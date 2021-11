Zona Universitaria Addio Ridge Forrester. La riscoperta di Ronn Moss, lontano anni luce dal personaggio della soap! Il cantante-attore ha suonato a Bologna circondato dai fan. La sorpresa è arrivata quando ha interpretato due brani in italiano: una di Lucio Battisti e l'altra di Sergio Endrigo

Non chiamiamolo più Ridge Forrester. Ronn Moss sembra lontano anni luce dal personaggio che ha interpretato per ben 25 anni nella soap opera Beautiful: certo, buona parte del pubblico al concerto bolognese lo ha conosciuto così, ma (inaspettatamente, almeno per me) il suo live è stato davvero piacevole e di sicuro in molti sono venuti al Bravo Caffè per ascoltarlo, oltre che per vedere un'icona del piccolo schermo. E' passato da Johnny Cash ai Duran Duran, ha suonato e cantato il suo brano più famoso ("Baby come back") e persino due pezzi in italiano: "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo e "Un'avventura" di Lucio Battisti. Cori inevitabili. Una forma splendida che porta tutti i presenti a fare una botta di conti sull'età, poi la sorpresa dopo la googlata: 69 anni.

Accompagnato da tre musicisti italianissimi, Ronn Moss (pantaloni neri, t-shirt bianca e sciarpina a righe), è salito sul palco con il caloroso sostegno di fan e groupie imbracciando la sua chitarra. Qualche battuta, la richiesta di un po' di vodka a metà concerto, anche una riflessione sulle due cose che contano di più nella vita: la salute e il tempo. Poi, alla fine e dopo gli applausi, quasi un assalto per farsi dei selfie e qualche chiacchiera. Non solo donne, certo la maggioranza, ma non solo donne. Tante bionde (un caso) proprio come Brooke Logan, la sua storica fiamma nella soap della dinastia dei Forrester e fra il pubblico anche una sosia di Stefanie (incredibile la somiglianza) nell'ultima versione, capello bianco e corto.

"Io stasera vi ho dedicato il mio tempo e voi il vostro. E ve ne sono grato"

Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss (nato a Los Angeles nel 1952), è un attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012.

La sua carriera musicale inizia nel 1976 quando Moss forma il gruppo Player - di cui è il bassista - con Peter Beckett, John Charles e John Friesen. Nel 1977 arriva il loro primo grande successo internazionale, "Baby Come Back", che scala le classifiche di mezzo mondo arrivando al primo posto della Billboard Hot 100. Dopo avere lasciato il gruppo, Moss intraprende una carriera musicale solista. Il grande successo mondiale arriva perà nel 1987 quando il musicista viene scelto per interpretare Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Insieme a Katherine Kell Lang, Moss detiene il record di maggiori puntate interpretate fino ad oggi e il ruolo di Ridge gli ha dato una grandissima fama in tutto il mondo, facendo del suo personaggio uno dei più amati della soap opera. Grazie a questa parte, Moss ha ricevuto molti riconoscimenti come attore, tra cui sette nomination ai Soap Opera Digest Awards.