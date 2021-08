Come arredare una camera per coltivare i propri hobby

Non sempre si ha lo spazio a sufficienza per avere una stanza intera dedicata ...ecco le nostre soluzioni!

edicarsi al proprio hobby preferito è un modo per ritagliarsi del tempo tutto per sé: a volte però le nostre passioni richiedono molto spazio tanto da occupare un’intera camera, questo vale anche se si ha una casa piccola.

In questo caso occorre semplicemente ricavare una stanzetta dal soggiorno innalzando un muro di cartongesso e non ci resta che dedicarci alla nostra attività preferita. Con gli arredi e i consigli giusti, poi, avremo un angolo tutto per noi da sfruttare al meglio.

Come ricavare la zona hobby da una stanza

Non sempre si ha lo spazio a sufficienza per avere una stanza intera dedicata al nostro hobby preferito. In questo caso, possiamo condividere il soggiorno o la camera da letto, l’importante è progettarlo in modo funzionale, seguendo alcuni must have come:

Organizzare lo spazio : se il nostro hobby richiede molti attrezzi, dobbiamo avere a disposizione contenitori, scaffali, mensole e sfruttare i sistemi componibili da posizionare sotto il tavolo da lavoro. Inoltre, una soluzione potrebbe essere quella di tinteggiare una parete con la pittura magnetica così da appendere oggetti, attrezzi o disegni;

: se il nostro hobby richiede molti attrezzi, dobbiamo avere a disposizione contenitori, scaffali, mensole e sfruttare i sistemi componibili da posizionare sotto il tavolo da lavoro. Inoltre, una soluzione potrebbe essere quella di tinteggiare una parete con la pittura magnetica così da appendere oggetti, attrezzi o disegni; Camera condivisa : se decidiamo di creare una stanza hobby all’interno di uno studio o della camera dei ragazzi, è utile creare la postazione hobby e la postazione studio su due pareti differenti. In questo modo ognuno avrà i suoi spazi;

: se decidiamo di creare una stanza hobby all’interno di uno studio o della camera dei ragazzi, è utile creare la postazione hobby e la postazione studio su due pareti differenti. In questo modo ognuno avrà i suoi spazi; Pannello ordinato: a seconda dell’attività, gli attrezzi di cui abbiamo bisogno sono differenti, ma questo non vuol dire conservarli in modo disordinato. Uno strumento utile è il pannello forato su cui possiamo montare piccoli ripiani o mensole e sistemare tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Una stanza diversa a seconda degli hobby

Se vogliamo avere un luogo tutto per noi, possiamo approfittare della ristrutturazione e creare una stanza a misura per ogni nostro hobby.

Stanza della musica

Suonare è un modo per rilassarsi e dare libero sfogo alla propria fantasia, se abbiamo un’intera stanza a disposizione è ancora meglio. In questo caso per avere una buona acustica la camera non deve avere molti mobili, l’ideale è inserire all’interno l’essenziale. Sgabelli e sedie non devono mancare, insieme a piccoli scaffali in cui conservare i vinili o i cd.

Se viviamo in un palazzo è fondamentale insonorizzare la stanza sia per non disturbare i vicini, sia per ottenere una buona acustica, per farlo è possibile utilizzare:

Pannelli piramidali : assicurano un suono lineare e sono ottimi isolanti acustici

: assicurano un suono lineare e sono ottimi isolanti acustici Pannelli fonoassorbenti: belli esteticamente e in grado di eliminare il suono all’esterno

La musica va anche ascoltata, quindi dobbiamo creare un impianto con mixer, microfoni, e amplificatori. Infine, l’impianto stereo implica il collegamento di tanti fili, per evitare di lasciarli sparsi, e mettere in pericolo la propria sicurezza, dobbiamo accertarci di sistemarli nel modo corretto.

Stanza della pittura

Disegnare e colorare è la passione di molti e avere una stanza tutta per sé è un modo per poter realizzare piccoli capolavori rimanendo comodamente a casa.

Per organizzare la stanza dedicata alla pittura, servono pochi elementi ma imprescindibili. Il cavalletto è perfetto per poter poggiare la tela e permettere alla tempera di asciugarsi al meglio.

Avere pennelli e colori sempre in ordine è importante e la cassettiera diventa un elemento d’arredo da avere all’interno della stanza per la pittura. In metallo o legno può essere sia da terra che da tavolo.

Se siamo appassionati di pittura dal vero, il manichino snodabile è un aiuto in più, a cui devono essere affiancati anche lavapennelli e vaschette per solventi.

Stanza per il fai da te

Il fai da te è un modo per dedicarsi a piccoli lavori di bricolage e per risparmiare perché permette di dedicarsi alla manutenzione della casa.

Per coltivare questo hobby, non possiamo fare a meno di avere un banco da lavoro su cui realizzare i nostri progetti. Accanto a questo, nella stanza non può mancare una cassettiera in cui conservare i trapani e gli avvitatori con tutte le loro punte.

Oltre a questi utensili è importante tenere in ordine anche cacciaviti, martelli e chiodi e grazie al pannello forato è possibile avere tutto quello che serve con un semplice colpo d’occhio.

