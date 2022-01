Le 10 mostre di gennaio da non perdere a Bologna Pinacoteca, Palazzo Poggi, Palazzo Albergati e via così, lungo un lungo itinerario fatto di belle sorprese e artisti da scoprire. Data di scadenza: 31 gennaio 2022

Fra i buoni propositi del 2022, quello di godersi tutta la bellezza possibile. E l'arte lo è indiscutibilmente. Ultima chiamata per diverse esposizioni in città e nuovi percorsi nei musei e nei palazzi storici che ci stanno tutto intorno: dieci mostre da vedere assolutamente prima che gennaio finisca.

(Pinacoteca Nazionale di Bologna - via delle Belle Arti 56)

Il percorso espositivo vuole approfondire il tema dei rapporti tra Antonio Canova (1757-1822) e la città di Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, evidenziando inoltre il ruolo dello scultore nella storia della collezione della Pinacoteca. Il maestro del Neoclassicismo italiano contribuì infatti ad operazioni diplomatiche di straordinaria rilevanza per il patrimonio artistico della città, recuperandolo in larga parte dalla Francia, dove era stato accumulato dopo le spoliazioni napoleoniche.

Dipinti, sculture, manoscritti e documenti provenienti da diverse istituzioni museali, biblioteche e archivi affiancheranno le opere del museo, il cui percorso espositivo permanente sarà parte integrante del progetto. Di particolare rilevanza è il contributo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e quello dei Musei Civici di Bassano del Grappa. Fondamentali sono stati anche i prestiti generosamente concessi da istituzioni bolognesi come le Collezioni Comunali d’Arte, la Biblioteca dell’Archiginnasio, l’Università di Bologna e la Fondazione Carisbo, oltre che dalla Pinacoteca Civica di Cento. L’esposizione, che costituisce anche un'occasione per rievocare le origini della più vasta collezione pubblica di arte bolognese, s’inserisce come progetto pilota all’interno di una programmazione di iniziative con cui la Pinacoteca Nazionale di Bologna intende rinnovare la propria presenza nel tessuto culturale della città, rendendo esplicito il legame tra il patrimonio del museo e la storia del territorio e quindi rinsaldando il legame tra passato e presente.

La mostra è promossa in sinergia con l’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è avvalsa della collaborazione della Società di Santa Cecilia. Amici della Pinacoteca Nazionale di Bologna, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e della casa editrice Electa.

​Orari di apertura:

martedì, mercoledì ore 9-14

da giovedì a domenica e festivi ore 10-19

lunedì chiuso (chiuso il 25 dicembre 2021 ed il 1 gennaio 2022)

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura

Prezzo biglietti per il periodo dal 4 dicembre 2021 al 20 febbraio 2022:

Durante il periodo della mostra "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca" il costo dei biglietti è il seguente:

- intero è di € 10,00

- ridotto (18 ai 25 anni) € 2,00

- ridotto (possessori Card Cultura, Bologna Welcome Card Easy o Plus) € 6,00

(Palazzo Albergati - via Saragozza, 28)

A Palazzo Albergati di Bologna, dal 29 ottobre 2021 al 13 marzo 2022, una straordinaria mostra dedicata a Giovanni Boldini, con oltre 90 opere, in occasione del novantesimo anniversario della sua morte avvenuta a Parigi nel 1931. Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: questo è il travolgente mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria. La mostra antologica Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima, sviluppata su un registro narrativo cronologico e tematico al tempo stesso, presenta una ricca selezione di opere che esprime al meglio la maniera di Boldini, il suo saper esaltare con unicità la bellezza femminile e svelare l’anima più intima e misteriosa dei nobili protagonisti dell’epoca. Ecco quindi celebri opere come Mademoiselle De Nemidoff (1908), Ritratto dell'attrice Alice Regnault (1884), La contessa Beatrice Susanna Henriette van Van Bylandt (1903), La contessa De Rasty coricata (1880 ca.), La camicetta di voile (1906 ca.). Una rassegna che però non si ferma all’esperienza internazionale e creativa di Boldini ma che, attraverso alcune importanti opere di confronto, presenta anche opere di artisti a lui contemporanei.

Orario apertura: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)

(Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123)

In mostra 32 motociclette dei più importanti marchi del decennio 1950-1960; filmati e immagini d'epoca completano il percorso narrativo tra progettazione, produzione e agonismo. Nel secondo dopoguerra, dopo i primi difficili anni della ricostruzione, riprende la produzione motociclistica nazionale e ben presto Bologna si conferma come uno dei poli produttivi, più vivaci e dinamici. Si affermano Moto Morini e Ducati e nascono numerose piccole ditte che aspirano a trovare, con difficoltà, un loro spazio. Attorno a loro continua ad esistere una molteplicità di officine in grado di soddisfare le esigenze legate alla componentistica.

Tra industria e artigianato, le imprese del motociclismo bolognese recepiscono le necessità del periodo, incentrando le loro proposte sulle piccole e medie cilindrate, dimostrando una sorprendente vivacità produttiva e una grande cura sia tecnica, nella meccanica e nella ciclistica, sia estetica, nelle forme e nella livrea.

Orari di apertura: sabato e domenica h 10-18.30

Per informazioni e prenotazioni: 051 6365611 oppure museopat@comune.bologna.it

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito