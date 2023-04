200 euro di multa per la grigliata di compleanno. Antonio, ascolta mò, prenota ben al ristorante! Masucci è il primo e forse l'unico sanzionato per aver fato un barbecue in giardino. La notizia avrà già fatto il giro del mondo e gli americani stanno ancora ridendo a crepapelle

Foto archivio

La notizia avrà già fatto il giro del mondo e gli americani - per loro è un rito, forse l'unico - staranno ancora ridendo a crepapelle per il caso di Antonio Masucci, 30 anni, idraulico calabrese residente a Bologna multato perché ha fatto una grigliata in cortile per festeggiare il suo compleanno, non un festino a base di cocaina con dj set notturno, due braci e un po' di carne.

Eh sì, perché tra l'ironia e i meme sui social esiste il divieto di barbecue del Comune di Bologna quando si superano le emissioni nocive nell’aria. All'aperto, s'intende, perché in casa possiamo affumicarci a piacere, a patto, a questo punto, di tenere le finestre chiuse e puzzare di arrosto misto per il resto della stagione. Resta il dubbio su come i ligi operatori anti-graticola lo siano venuti a sapere. Esistono forse squadre di umarell che si appostano anche di fronte ai cortili?! Non ci meraviglieremmo.

Il divieto è scattato sotto le Due Torri in questo inizio 2023 solo in 13 giornate ed è stata fatta "una sola multa ad una sola persona" ha spiegato il sindaco Matteo Lepore, ed eccola, è Antonio, ma, "La norma non esiste solo in Emilia Romagna, anche per le regioni di destra Lombardia, Veneto e Piemonte. Tutte richiamano l’Accordo che queste regioni hanno stipulato con il ministero dell’Ambiente per contenere l’inquinamento dell’aria e tutelare la salute dei cittadini", ha sottolineato il primo cittadino. Solo al nord, sporco e inquinato? Ah no, si è aggiunta anche Roma... Come si cambia...

"Ripeterò il primo maggio"

Antonio Masucci nel frattempo ha ricevuto una notifica da 200 euro e, da calabrese, abituato a capocolli, soppressate e salsicce, promette vendetta. Non solo ha creato una pagina Facebook "Griglia libera", ma ha intenzione di ripetere per il 1° maggio.

Quindi prepariamoci a vedere la SWAT appostata sin dalle prime ore del mattino, cecchini sui palazzi fronte, armati di fucili di precisione e mitragliette puntate sul giardino del pit master calabrese, pronta a intervenire appena l'impunito accenderà il classico pezzo di giornale accartocciato per dare il via alle danze della brace-killer: "Ce lo abbiamo! Aspettate il segnale, interveniamo solo quando ha messo a cuocere la prima spuntatura!"

E quando Masucci avrà imbracciato il forchettone e si sentirà il primo sfrigolo, le squadre d'assalto circonderanno la casa: "Arrenditi! E' finita! Ti vogliamo aiutare! Se collabori il procuratore ne terrà conto! ... Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permetterselo, gliene sarà assegnato uno d'ufficio".

In effetti la norma esiste, ok, ci può anche stare, ma, alla spesa dal macellaio, che, si sa, non è proprio una passeggiata di salute, ci dobbiamo aggiungere anche i 200 euro della multa? E quanto gli è costato a 'sto' poveretto il compleanno? Antonio, ascolta mo', per la festa dei lavoratori prenota bel al ristorante.

Buon senso, si chiama buon senso.

(Divieto grigliate: video-spiegone del sindaco)