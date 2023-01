"Robbie (Williams), il mio fidanzato non è geloso!" Un live bomba per cominciare il tour dei 25 anni con il piede giusto. L'ex Take That si riprende i suoi fans e passa tanto tempo con il pubblico scherzando e lanciando magliette

Robbie Williams

L'ultima volta che ci siamo visti era il 26 aprile del 1995. Avevo 15 anni e per vedere il concerto dei Thake That al Forum d'Assago ero uscita prima da scuola, avevo preso la metropolitana e, con un'amica, mi ero aggregata alle "fortunate" che erano lì davanti al palazzetto dalla notte prima, quindi in assoluta pole position (loro, che magari erano anche maggiorenni). Le regole per arrivare a toccare la transenna sotto il palco erano sempre quelle: non bere per non dover andare in bagno e rischiare così di perdere il posto, non svenire perché se no ti portano via quelli del 118 e addio concerto.

Per il resto, in situazioni di fanatismo e isteria in pieno stile Beatles, ci si atteneva al manuale di correttezza della groupie perfetta, anche con una certa solidarietà devo dire ("mi disegni tu le due T capovolte sulla guancia?"). Le Thatters (Thake That fan) erano nate mediamente fra il 1975 e il 1983 (la statistica è mia). Arrivavamo dopo i New Kids On The Block e prima dei Back Street Boys. Alcune di noi si erano già conosciute davanti all'hotel Principe di Savoia in zona Stazione Centrale di Milano dopo la soffiata che i "nostri" avrebbero alloggiato lì prima di un'ospitata in tv (credo che lo stesso stia accadendo adesso davanti al Baglioni) mentre con altre ragazze abbiamo fatto amicizia durante l'accampamento pre-concerto, scambiandoci qualche cortesia tipo ti do un Mars, magari tu mi fai la foto vista palco.

Insomma, era il 1995, lo stesso anno nel quale il mio prediletto (Robbie Williams, che era il ribelle del gruppo) avrebbe mollato la boy band inglese (il 17 luglio). Ed ecco il salto temporale. Oggi, a 25 anni dall'inizio della sua brillante carriera da solista, il ragazzotto di Stoke-on-Trent è qua sul palco di Bologna per il primo show del suo tour europeo (la seconda data, sempre all'Unipol è il 21 gennaio).

Era il preferito di tante, forse secondo dopo Mark Owen. Dopo di loro (la classifica non esiste in verità) c'era Gary Barlow (il "cicciobombo dei Take That" nella canzone di Elio e le storie tese T.V.U.M.D.B), seguito da Howard Donald (il "rasta") e, in coda, Jason Orange (il più bravo nel ballo). E quell'anno Robbie lo ha anche citato durante questo super-concerto bolognese che ci ha fatto innamorare nuovamente di lui: avrà detto "fucking" qualcosa almeno trenta volte, ma poi, tutto romanticone ha intonato She's the one e I love my life. E lo sapeva bene che fra tutte quelle facce, c'erano anche le ragazzine di allora, cariche come da adolescenti nel ballare Could it be magic. E cosa potrebbe essere magico? Per esempio toccare il loro idolo ritrovato, farsi un selfie con lui, strappargli qualsiasi cosa di dosso perchè diventi un feticcio da tenere fra i ricordi di una bella serata. E invece che succede? Che tutto questo lo fa lui: si getta sulla sua folla, prende il cellulare di una ragazza e se lo porta sul palco registrando una diretta o un video, si mette a lanciare magliette stile attivitàdi sampling allo stadio. Individua persino la sua fan più appassionata e la riempie di attenzioni. Legge i cartelli scritti per lio fra cui anche: "Robbie, il mio fidanzato è qui con me ma non è geloso".

Insomma, questo ragazzaccio che sul palco fa gesti osceni (gli stessi su cui qualcuno puntò il dito nel '95) e continui riferimenti sessuali riconquista il suo pubblico in meno di una canzone. Uomini, donne, ragazzine e ragazzini. Cita persino Totò Schillaci (non ho capito bene perché) e così ci mette anche il calcio dentro questo tutto che non si sa bene cosa sia ma che ci piace tanto.