Migliori Catene Artigianali di Pizzerie al Mondo: Berberè si classifica al quarto posto

Un nuovo traguardo per il locale di via Petroni, gestito dai fratelli Aloe

"Facce da 4° posto nella classifica delle 20 Migliori Catene Artigianali di Pizzerie al Mondo "Top World Artisan Pizza Chains 2021" per 50 Top Pizza. Era difficile riunire 150 persone in una foto, ma questo riconoscimento va a tuuuttoooo il team Berberè. Viva!".

Questo il post sui social pubblicato dai titolari della pizzeria Berberè, in via Giuseppe Petroni 9 in centro, dopo la notizia del riconoscimento ottenuto. Un grande traguardo per il locale, che ancora una volta si conferma tra i migliori del panorama bolognese.