Lo spettacolare super attico in vendita, è in una torre del XII secolo | FOTO

Case da sogno e dove trovarle. Anche all'ombra delle Due torri, come la splendida dimora recentemente messa in vendita dall'ex rossoblù Beppe Signori, o il super attico proposto dall'agenzia immobiliare Engel&Volkers, che ieri sera ha promosso un evento 'open house' con tanto di concerto d'arpa e mostra di sculture di Malisa Catalani (moglie dell'ex calciatore del Bologna Marco Di Vaio).

L'appartemento è dotato di vista spettacolare a 360 gradi su Bologna all'interno di una torre del 12esimo secolo, da cui ammirare tramonti mozzafiato. Si tratta di una porzione di tre piani di Palazzo Tubertini, nel cuore del centro cittadino, con sei stanze e quasi 400 metri quadri. Il prezzo è stellare, poco meno di tre milioni di euro.

"Abbiamo deciso di iniziare qui il nostro ciclo di open house perché ci sembrava intanto un simbolo importante per Bologna- spiega Elisa Fiocchi, responsabile Marketing Engel&Voelkers Bologna- ci piaceva mostrare alle persone la bellezza dei nostri immobili". In particolare, "si tratta della torre degli Uguzzoni, torre del 12esimo secolo, e fa parte di un complesso immobiliare, appunto Palazzo Tubertini, integralmente ristrutturato- spiega all'Agenzia Dire Gianfranco Agostini di Engel&Voelkers Bologna- l'intero complesso è vincolato alla Sovrintendenza, per cui ovviamente i lavori sono stati particolarmente impegnativi, in particolare l'installazione dell'ascensore che ha comportato due anni di percorso burocratico e con varie difficoltà".

Per quanto riguarda i dettagli dell'immobile invece, "la porzione della torre ha uno sviluppo di 380 metri quadrati su tre livelli e la meravigliosa altana con una vista letteralmente a 360 gradi su tutta Bologna- prosegue Agostini- con la particolarità di enormi finestre, inconsueto per le torri medievali che normalmente hanno delle piccole feritoie". Al momento nessun interesse concreto, ma "abbiamo ricevuto dei contatti sia da clienti locali che da stranieri".