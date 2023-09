Caro affitti, gli studenti tornano con le tende in piazza |FOTO-VIDEO

Riparte l'anno accademico. E l'incipit, anche per l'Unibo, è tra le proteste degli studenti. Al centro ancora il problema affitti: case spesso introvabili e anche quando una camera in condivisione la si riesce a trovare i prezzi in molti casi sono troppo esosi ( Bologna, dati alla mano, risulta infatti tra le città più care) . Se capita la 'bazza', proposte di fitto a costi abbordabili, bisogna poi stare attenti che non ci sia la fregatura dietro l'angolo o che la sistemazione non sia al limite della decenza, come non di rado qualcuno ha denunciato.

Scontato a dirlo, ma la criticità casa travolge in pieno l'esercito dei fuorisede di Alma Mater. Tra questi alcuni hanno deciso di tornare in piazza per sensibilizzare sul tema e chiedere soluzioni rapide ed efficaci. Lo hanno fatto piantando ieri delle tende in piazza Verdi, cuore della zona Universitaria. Una protesta simbolica sull'onda di mobilitazioni analoghe rfegistrate in altre città d'Italia in questi giorni e nei mesi passati.

