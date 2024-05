Dalla Regione altri 10 milioni per riqualificare alloggi pubblici

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Regione Emilia-Romagna ha approvato uno stanziamento di 10 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria negli edifici di competenza di Erp (Edilizia residenziale pubblica), che si aggiungono agli altri 30 milioni di euro stanziati dal 2020 fino ad oggi. Il provvedimento, indirizzato ai Comuni e alle Unioni di Comuni, punta a recuperare gli alloggi pubblici, attualmente vuoti e non assegnabili, che dovranno essere riqualificati e attribuiti, entro il 2025, a nuclei familiari iscritti alle graduatorie. Come riportato dall’agenzia Dire, ad oggi gli alloggi sfitti Erp risultano 3.818 su 54.257 disponibili, mentre le domande in attesa al 31 dicembre del 2023 erano oltre 26mila. I lavori saranno concentrati specialmente nell’efficientamento energetico, con importi che vanno dai 5mila ai 25mila euro per appartamento, fino a coprire le spese per il 100% dell’importo.

"Il tema dell'emergenza abitativa riveste una grande rilevanza sociale e richiede soluzioni rapide e coordinate, con l'obiettivo di ampliare il numero di alloggi a disposizione per le famiglie in difficoltà. Gli interventi previsti vanno nella direzione di riqualificare gli alloggi Erp al momento non assegnabili perché usurati dal tempo e non a norma di legge", spiega la Regione.