Mercatini di Natale a Bologna e dintorni: la mappa 2021 Con grande gioia e senza abbassare la soglia di attenzione, tornano dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, i mercatini di Natale: da quelli più tradizionali alle novità, la lista degli eventi a tema "Christmas"

Luci, musiche, personaggi del presepe e decorazioni per l'albero. Il tutto profumato al torrone. L'estate era un attimo fa e siamo già a Natale! E Bologna si fa trovare pronta: i mercatini tornano dopo la pandemia (certo, ci saranno delle regole ben precise da rispettare...) e si potrà ricominciare a passeggiare e fare spese sotto il Portico dei Servi, in via Altabella e in Piazza Minghetti. Ma non solo: il calendario delle manifestazioni legate al Natale si arricchisce avvicinandosi al mese di dicembre, quando fioriranno mostre di presepi, presepi viventi, charity shop e laboratori per grandi e bambini, per imparare a fare le decorazioni.

Ma partiamo dalle grandi certezze: ecco i mercatini che già dal mese di novembre accendono la città: torna inanzitutto il tradizionale Mercatino di Santa Lucia, sotto l'appena restaurato Portico dei Servi (Strada Maggiore); in zona via Indipendenza c'è Mercatino di Natale di via Altabella che offre varie merceologie al riparo dalle intemperie e dal freddo (è sotto una tendostruttura!) e ancora (last but not least) c'è quel magino mercatino che negli anni ha conquistato tantissimi bolognesi a forza di ostriche, baguette e lavanda, il Villaggio di Natale Francese di Piazza Minghetti Piazza del Francia.

A Palazzo Davia Bargellini, parte del Museo civico d’arte industriale raccoglie preziosi esempi del presepe artistico bolognese.