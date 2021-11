Schiacciato dai debiti, si dà fuoco. Un dramma che diventa una canzone di denuncia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“Brucia” è il nuovo singolo, che anticipa il disco “Zdasdat” del cantautore bolognese Baschira. Il cantautore emiliano presenta socì il nuovo lavoro: "Questa canzone parla della storia di Giuseppe, un imprenditore nato a Caserta e residente a Bologna. Si dette fuoco nel 2012 nella sua auto parcheggiata davanti alla sede bolognese dell’agenzia delle entrate. Si suicidò perché non era in grado di pagare i suoi debiti con lo stato. É morto dopo nove giorni di agonia in ospedale. Lasciò una lettera all'agenzia delle entrate chiedendo di lasciare in pace la moglie, invano".

Baschira nasce da un’ idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, nato a Molinella, ad Amsterdam ormai da anni. E’ nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell'Ottocento, che il chitarrista decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali. Accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme a Mario da Silva dell’RPM Studio, al mixaggio degli otto brani che andranno a comporre il suo primo album “Zdasdat”, masterizzati dall'ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al RedStone Productions di Amsterdam. A Marzo del 2020 viene pubblicato il suo primo singolo “Il Biondo”, seguito da “A Capo” il 15 Luglio. Entrambi i singoli precedono l’album “Zdasdat”, che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”. I brani che compongono l'album sono identificabili con il genere folk, gipsy jazz, acustico, popolare. Crediti singolo Baschira – voce, musica e parole Mauro Rolfini - Sassofono Anton Jakimenko - clarinetto Mauro Rolfini – carinetto basso Tilo Baumheier - flauto Matteo Battaglia – chitarra elettrica Henrik Holm - basso Bartho Staalman – batteria Registrato e mixato da Mario Da Silva Mastering Pietro Rossi Distribuzione digitale e promozione: (R)esisto Distribuzione Etichetta e distribuzione fisica: Radici Music Records.Crediti Videoclip Ideato da Davide Cristiani Diretto da Enzo Dumettier Ballerina Paola Ghidini Prodotto da Flip the egg productions