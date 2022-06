Affittare casa in Italia è sempre più caro: Bologna +1,7%

Nuovo balzo dei canoni di locazione in Italia, 2,3% a maggio stando all'ultimo indice sui prezzi elaborato da idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia.

Ora il prezzo medio degli affitti - riporta l'agenzia Dire - ha raggiunto gli 11,6 euro al metro quadro mensili, con un aumento interannuale del 2,9%. A Bologna si registra un aumento dell'1,7%. Ma vediamo i dettagli.

Affitti nei capoluoghi

Il mese appena trascorso vede una prevalenza di città - 47 su 89 centri monitorati -, dove le richieste da parte dei proprietari di casa sono in aumento; 37 capoluoghi in calo; stabili Avellino, Bergamo, Livorno, Livorno Lodi e Milano, che si ferma dopo un anno in cui l'aumento delle locazioni a uso residenziale ha fatto registrare un +12%. Gli incrementi più pronunciati su base mensile sono quelli di Chieti (8,2%), seguita da Messina (6,3%), Catanzaro (5,3%) e Rimini (5%).

Il resto dei centri segnano incrementi inferiori al 5 per cento, fra questi pressocché tutti principali mercati del Paese come Bologna (1,7%), Roma (1,4%) e Torino (1,3%). In terreno positivo anche Palermo (1,1%), Firenze e Venezia (entrambe 0,5%). Napoli è l'eccezione negativa (-1,8%). Sul lato opposto della tabella ci sono capoluoghi che registrano i cali maggiori: Cosenza (-7,7%), Ragusa (-6,9%), Cagliari (-5,6%) e Mantova (-5,3%).

Milano è stabilmente il capoluogo con gli affitti più salati, con un prezzo di 20 euro/m2. Seguono Firenze (15,6 euro/m2), Venezia (15,5 euro/m2) e Bologna (15 euro/m2).

Roma e Napoli si posizionano al quinto e al decimo posto del ranking, rispettivamente con 13,5 e 10,9 euro mensili. Di contro, Vibo Valentia, è il centro con gli affitti più economici d'Italia con 4,6 euro, seguito da Agrigento con 4,8 euro e Cosenza con una media di 5 euro al metro quadro.