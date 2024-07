Panini sequestrati all'ingresso dei concerti. E lo spreco alimentare? Uno snack, una barretta, un pacchetto di patatine da mangiare nelle ore prima del concerto: fra i divieti più odiosi quello di dover lasciare il cibo all'ingresso dei concerti. Rappresentano un pericolo o è per far incentivare l'acquisto negli stand interni?

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le regole sono regole, ma a volte ci si domanda se il problema sia davvero la salvaguardia della sicurezza o magari un interesse anche di tipo commerciale. Lo diamo per scontato che a un concerto, così come a una partita allo stadio o nei palazzetti, non ci si debba portare dietro un'arma, oggetti da punta o da taglio, fumogeni, ombrelli e spesso anche bastoni per selfie, treppiedi e binocoli. Ma un panino, un sacchetto di patatine sigillato o uno snack che male possono fare?

Il tema emerge perché ci sono arrivate diverse segnalazioni da alcuni festival musicali che stanno proponendo tanta musica dal vivo in città, anche di artisti di un certo richiamo nazionale che spingono il pubblico a entrare in anticipo per potersi guadagnare la postazione migliore. Si aprono i cancelli e si entra due o tre ore prima del concerto. E a un certo punto, può venire fame. Visto che già il biglietto è costato mediamente fra i 35 e i 60 euro, l'idea di molti (non parliamo delle intolleranze) è quella di portarsi dietro qualcosa per "tappare il buco" senza dover ricorrere al cibo proposto dagli stand interni (di solito non propriamente economici e spesso neppure di alta qualità se si pensa al classico sandwich sotto vuoto) ai quali si ricorre inevitabilmente per le bevande (una lattina di acqua da 33 2 euro e una birra alla spina 7 euro). Ebbene, alla sbarra di accesso, la perquisizione non lascia scampo: il panino va lasciato fuori insieme a borracce e anti zanzare, su un tavolone sul quale ora dopo ora si accumula davvero tu tutto. Dalla parmigiana della nonna alla barretta proteica.

Ecco, per fare un esempio, uno dei regolamenti che vietano anche il cibo (qui tutta la lista al completo): "E' vietato: introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…), trombette da stadio, introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, introdurre catene, introdurre cibo, introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive o materiale infiammabile, introdurre all’interno bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di qualsiasi materiale o bottiglie di plastica. Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, introdurre animali di qualsiasi genere e taglia, introdurre bastoni per selfie, treppiedi, binocoli. Introdurre ombrelli con punta e aste, strumenti musicali, penne o puntatori laser, droni di qualsiasi grandezza e aeroplani comandati, apparecchiature per la registrazione audio/video, power bank, macchine fotografiche di qualsiasi genere e livello, videocamere, GoPro, iPad, tablet ma anche biciclette, skateboard, pattini, overboard, caschi da moto. Tutto è scritto, è vero. Ma alla fine il tavolone delle merci requisite fa davvero effetto.

Come si presenta mediamente alla fine di una serata il "tavolone" della merce requisita (siamo al Sequoie Music Festival, la rassegna di musica dal vivo all'interno del parco delle Caserme Rosse):

"All’entrata stanno facendo buttare via tutto dico veramente tutto (panini, frutta e quant’altro) il cibo che la gente si sta portando dietro.

Io personalmente partecipo a quasi 10 concerti di star a livello mondiale tutti gli anni e non mi è mai successo un’oscenità del genere.

Si parla di spreco del cibo e poi in questi eventi nazionali ci si comporta in questo modo?"

Segnalazione a BolognaToday

A onor del vero bisogna dire che a fine concerto è possibile riprendersi tutto quello che si è lasciato, salvo che qualcuno non lo abbia fatto prima di noi. Per il cibo è difficile che accada (andrà molto probabilmente tutto buttato), ma per borracce e spray anti punture almeno si può sperare di ritrovare le proprie cose. Le alternative dunque sono: non mangiare, mangiare tutto velocemente prima di superare il limen del non ritorno del panino oppure consumare quello che propongono i food track all'interno dell'area dello spettacolo.

Anche questo è spreco alimentare? Sembra proprio di si. Si potrebbe evitare senza rischi per la sicurezza delle persone che partecipano all'evento? Una goccia nel mare forse, ma è comunque sempre di impatto vedere dei generi alimentari in tutta salute che vengono gettati via. In occasione all'ultima Giornata mondiale dell’Ambiente (5 giugno) fra l'altro è stato spiegato che le emissioni CO2 sono fortemente legate allo spreco alimentare un'equazione confermata dai dati dell’Osservatorio Waste Watcher International. Si è calcolato che, per lo spreco annuale pro capite di 30 Kg circa ci porta alla quantità di ben 130,52 Kg di CO2 equivalente, ovvero la stessa emissione che produce un'auto di media cilindrata per percorrere un tratto di strada di 1100 Km.

La domanda che ci fa chi ci segnala il disagio di dover lasciare all'ingresso la propria merenda alla fine è semplicemente: è proprio necessario? Perché spendere denaro per qualcosa di qualitativamente inferiore rispetto al pasto che ci siamo preparati (in base a gusti ed esigenze varie) a casa quando abbiamo già pagato tanto per biglietto (e prevendita)? La speranza è che gli organizzatori dei live nei grandi spazi (chiaramente non sono inclusi i teatri in questa riflessione) possano rivedere, o almeno spiegare, questa scelta ai più incomprensibile.