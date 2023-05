La (mia) mappa dei negozi vintage e second hand a Bologna Luoghi del cuore dove far girare la moda, divertirsi conoscere le epoche e gli stili oltre che (perché no?) trovare il proprio. Un giretto di shopping nel centro di Bologna a caccia di rarità, belle persone e capi che chissà che storia hanno!

Gli stili di tutte le epoche, i capi che sono stati tanto amati, ma che a un certo punto sono stati fatti fuori da un armadio per cambio di gusto o di taglia. Le firme più note della moda e i pezzi unici di sartoria che non sono stati compresi o riconosciuti da chi magari li ha ricevuti in regalo e che comunque non se li vede (più) addosso. Tutto questo finisce sulle grucce dei negozi vintage e second hand (che suona meglio di seconda mane), nei mercatini e dentro quei cumuli di stoffa in cui si annodano maniche e colletti, da slacciare nella pesca miracolosa del "maipiùsenza", pagato così poco da volerlo dire a gran voce a ogni complimento.

Uno shopping sostenibile (al contrario del fast fashion) che fa "girare" la moda come il gioco degli anni Ottanta, crea strane fantasie sul chi abbia indossato quella giacca prima che la trovassimo (o meglio, che lei trovasse noi visto che la predestinazione c'è anche nello shopping), diverte a furia di farci sfoderare tutte le nostre personalità e (perché no) ci fa sentire meno in colpa perché non andiamo ad alimentare industrie senza coscienza. Andiamo al dunque: quali sono i negozi vintage e di seconda mano da visitare a Bologna? Io vi dico quali sono i miei preferiti, ce ne sono tanti altri che meritano un giretto e magari a quelli dedichiamo un episodio due.

Folks: vintage e preloved, la selezione di Valentina

"Folks" è uno dei miei negozi vintage del cuore. Intanto perché i capi che seleziona personalmente Valentina Zanerini hanno sempre qualcosa di speciale e poi perché è in via Rialto, strada che ultimamente sta diventando parecchio interessante oltre che centro dello shopping meno convenzionale grazie ad altri negozietti (due li troviamo qui sotto, un altro lo abbiamo raccontato attraverso la storia del suo titolare qui). Ecco come la Vale racconta i suoi metri quadrati che stanno a civico 19/d: "La mia è ricerca accurata di vintage e preloved, passione che da sempre mi accompagna, rafforzata dall'idea di poter contribuire alla riduzione degli sprechi nel sistema moda". La filosofia della boutique: vestibilità per tutti e tutte, stile senza tempo che si adatta al contemporaneo, ispirazione normcore/stile nordico/ minimalismo coreano con predilezione per il layering, i colori verde, giallo acido e il blu notte. Quali gli articoli più belli passati da queste grucce? "Ho adorato i capi vintage di Aspesi per i tessuti e le forme geometriche, oltre che per le bellissime combinazioni di colore, ma anche i pezzi iconici di Miumiu degli anni più minimalisti 2000. Il pezzo top di Folks è il completo pigiama: somodo, classy e ironico". Qui si trovano anche produzioni che possiamo definire "di nicchia" fra cui borse e bigiotteria, ma non solo. Cose pratiche, ecco gli orari del negozio: aperto da martedì a sabato dalle 10-30 alle 13.00 e poi dopo pranzo dalle 15.30 alle 19.00. Instagram: f.o.l.k.s_market.

Valentina di Folks

"Armadi con vista": il guardaroba di Giulia ci vede lungo

Sempre in via Rialto c'è il negozio di Giulia, che si chiama "Armadi con Vista" la cui filosofia è: "Be Cool Be Conscious!". Ed è lei che spiega perché: "Con il mio piccolo shop sto cercando di contrastare il più possibile l’inquinamento e lo spreco prodotto dall’industria fast fashion". Cosa si trova qui? Abbigliamento vintage che va dal bold anni '80 al minimal anni '90, taglie inclusive con una selezione gender free e alcuni capi secondhand contemporanei. Il pezzo più bello passato da qui? Tutte le giacche in pelle super 80s! Dove trovare Giulia oltre che in via Rialto al civico 50A, anche su Instagram @armadi_con_vista. Orari: dal martedì al venerdì 10:30-13:00/15:30-19:00. Sabato orario continuato 11:00-19:00.

Giulia di Armadi con vista

Reclectic: l'accento dove ti va, così come lo stile

E' stata una professoressa di francese di Chiara, alle superiori, a definirla "eclettica". E lei ci si è così ritrovata in questa definizione non-definizione che ha chiamato la sua boutique specializzata in vintage "Reclectic": così dalla sua vetrina di via Guerrazzi fa entrare qualsiasi ispirazione ed epoca purché sia appunto, eclettica. Una selezione variegata e variopinta (è appassionata del colore e fa dei mix&match interessanti), nessuna decade nello specifico (anche se le sue favorite sono i '70-'80) e un punto di partenza che è sempre il tessuto ("I capi che seleziono prima li tocco e poi li guardo"). Questa è la filosofia del negozio e di Chiara, che di suo ci mette anche delle collezioni sartoriali che lei stessa cura e della bigiotteria ricercatissima. L'abito più bello passato sulle sue grucce? "Non mi curo tanto delle griffe, ricordo un capolavoro di sartoria fatto di velluto a rilievo e broccato che indossato era tanto perfetto da commuovere. Taglie? Ci sono tutte: dalla XS alla tripla XL. Orari: aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Instagram: @reclecticbazar

Chiara di Reclectic

Infernotto vintage: un salotto nel Ghetto ebraico della città

Una colpo d'occhio varcare la soglia e aprire lo sguardo al super-negozio di Silvia (il più grande forse della città in quanto a Vintage): una carrellata di colori, griffe, stili e anche prezzi (c'è sempre uno stand a 20 euro che ti fa sfiziare). Il nome non lo stiamo neanche a spiegare visto che siamo in via dell'Inferno al civico 8. "Il mio negozio propone vestiti vintage - spiega Silvia - capi e oggetti realizzati a mano, vestiti scelti di seconda mano. I capi ‘vintage’ sono un elemento fondamentale per me, sono cresciuta tra negozi di second-hand e tanti armadi di famiglia da esplorare (momenti per me indimenticabili). Oggi il second-hand è tutt’altro che fuori moda, anzi, è molto più vicino al concetto di lusso che a quello di ‘usato’, questi capi oggi diventano proposte chic. Cercando ed esplorando si riescono a trovare pezzi unici, ti balzano sotto agli occhi capi introvabili o rari, affascinanti, ben fatti!". E una delle cose belle di questo posto è prendersi del tempo per fare due chiacchiere con lei (che ne sa di moda e di modellismo, ma sa dare anche utili consigli da sarta per eventuali modifiche) si fanno incontri interessanti. Aperto tutti giorni dalle 15.30 -19.30 e sabato dalle 14.00. @infernottovintageboutique

L'insegna di Infernotto nel Ghetto di Bologna

Upper Vintage: "Cambiare vale più che possedere"

Con Donatella puoi parlare di moda per ore (talvolta anche sorseggiando un caffè) e soprattutto chiederle qualsiasi cosa sulla storia di griffe e stilisti: lei la sa tutte! Le sue boutique-salottino sono due, una in via Castiglione 62b e una in via Oleari 4D e in entrambi l'atmosfera è la stessa: super rilassata e chic. Borse di lusso impeccabili e garantite, tutte tanto amate dalle loro proprietarie precedenti da essere praticamente perfette. La filosofia di Donatella la racconta in poche parole Coco Chanel e parla della seconda vita delle cose: "Cambiare vale più che possedere". Epoche? Dai '40-'50 ai fine 2.000, prezzi variabili e spesso abbordabili. Uno dei capi più belli passati da queste quattro mura? Una giacca Chanel (neanche a dirlo!) datata anni Novanta, ma anche pezzi unici McQueen, Gucci...Orari di via Castiglione: lunedì, martedì, mercoledì e venerdi 10-13 e 16.00-19.00, giovedì 10.00-13.00 /Orari via Oleari: lunedì e giovedì 10.00-13.00, martedì, mercoledì e venerdì 10.00-13-00 e 16.00-19.00 e sabato 10.00-13.00. Instagram: @ upper_vintage_official

Ecco, questo è l'elenco di quelli che frequento di più, ma non sono certo i soli: in zona San Vitale ben tue tappe suggerite: Friperie (@friperiefriperie ) e La Leonarda (@_la_leonarda_ ) che è il charity shop dell'associazione Piazza Grande: nel primo ho acquistato meravigliose gonne a ruota e semiruota anni '50, nel secondo l'ultimo colpaccio è stato un caldissimo cappottone bordeaux in pura lana. Da qualche tempo anche a Bologna si può contare su Humana Vintage (Via Augusto Righi, 16): sicuramente molto cheap e con tantissimi capi esposti, divertente per andare a caccia di chicche, ma qui si va sulla quantità. E ci sarebbero anche i mercatini, anche se quelli meritano uno spazio tutto loro: oltre alla mitica Montagnola/Piazzola, ci sono il Mercatino di San Francesco e il Non solo Vintage di Antoniano. Entrambi a fin di bene.

Curiosità dall'Oltremanica: a Londra fast-fashion e pre-loved

Che sorpresa entrare nello store Primark di Oxford Street e trovare questo: "Wanna shop Primark and pre-loved at the same time? We’ve got you covered. Introducing Wornwell, our new in-store concessions offering the best in branded and non-branded vintage clothing. Whether you’re looking for a one-off tee to team with your women’s cargo trousers or want to invest in a vintage denim jacket to see you through every season, you’re sure to find something you’ll adore". Che il fast fashion si stia facendo un esame di coscienza? Comunque molto carino!