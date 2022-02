Centro Storico Shopping con green-pass e spauracchio negozi vuoti. E se fosse altro a mettere a rischio le vendite? File, nuovi addetti al controllo, commesse stressate e clienti già abituati o polemici di base: e se il green-pass fosse solo una scusa e il problema vero il caro bollette?

Poco più di una settimana con le nuove regole anti-covid attive e l'obbligo di green-pass anche nei negozi: controlli a tappeto delle forze dell'ordine per verificare che all'interno degli esercizi i clienti siano in regola. Cosa è cambiato? File, folle o al contrario un calo di persone che fanno shopping? Un po' tutto in effetti. I "controllori" balzano agli occhi nelle grandi catene: fermi e impettiti all'ingresso, tablet alla mano, non si lasciano sfuggire praticamente nessuno. Verde si passa, rosso si resta fuori e niente occasioni in saldo.

"Prima stavo all'entrata per controllare che la gente riconoscesse l'ingresso e l'uscita e che igienizzasse le mani. Dal 1 febbraio invece il mio compito è anche quello di verificare i green pass di chi entra. C'è chi si lamenta, chi ha la certificazione scaduta, chi al contrario arriva già pronto con il telefono in mano e passa tranquillamente. Ringraziando e sorridendo nella maggior parte dei casi". Così alla domanda come sta andando? mi risponde un giovanotto addetto al controllo in via Indipendenza. In confidenza mi rivela che è anche più contento adesso, perché ha delle responsabilità in più e si annoia di meno.

Non sarà mica rose e fiori per tutti? No, per le commesse dei negozi senza addetti alla sicurezza, è diventato tutto più pesante: "Oltre a fare il nostro lavoro e quindi occuparci delle vendite (sempre con un occhio all'incasso) dobbiamo anche controllare i pass. Il che, quando la situazione è tranquilla non è un problema, mentre quando entrano più persone assieme diventa complicato. E le dobbiamo anche contare per rispettare la capienza. Qualcuno si scoccia, magari ha fretta e se ne va sbuffando. E' capitato anche di doversi sorbire degli attacchi dai no green-pass, ma nella maggior parte dei casi lasciamo correre e facciamo finta di niente".

Le considerazioni finali sono diverse. Non abbiamo imparato ad avere molta pazienza anche se la fila di pochi minuti la facciamo per un bene non esattamente di prima necessità (lo so dipende dai punti di vista, ma un rossetto non lo mettiamo alla pari del pane e del latte :) altro che "grazie alla pandemia ho capito il valore della lentezza". Numero due: non è tanto il green-pass che ci fa fare dietrofront davanti a un negozio quanto lo spauracchio del caro bollette. Per pagarle non ci viene chiesto di essere vaccinati contro il covid, tutt'al più contro la gastrite.

E infatti chi rinuncia agli acquisti lo fa (alla fine) non tanto per lo sforzo immane di estrarre dalla borsa il celllulare e aprire una app, quanto per il senso di colpa e il terrore con il quale si aspettano le prossime bollette di luce e gas: "Dopo le folle e le lunghe file del periodo pre natalizio, il periodo dei saldi è fin troppo tranquillo e non possiamo certo dare la colpa alle regole in vigore dal 1°febbraio - spiega la commessa di una catena - quanto ai rincari e alla paura che si ha di non arrivare a fine mese (me compresa!)".

Il "bigino" sul green-pass dal 1°febbraio 2022:

1. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali

2. Nei supermercati, negozi di animali, farmacie e parafarmacie, nei negozi di ottica: libero accesso, anche senza green pass, per comprare i beni di prima necessità

3. Green pass in edicole e tabaccai se sono al chiuso

4. Chi rischia la multa: gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Dovranno pagare una sanzione una tantum di 100 euro