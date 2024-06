Unione Inquilini e gli affitti brevi: “Lepore, passiamo ai fatti”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna è una città in continuo cambiamento: dinamica, si direbbe oggi. Ma non sempre il cambiamento significa miglioramento. Le condizioni di chi cerca casa, specialmente nelle fasce economicamente più fragili, sono peggiorate piuttosto rapidamente. Studenti, lavoratori precari, giovani: comprare casa o affittarne una è un lavoro sempre più difficile. Complice l’innalzamento dei prezzi, il fenomeno degli studentati privati e quello degli affitti brevi.

Proprio di quest’ultimo tema ha parlato, ieri, il sindaco Matteo Lepore, dicendo sostanzialmente che vorrebbe proporre al candidato delle prossime elezioni regionali del Partito Democratico un gruppo di lavoro per “regolamentare in modo rigoroso questo fenomeno”. L’Unione Inquilini di Bologna ha commentato le parole del sindaco: “Prendiamo atto della posizione presa dal Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, su AirBnb e gli affitti brevi, ma non basta. Da anni come Sindacato Unione Inquilini ci battiamo per porre freno alla trasformazione mercifica che il turismo mordi e fuggi compie anche a Bologna”.

“Le città necessitano di case per i lavoratori e le lavoratrici che transitano o cercano di formarsi una vita e una famiglia aumenta di anno in anno – continua la sigla – e sono migliaia le famiglie in attesa di assegnazione ERP. Quindi, tutto quello che invertirà la tendenza non può che vederci positivamente colpiti. Sindaco Lepore, lei appartiene ad un partito, il Partito Democratico, che sia a livello regionale che nazionale ha messo sempre in secondo piano la questione abitativa. E allora passi ai fatti una mozione con gli altri sindaci delle città emiliano-romagnole che impegni il prossimo presidente regionale a presentare nei primi cento giorni una legge regionale per fermare lo strapotere economico finanziario di AirBnb, un Piano Abitativo Regionale e un Osservatorio Abitativo Regionale che coinvolga istituzioni, sindacati e associazioni per monitorare quanti stabili pubblici sfitti sono presenti sul territorio emiliano-romagnolo e quali soluzioni si possono attuare per la loro trasformazione in uso abitativo”.

E ancora “la creazione di un fondo da destinare ai comuni per l'acquisto o il recupero di alloggi sfitti da destinare alle famiglie in graduatorie e sfrattati, e un fondo per manutenzioni straordinarie in case popolari e per sostenere la nascita di comunità energetiche rinnovabili e solidali nei caseggiati di case popolari. Questi sono gli atti che potrebbero realmente porre freno al sistemico problema abitativo anche nella nostra regione. Fatti, per non scadere nella solita boutade elettorale” conclude il comunicato.