Piano per l’abitare, in arrivo nuovi alloggi a canone calmierato

Buone notizie per l’edilizia popolare. Gli alloggi di via Ilio Barontini 17 sono in consegna: dieci appartamenti per altrettante famiglie a reddito intermedio individuate da un avviso pubblico. Il condominio sarà composto quindi da cinquanta nuclei Acer, trenta studenti e studentesse con borsa Er.go e appunto gli appartamenti messi a bando dal Comune di Bologna. “Il complesso di via Barontini – scrive l’amministrazione in una nota – è uno dei cinque edifici pubblici candidati alla sperimentazione di nuove forme di convivenza, nell’ambito della seconda strategia del Piano per l’Abitare.In collaborazione con Acer Bologna ed Er.go, il Comune darà infatti vita a un condominio solidale che coinvolgerà le famiglie già residenti nel comparto, gli studenti e le studentesse meritevoli e a basso reddito che abitano negli alloggi Er.go e le nuove famiglie assegnatarie tramite la presenza di un portierato sociale che verrà attivato subito dopo l’estate”.

Ma non finisce qui. Sempre il Comune di Bologna ha comunicato che è stato individuato il soggetto ammesso a finanziamento per il co-housing di viale Lenin. Si tratta della Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza con un progetto di abitare collaborativo e solidale destinato all’immobile di viale Lenin 14/2 e 14/3, da oltre 20 anni inutilizzato e inagibile, di proprietà del Comune. Si prevede la realizzazione di circa dieci alloggi oltre agli spazi comuni.

“In coerenza con la seconda strategia del Piano dell’Abitare Nuove forme di abitare collaborativo – spiegano dal Palazzo d’Accursio – il Comune ha infatti raccolto, attraverso un avviso pubblico, manifestazioni di interesse ad acquisire il diritto di superficie per 60 anni, dell’immobile di viale Lenin per il perseguimento delle finalità del bando regionale. Il bando si è chiuso a fine febbraio 2024 e ha raccolto tre manifestazioni di interesse. L’Amministrazione ha consentito ai tre operatori economici di presentare candidatura al bando regionale ‘Social Housing 2023’, con l’impegno di cedere il diritto di superficie dell’immobile al candidato eventualmente beneficiario del contributo regionale. Entro gennaio 2025 sarà pronto il progetto esecutivo ed entro l'estate 2025 inizieranno i lavori”.

Il piano regionale

L’housing sociale è un progetto non solo del Comune di Bologna ma anche della Regione Emilia-Romagna. Da viale Aldo Moro scrivono in una nota che sono in arrivo 140 nuovi alloggi a canone calmierato, grazie ad un finanziamento da 7 milioni di euro. Le nuove case messe a disposizione saranno nei comuni di Bologna (quello appunto di viale Lenin), Rimini, Montefiore Conca (RN), Ravenna, Sassuolo, Forlì e Cesena.

“Dei 140 alloggi – che sono destinati a famiglie con indicatore Isee fino a 35 mila euro –, 30 saranno in locazione permanente, oltre i 25 anni di locazione, mentre 110 avranno una durata più breve, ma non inferiore ai 10 anni. L’offerta sarà integrata, come richiesto dal bando, da servizi all’abitare: si tratta di servizi culturali, socioassistenziali e di sviluppo della comunità, che coinvolgeranno gli spazi comuni e saranno rivolti non solamente agli abitanti, ma anche al contesto del quartiere o della città” fanno sapere dalla Regione. “Le imprese vincitrici del bando 2023 sono otto tra cooperative di abitazione, imprese private e loro consorzi. Hanno presentato progetti integrati, che prevedono anche interventi di elevata qualità sul piano urbanistico, della rigenerazione, dell’efficientamento energetico e della sicurezza, oltre che dei servizi” conclude la nota.