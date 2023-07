Lettera a Gianni, che andava a 100 all'ora ... Occhio che qui è tutto cambiato!

Gianni Morandi nostro andava a cento all'ora per trovar la bimba sua e cantarle la serenata perché non vedeva l'ora di baciarle la bocca. Però, c'è un però. Nel bel mezzo della corsa, si bruciò il motore.

La canzoncina 50enne, tra giunga, giunga, la la la la, ye ye ye ye e blen blen ci fa capire che nel 1963 le auto erano diverse, a 100 km orari andavi proprio a busso, infatti il ferro ha fuso, sarà stato un cinquino, tant'è che il poverino è dovuto andarci a piedi... aveva preso proprio una bella scuffia eh!

Allora ti scrivo una lettera.

Caro Gianni, perché, se messa in pratica, la tua corsa pazza, oggi farebbe sorgere due ordini di problemi, almeno nelle nostre terre:

1) a 100 all'ora? Tu sei di Monghidoro e abiti Idice e oggi per andare dalla bimba tua ai 30 ci avresti messo parecchio, invece di cantarle la serenata, le avresti dato la sveglia, tra le proteste dei vicini "ohhh ho fatto il turno di notte, ohhh ma come sei messo? Non puoi mandare un whatsapp? Fai una videochiamata no?" Infatti si faceva prima. Ti va bene se non trovi quello che sbiscia: "Ma se ieri sera leilà era fuori con uno, che ismito ..."

Per ora, caro Gianni, stiamo cercando di esercitarci, abbiamo 6 mesi di tempo, poi dal 1° gennaio arriverà la busta verde a casa, ma dicono che ce ne innamoreremo e quelli che ci capiscono dicono che serve per fare meno bussi. Speriamo, che poi tutta sta furia poi per andare dove ...

2) Il motore, come dice la canzone, è cioccato, quindi sei stato costretto ad andare a piedi da lei, per 100 chilometri... Lo so che sei uno di prima, che corri bene e fai le maratone, bella buccia alla tua età.

Ma per andare dalla bimba tua sei andato in mezzo alla strada o sotto il portico? E da queste parti non sono problemi da poco oggigiorno, sai Gianni.

Non è che per la fotta di cantare la serenata, di baciarle la bocca e per non scansare la gente sotto il portico ti sei messo a correre e camminare lungo la strada alla vecchia, eh Gianni? Perché che tu venga da Monghidoro o da Idice, a un certo punto un portico lo trovi sulla via Emilia o in via Toscana (se fai la Futa), non c'è pezza, quindi scusanti non ne hai da un certo punto in poi.

E non è che per scavallare sei passato da Casaglia e da San Luca e poi giù fino a Saragozza ? Eh no, perché ti è andata bene che non hai incontrato i vigili che ti hanno fatto la multa di 18 euro e 20 centesimi (35mila lire), se, per non travolgere quei fissati del fitness, ti sei precipitato per strada. A uno "sfacciato" è capitato (di essere multato, ndr), ora però l'assessora ha detto che chiederà spiegazioni perché, "dalle informazioni che emergono, questo episodio si poteva evitare". Ah fà tè... Aspetta cosa, la multa o camminare in mezzo alla strada? Boh ci farà sapere lei...

Gianni, non fare come quello lì, pure se la multa è di pochi euro e tu di pilla ne hai, semmai dalla bimba tua vacci con la biga o in monopattino, quelli sì che sono una bazza, ci puoi andare per strada, ma soprattutto sotto i portici.