-20.30. Campi Aperti 347 4083255.

Mercato contadino di via del Pratello: si tiene tutti i sabati dalle ore 9 alle 14 in Piazzetta San Rocco. Quartiere Porto-Saragozza (Bologna) | Campi Aperti 347 4083255. Sempre di Campi Aperti l'appuntamento del lunedì pomeriggio (con orario 17-21) con il mercato biologico di Piazza Verdi con vendita diretta di prodotti agricoli bio in piazza Verdi. Mercato contadino di via Segantini: mercoledì pomeriggio (15-19). Frutta, verdura, latte, formaggi, pane, uova e altri prodotti ogni mercoledì al parcheggio centrale termica di via Segantini (info: 329 4511263).

Gli altri mercati contadini:

Sabato mattina - Mercato di Ceretolo di Casalecchio (Ceretolo di Casalecchio di Reno)

Sabato mattina - Mercato contadino di Crevalcore

Sabato mattina - Mercato contadino di Sasso Marconi

Sabato mattina - Mercato contadino di Bazzano (Valsamoggia)

Sabato mattina - Mercato contadino di Villa Bernaroli (Bologna)

Sabato mattina - Mercato Campagna Amica al Centro commerciale Navile (Bologna)

Sabato mattina - Mercato contadino di via del Pratello (Bologna)

Tutti i lunedì mattina - Mercato di Zola Predosa

Lunedì mattina - Mercato contadino di Castello di Serravalle (Valsamoggia)

Lunedì pomeriggio - Mercato contadino di via Piave (Bologna)

Lunedì pomeriggio - Mercato biologico di Piazza Verdi (Bologna)

Martedì pomeriggio - Mercato contadino di Riale di Zola Predosa

Martedì mattina - Mercato contadino di Savigno (Valsamoggia)

Martedì mattina - Mercato Campagna Amica di via Po (Bologna)

Martedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica di piazzetta Don Gavinelli (Bologna)

Mercoledì mattina - Mercato comunale Toti (Casalecchio di Reno)

Mercoledì mattina - Mercato contadino di Crespellano (Valsamoggia)

Mercoledì pomeriggio - Mercato contadino a Trebbo di Reno (Castel Maggiore)

Mercoledì pomeriggio - Mercato campagna amica a Cadriano di Granarolo dell'Emilia

Mercoledì pomeriggio - Mercolbio (Imola)

Giovedì mattina - Mercato contadino di Monteveglio (Valsamoggia)

Giovedì mattina - Mercato di Calderino (Monte San Pietro)

Giovedì mattina - Mercato della Croce (Casalecchio di Reno)

Giovedì pomeriggio - Mercato contadino di Funo di Argelato

Giovedì pomeriggio - Mercato contadino biologico via Gobetti (Bologna)

Giovedì pomeriggio - Mercato Campagna Amica via S. Giuseppe (Bologna)

Venerdì pomeriggio - Mercato della Terra di Imola

tutti i venerdì mattina - Mercato di Ponte Ronca di Zola Predosa

Venerdì mattina - Mercato di San Biagio (Casalecchio di Reno)

Venerdì pomeriggio - Mercato contadino di Castel Maggiore

Venerdì pomeriggio - Mercato contadino biologico di via Pieve di Cadore (Bologna)

Prima domenica di ogni mese - Al marché dal cuntadéin a Sant'Agata Bolognese

Domenica mattina (da aprile a dicembre) - Mercato contadino di San Giorgio di Piano