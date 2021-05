Bologna: i ristoranti dove poter mangiare all'aperto

Dove si può mangiare all'aperto a Bologna? Basta fare un giro per la città per notare che molti ristoranti si sono attrezzati con tavoli all'esterno, sotto i portici o nei dehors. La scelta è molto vasta, ma di seguito vi proponiamo la nostra guida!

Pane e Panelle

In via San Vitale 71 Pane e Panelle mette a disposizione dei commensali specialità siciliane, e di pesce, tra arredi di legno vintage e lampadari moderni. Un risotrante che dispone di un cortile dove pranzare o cenare all'aperto.

Buca delle Campane

Semore in via San Vitale, all'interno di Palazzo Orsi, sono stati collocati i tavoli della Buca delle Campane: un locale che propone tipiche pecialità emiliane

Osteria Bartolini

In piaza Malpighi c'è l'Osteria Bartolini. Grazie a dei tavoli collocati sotto un platano secolare e su una terrazza rialzata, è aperto sia a pranzo che a cena dove si possono gustare soprattutto piatti a base di pesce.

Ca shin

In via Cavaioni 1, fuori da Porta San Mamolo, Ca shin offre lo spazio per mangiare all'aria aperta, in un contento più unico che raro.

Le Due Lune

In via Ninio Bertocchi il locale Due Lune propone un menù mediterraneo e piatti per celiaci, sfruttando uno spazio esterno.

Mercato delle Erbe

in via Ugo Bassi c'è il Mercato delle Erbe e i locali che lo popolano hanno allestito nella traversa laterale tavoli all'esterno, dove poter pranzare o cenare.

Osteria del Podestà

L'Osteria del Podestà in via degli Orefici propone piatti tipici della tradizione bolognese, anche per celialci. Con tavoli all'esterno, è aperto sia a prenzo che a cena.

La Sberla

In via Altabella 12 troviamo la Sberla, un ristorantino con una serie di tavoli all'esterno dove poter mangiare ottimi piatti in tranquillità