Rimettersi in forma dopo l'estate: la mappa delle migliori palestre di Bologna Grande o piccola, con o senza piscina, corsi o personal trainer: la remise en forme d'autunno passa per la palestra. Come scegliere quella più adatta a noi? Ecco una mappa delle strutture con orari e caratteristiche

Settembre è il mese dei buoni propositi e della riorganizzazione dell'anno. Per alcuni (per me sicuramente) è un po' il momento del re-start, molto più che il 1°gennaio: alla fine delle vacanze si decide se frequentare o meno un corso di lingua, è il momento per cambiare look, si pensa già al cambio dell'armadio, si punta al rimettersi in forma e sì, scatta anche la fatidica domanda: come? Una bella dieta? Mi iscrivo in palestra? Meglio un corso? Il tennis, il calcetto, il padel con gli amici una volta a settimana? Un personal trainer o la corsa a inizio/fine giornata al parco (che poi per una scusa o per l'altra non si fa mai)? Sempre un bel dilemma decidere come orientarsi per lo sport, soprattutto quando si hanno problemi di costanza e di tempo.

Qui una piccola mappa per orientarsi a seconda degli obiettivi, del tempo a disposizione, della comodità e delle proprie attitudini: dalla palestra più tradizionale alle ultime novità in fatto di fitness. E ci sono ancora (evviva!) dei bei corsi online, sia live che registrati. La pandemia ha cambiato molto le nostre abitudini e le palestre sono state fra i luoghi inaccessibili più a lungo, adesso quindi è tornata più forte la voglia di condividere il movimento, soprattutto se ci sono da smaltire i chiletti fatti di aperitivi in spiaggia, gelati e stravizi estivi. E molte di queste strutture, grazie anche a spazi creati appositamente, sanificazioni e lezioni individuali, garantiscono tutta la sicurezza necessaria. Come scegliere quella giusta? Vicina a casa o all'ufficio? Quella che apre all'alba o quella che tira tardi?

Palestre storiche e "tradizionali" in città: destreggiarsi fra tapis-roulant e pesi

La Performance esiste dai primi anni '80 (l'epoca d'oro della coloratissima aerobica!). Adesso ha un look molto diverso e i suoi oltre 1.000 metri quadrati in pieno centro storico (siamo in via Nazario Sauro) sono divisi fra area pesi, area functional, stretching, sale corsi, sala spinning, spa e anche bagno turco. Gli istruttori sono tutti qualificati. Fra i corsi: gag, total body, Acqua Gym, Abdominal. Dal lunedì al venerdì 07:00-22:30. Sabato 09:30-18:00. Domenica 10:00-14:00. Possibilità di prova gratuita. (Performance, Via Nazario Sauro 1/2 | info@palestraperformance.com | 348 875 0738 - 051 269265)

Performance

La Palestra de' Poeti è certamente fra le palestre storiche (è aperta dal 1996). Corsi, ma anche personal trainer. A proposito dei corsi, ognuno di essi punta a un obiettivo preciso: bruciare grasso, creare muscoli ed essere più flessibile con una postura migliore. Ogni corso dura 30’ e ha posti limitati, la prenotazione avviene tramite una app creata ad hoc. A proposito di covid: grazie a specifiche postazioni, vengono mantenute le distanze di sicurezza e sanificate tutte le attrezzature utilizzate. Questa palestra è aperta 7 giorni su 7 con corsi dalle 6 del mattino. (Palestra de' Poeti, Via de’ Poeti, 3 | Telefono: 051 237919)

La Palestra Regis è in zona Mazzini. La conosco perché é frequentata da tanti amici che seguono il corso di boxe e l'ambiente è super easy. Ci sono tre sale: una polivalente per i corsi fitness e il pugilato (ring e sacchi), una per le arti marziali con tatami e la terza provvista di macchine isotoniche e cardio-fitness Technogym. E' un punto di riferimento in città anche per la pratica del qi gong,(segmento della Medicina Tradizionale Cinese). Oltre alla pratica sportiva alla Regis c'è anche assistenza per il recupero funzionale post-traumatico, corsi di massofisioterapia e consulenze alimentari; per tutti gli associati è disponibile un servizio di massofisioterapia.

La Palestra Regis è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 22, il sabato dalle 9:30 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13.

(Palestra Regis, Via Pellegrino Orlandi 3/A | regismagazine@gmail.com | Tel. 051 541 043)

La Palestra Movimento di via Saffi ha una sala pesi con macchine cardiofitness Technogym e Nautilus, mentre le macchine isotoniche sono Technogym, BCube, Teca e Gervasport. A questo si aggiungono la Kinesis One di Technogym e la Pedana Vibratoria Fit Vibe. Ci sono poi la sala pesi e la sala corsi. I corsi collettivi: TBV (Total Body Workout: un tipo di allenamento in cui si praticano esercizi che coinvolgono tutto il corpo ), GAG, Spinning, Pilates, Piloga, ginnastica dolce e Zumba. (Palestra Movimento, Via Saffi, 18/2D | info@palestramovimento.it | Tel.: +39 051 55 35 48)

Bologna Minganti. La palestra è all'interno delle storiche Ex Officine Minganti, luogo simbolo dell’industria manifatturiera italiana: sono 4000 m2 dedicati all’allenamento e al benessere. Un Gym Floor di 1000 m2, equipaggiato con tecnologia Technogym Touch Screen di ultima generazione. Quattro sale Corsi, con un ricco programma Live e Virtual, che prevede – tra gli altri – Super Functional, Kombat, Metcon, Pump, Sparta, Total Body, Cycling, Yoga, Pilates, tenuti dagli istruttori WGenerator e Les Mills. Una Piscina ristrutturata nel 2019 – per il nuoto libero, corsi per adulti e bambini, water training – una SPA di oltre 350 m2, con Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco e Docce Esperienziali. Con oltre 1000 m2 dedicati agli Spogliatoi e un ampio parcheggio. Dal lunedì al venerdì apre alle 7 dela mattino, il sabato alle 9 e la domenica alle 10. (Bologna Minganti Via della Liberazione, 15 | bolognaminganti@palestreitaliane.it | Tel. 051 0959950)

CrossFit 2 Torri è un'altra palestra che ovviamente si basa sul CrossFit. Che cos'è? Un programma di rafforzamento e condizionamento fisico che ha lo scopo di migliorare il fitness e la salute. Movimenti funzionali, costantemente variati, eseguiti ad alta intensità. I movimenti funzionali si ritrovano all’interno del Box (così si chiama il luogo dove si pratica CrossFit) nei gesti propri della ginnastica, del sollevamento pesi, correre, vogare, ecc. Sono i movimenti che ci troviamo ad affrontare, senza rendercene conto, nella vita di tutti i giorni e per questo assumono una grande importanza. L’intensità è la chiave per il raggiungimento dei risultati, è una grandezza misurabile e soprattutto relativa al singolo individuo. Questo rende il Crossfit adatto a tutti, dai bambini agli anziani passando per individui con problematiche fisiche. Ogni singolo movimento è scalabile ed adattabile ad essere eseguito in sicurezza da chiunque.(CrossFit 2 Torri, via Vittorio Bigari, 24/E | info@crossfit2torri.com | Tel. 347 4674922 – 347 7779547)

CrossFit 2 Torri

Ci sono poi le "grandi" palestre come la Virgin Active, che è a Casalecchio di Reno. Nella parte gymfloor ci sono oltre 200 attrezzature per allenamenti cardio e funzionali, sale corsi, Studio Cycling, Studio Reformer Pilates, area Grid, area Cross Active, Studio Boxing, Studio Yoga, Antigravity Yoga. La piscina misura 25 metri ed è a disposizione sia per il nuoto libero, come per i corsi in acqua e la scuola nuoto per bambini e adulti. C'è poi un'area relax con idromassaggio, sauna, sanarium e bagno turco. Gli orari: Lun-Ven 7.00 - 23.00; Sab-Dom 9.00 - 20.00. (Virgin Active, Via Aldo Moro, 60 a Casalecchio di Reno | Telefono: 800 914 555).

E qui ci mettiamo anche la Prime. Anzi, le Prime: una è la Exclusive Wellness Bologna Tower (Via Larga alla Torre Unipol) e l'altra è la

Bologna Centro (Via Albiroli, 5). Gymfloor equipaggiato con le linee Artis, Kinesis, Skill Line e Pure Strenght di Technogym, con Touch Screen e collegamento all’App MyPrime per un allenamento monitorato, interconnesso e divertente, con l’intrattenimento di Netflix, Youtube, Facebook, Instagram e tutte le principali App Social. In sala fitness è sempre presente l’assistenza e la competenza dello staff tecnico, composto solo da istruttori laureati in Scienze Motorie. Area Training con Corsi Functional, Energy, Conscious, Fun.Piscina per il nuoto libero e il Water Training. Area Relax e SPA, con Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco. (Prime Exclusive Wellness Bologna Via Larga, 6 · 051 601 4973/Via Albiroli, 5 · 051 235725)

Per chi ha poco tempo per allenarsi e punta a un one-to-one

Neovis è una novità che arriva da Milano e ha dei centri anche a Torino e Lugano. Si tratta di un programma di sedute da 15 minuti ciascuna che sostituiscono oltre un'ora di palestra tradizionale (non si tratta di elettrostimolatori, ma di allenamento attivo). Nell'unico centro in città (che è in via Brenta) è possibile studiare insieme all'esperto il piano più adatto alle proprie esigenze e obiettivi. L'allenamento è one to one e questa formula (insieme alla sanificazione della sala e alla doccia privata) lo rende sicuro. Si utilizza una macchina speciale che ricorda l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. La prova è gratuita. Non serve alcuna attrezzatura: asciugamani, saponi e acqua sono inclusi. (Neovis Bologna, via Brenta 10 | tel. 342 577 4151)

Neovis

Fit And Go è un'altra alternativa (da qualche anno in città) che richiede poco tempo effettivo visto che si parla di un allenamento da 20 minuti con la tecnologia EMS, che sta per elettrostimolazione muscolare. I personal trainer seguono i clienti personalmente e insieme vengono definiti obiettivi e tempistiche. In pratica si fanno degli esercizi indossando una "tutina" dotata di elettrostimolatori e c'è anche uno speciale tapis roulant speciale per combattere la cellulite. La prova è gratuita. (Via Guglielmo Marconi, 67 | bolognamarconi@fitandgo.it | +39 051 24 31 03 -+39 338 28 16 221; Via Emilia 167/A | bolognasanlazzaro@fitandgo.it | 3487965546).

Oriente e Occidente: dove praticare Yoga e Pilates a Bologna

Bologna è ricchissima di centri (alcuni davvero storici) dove praticare queste discipline, ma qui ne faccio un riassunto in base ai posti che, almeno un po', conosco o che sono frequentate dai miei amici e dalle mie amiche. Il Centro Natura è in via degli Albari dal 1983 e nasce come associazione naturista. Nel corso degli anni il centro è cresciuto e si è ampliato per diventare uno dei maggiori punti di riferimento del benessere della persona. Lo spazio, che include delle bellissime sale conta 1200 metri quadri, tutti dedicati al benessere, alla ricerca interiore, all’incontro con altre culture attraverso la danza e le tecniche corporee avanzate. Qui si possono seguire corsi di: Yoga (Acroyoga, Anusara yoga, Ashtanga vinyasa, Hatha yoga, Yoga dinamico, Yoga dolce, Yoga e tecnica Alexander, Yoga therapy), Judo e meditazione, Biodanza, Pilates Matwork, Ginnastica posturale, Pancafit, Tecniche posturali, Tantric rebirthing. Oltre a seminari e lezioni online. Al'interno del centro c'è anche un ristorante bio-veg-vegetariano. (Centro Natura, via degli Albari, 4/a | info@centronatura.it | 051 235643 051 223331)

Centro Natura

Nel cuore della città, a pochi passi dalle Due Torri, c'è Vinyasa Yoga: un luogo accogliente e curato che offre ai suoi clienti diversi stili di ginnastica yoga, a seconda delle esigenze e complementari tra loro. Frequentando il centro c'è la possibilità di partecipare a numerosi eventi e workshop. Ecco una carrellata di corsi con le specifiche per capire quale è il più adatto: per chi si avvicina alla ginnastica Yoga c'è la classe Gentle Flow; per una pratica distensiva e tonificante al tempo stesso l'Hatha Flow, per una pratica completa per il corpo Yin&Yang. E poi ci sono Elemental Flow, Yin & Mindfulness, Pranayama Evening Flow; Fascia Flow (nello stile Odaka Yoga); Vinyasa Flow; Functional Vinyasa e, infine ginnastica dolce. La prima lezione è a ingresso gratuito, chiamare comunque per tutte le info necessarie. (Vinyasa Yoga, Strada Maggiore, 24 | infovinyasayogabologna@gmail.com | +39 392 78 54 932 - +39 338 59 12 004)

"Il metodo Pilates insegna forza, flessibilità e controllo del proprio corpo. Gli istruttori Romana’s Pilates ti guideranno nella lezione più adatta alle tue necessità ed abilità, proponendoti una serie di esercizi basata sul metodo originale.Il Pilates è accessibile a tutti i tipi di corpo, dall’atleta che vuole migliorare le proprie performance, alla persona che vuole correggere la propria postura, a chi vuole tonificare rinforzare e allungare il proprio corpo. Pilates ti aiuterà a muoverti meglio e sentirti meglio dall’interno". Così, questa disciplina inventata da Joseph Pilates viene spiegata dall'Original Pilates Studio ASD che fisicamente si trova in via Nazario Sauro. Fra le cose "particolari" del centro c'è la possibilità di allenarsi con il proprio partner un un proprio amico/amica: si chiama "duetto" la formula che associa due persone allo stesso livello di preparazione. Una formula stimolante e intelligente. Il centro apre alle 8.30 e chiude alle 20.30. (Via Nazario Sauro 1/2 | info@originalpilatesbologna.it | +39 3406213587)

Altre palestre a Bologna: qualche indirizzo

Euphòria Fitness Club si trova nel centro storico di Bologna ed è la scelta giusta per chi desidera dedicarsi al fitness, al divertimento e alla cura del benessere personale. La palestra, moderna e funzionale, ha spazi, attrezzature e personale altamente qualificato per seguirti con l'attenzione che meriti. Adatta ad una clientela di qualunque età e preparazione sportiva, Euphòria Fitness Club propone: una sala attrezzi, sala corsi fitness, cycling, yoga e pilates, personal training. Orari (dall'11 settembre): lun-ven 6.30-22; sabato 10-18.30; domenica 10-13. (Via S. Petronio Vecchio, 17 | Telefono: 051 003 2550)

Flexing. I corsi (alcuni incuriosiscono parecchio...): Fit Boxe; Sexy Gluteo Killer; Cross Training; Pilates; HIIT – High Intensity Interval Training; Reboundair. Dal lunedì al venerdì: 9:30-22:30, sabato: 10:30-18:30 (Flexing, Via Delle Lame 2 | 329 4268509)

Time4Fit, palestra low cost in zona stazione. Sala pesi, zona fitness e personale qualificato Orari: Lunedì - Venerdì 6.00 - 23.00; Sabato - Domenica 9.00 - 21.00; Festivi 9.00 - 21.00 (Time4Fit, via dè Carracci, 6 | bologna@time4fit.it | 0510185040)