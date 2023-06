La mostra dei mostri, Bologna-Giappone andata e ritorno (forse!) | FOTO Un viaggio tra xilografie e libri antichi, armi e samurai, piccole sculture in avorio, mostri a grandezza naturale e storie incredibili che arrivano dall'affascinante paese del Sol Levante: Yōkai, una mostra non solo per nippon-addicted e cosplayers

Non è una mostra come le altre quella dedicata alle antiche stampe dei mostri giapponesi. Si chiamano Yōkai (妖怪) e sono delle strane e leggendarie creature del folklore giapponese la cui presenza ha sempre esercitato un forte impatto sulla vita quotidiana degli abitanti del Sol Levante. Il primo incontro che si fa a Palazzo Pallavicini è quello con il Tengu (天狗), famosa creatura mitologica con la faccia rossa e un lungo nasone: dinnanzi a lui è bene inchinarsi perché altrimenti potrebbe farci qualche dispetto. Non costa niente, lo si fa e basta, perché non si sa mai. Il primo impatto con l'originalità della mostra, che espone una collezione di stampe d'epoca e manufatti relativi agli Yōkai, lo si ha leggendo la lista di cosa è ammesso durante la visita e cosa invece non si può proprio fare: è concesso corteggiare il personale offrendo cioccolatini e biglietti piegati nella modalità degli origami, ma è assolutamente proibito dare da mangiare ai mostri e fare gare di peti con il Kappa (dispettoso Yōkai che si nasconde nei fiumi e nelle latrine per poi spaventare donne in costume). Si può giocare a nascondino oltre che alla caccia al tesoro.

Tra gli Yōkai che mi sono piaciuti di più, certamente le donne, che hanno tutte storie molto affascinanti: belle e ingannatrici si trasformano in volpi, mostri enormi e feroci con le corna, simili ai nostri diavoli, creature acquatiche col becco da uccello che rapiscono i bambini ma anche semplici gatti e addirittura oggetti come ombrelli e zoccoli che si animano e acquistano poteri arcani. Qualche esempio, qualche scoperta che ho trovato su libri dedicati: Yurei, uno spirito evanescente che vaga perché non ha avuto un degno rito funebre; Onryō, spitito inqueto e vendicativo morto in preda a forti passioni come la gelosia che insegue la vendetta; Ubume (donna al termine della gravidanza) che esiste solo per consegnare il suo bambino in mani sicure e Kuchisake onna, la donna dalla bocca squarciata, anche lei in cerca di vendetta per essere stata mutilata nella vita terrena.

La mostra: un labirinto di scoperte e sorprese misteriose

La mostra ospitata da Palazzo Pallavicini è anche un'occasione per scoprire la cultura giapponese in generale. Gli Yōkai sono da sempre strettamente legati alla vita quotidiana degli abitanti del Giappone, e la mostra offre una prospettiva unica sulla loro cultura, le loro tradizioni e le loro usanze: fra le sale dell'esposizione un vasto spettro di argomenti (sì, proprio spettro!) dalle leggende alle storie popolari che li hanno resi noti, dai riti samurai alle pubblicazioni editoriali dell’antico Giappone. Gli oggetti in mostra includono stampe, sculture tridimensionali, libri e kakemono antichi, nonché oggetti come abiti, armature e armi da guerra.Uno dei punti di forza della mostra Yōkai è una fedele ricostruzione fedelissima del Rituale delle Cento Candele, dove i visitatori hanno l’opportunità di provare sulla propria pelle la stessa sensazione di paura provata dagli antichi samurai avvolti dal buio assoluto di una stanza illuminata solo da cento candele attraverso la quale davano prova del loro coraggio.

Il rituale delle 100 candele: la prova di coraggio del samurai

Ecco la prova del coraggio, la stessa leggendaria esperienza che testava un vero samurai: il rituale delle 100 candele. Una stanza buia, illuminata dalla lieve fiammella di cento candele. Funzionava così per i samurai: si riunivano qui dopo il tramonto e raccontavano, uno alla volta, spaventose storie popolate da Yōkai con lo scopo di spaventare a morte chi ascoltava. Al termine della storia il narratore di turno si alzava, spegneva una delle candele e prendeva uno specchio nel quale poi osservava la sua immagine appartato. L'oscurarsi progressivo della stanza accompagnava la narrazione di racconti spaventosi e pieni di suspance. Incredibilmente d'effetto quei dieci minuti che si possono trascorrere in questa sala immersiva (seduti o sdraiati su un tatami) a farsi piacevolmente terrorizzare da una voce inquietante. E giuro che io ho visto qualcuno che poi è improvvisamente è sparito proprio quando era previsto che accadesse. Non ho ancora capito se sia stato il caso, la suggestione o la realtà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosplayers fatevi sotto: c'è lo sconto!

Una cosa carinissima di questa mostra è che apre le porte ai cosplayer (e lo si vede bene di sabato e di domenica nelle strade limitrofe a Palazzo Pallavicini): per chi ogni weekend si presenta in costume avrà diritto a un ingresso ridotto e al salta fila gratis.

Bambini e ragazzi: la mostra giusta per loro

Se c'è un pubblico a cui questa mostra può piacere davvero tanto, sono i bimbi e i ragazzi perché ci sono un sacco di esperienze dedicate a loro. Tutti i bambini in arrivo a Palazzo Pallavicini sono infatti invitati subito alla caccia al tesoro che li porta in soccorso di Ambrogio, un esploratore di mostri che si trova in difficoltà. In palio delle spillette con sopra le immagini degli Yōkai. Ma ce n'è una versione "senior" per i più grandicelli che ha l'obiettivo di ritrovare tutte le cose perse del guerriero Toru Watanabe. E poi nell'area allestita ad hoc (molto carina, con dei gattoni e degli animali dipinti bellissimi) si fanno incontri e laboratori vari.

Acquista biglietti a prezzi scontati!

Katsushika Hokusai: per la prima volta in Italia lo show sul pittore giapponese più famoso

In occasione della mostra Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, Bologna ospita per due giorni, per la prima volta in Europa, lo spettacolo "The Life of Hokusai", un grande show di performing art per commemorare i 260 anni dalla nascita di Katsushika Hokusai, forse il pittore giapponese più famoso al mondo. Due giorni di spettacolo, il 30 giugno e il primo luglio 2023, con quattro repliche, al Teatro Arena del Sole, per raccontare attraverso la danza, la musica e la poesia, la vita del grande maestro, padre della pittura giapponese: un uomo, un genio, un folle che arrivò a considerarsi la connessione tra le energie celesti e quelle terrene…addirittura l’incarnazione di un drago. Magia e colori si abbattono sul palco con l’impeto de La grande onda di Kanagawa, il capolavoro assoluto di Hokusai, immergendo gli spettatori in un viaggio tra le valli, le montagne, i fiumi e la maestosità della natura che hanno così profondamente ispirato la sua arte, nonché tra i demoni e le ombre che l’hanno resa per lui l’impresa alla quale devolversi con vorace maniacalità fino alla morte. La spettacolare opera è stata ideata dal produttore Shin Sugimoto e dal performer di fama mondiale Katsumi Sakakura, con la partecipazione del regista Kento Shimizu e la collaborazione di Takashi Okazaki, character designer molto popolare per il suo lavoro sul leggendario anime di samurai hip-hop “Afro Samurai” e sul film della DC Comics “Ninja Batman”. E’ una produzione Global Business Labo in collaborazione, per l’Italia, con Vertigo Syndrome. Il progetto era stato preparato nel 2020, ma causa dello scoppiare della pandemia, fu necessario interrompere temporaneamente la produzione teatrale e si decise di far realizzare al regista Kento Shimizu un documentario, registrando la performance degli artisti davanti a un palco senza pubblico. Il documentario è disponibile dal 6 aprile sulla piattaforma Amazon Prime Japan, USA e UK.