Emergenza Casa: ecco il Manifesto per abilitare i Comuni all’azione

È stato presentato a Napoli il Manifesto sull’Emergenza Casa, nell’ambito della rassegna “Dialoghi sull’abitare”, promossa dal Comune di Napoli e culminata con due tavole rotonde cui ha partecipato la vicesindaca con delega alla Casa Emily Clancy.

Il manifesto è il risultato di un lavoro concertato, che ha coinvolto le Amministrazioni di Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Roma, Torino e Venezia, coordinate dall’ANCI. Un lavoro partito a Bologna nella prima tavola rotonda fra gli assessori e le assessore delle città, il 6 aprile scorso, dopo la presentazione del Piano per l’Abitare del Comune di Bologna.

"L’obiettivo - spiegano da Palazzo D'Accursio - è presentare al Governo una serie di richieste concrete e strumenti per i Comuni finalizzati a gestire le politiche abitative, tenendo conto dei più fragili, degli studenti, del tema degli affitti brevi e delle esigenze del comparto turistico".

Il documento affronta quattro ambiti. Il primo riguarda i fondi, per rifinanziare strumenti come il Fondo Affitti e Morosità Incolpevole e dotarsi di una politica strutturale di sostegno agli affitti.Il secondo gli investimenti per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp); l’acquisizione e la gestione dell'edilizia sociale da parte dei Comuni; l’assegnazione gratuita ai Comuni degli immobili pubblici inutilizzati, anche quella degli immobili invenduti e oggetto di aste giudiziarie;

prevedere risorse a copertura delle residue 112 proposte del Pinqua (Programma nazionale della qualità dell'abitare).

Il terzo i fondi per la manutenzione del patrimonio pubblico, utilizzabili anche per operazioni di efficientamento energetico, in modo permanente e strutturale.

Infine le regole, ovvero promuovere una legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica per superare la regionalizzazione delle politiche sulla casa; istituire una regolamentazione nazionale sugli affitti brevi; rendere più remunerativo l’affitto di lungo periodo; rivedere la normativa in materia di federalismo demaniale.

“Abbiamo bisogno di occuparci di casa a ogni livello di governo – commenta la vicesindaca Emily Clancy - In Italia, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi con sistemi di welfare più robusti, la politica della casa ha rappresentato tradizionalmente un ambito minore dell’intervento pubblico in termini di impegno finanziario e soprattutto un settore caratterizzato da forte frammentazione degli strumenti utilizzati. È ora di invertire la rotta. Il forte disimpegno dello Stato sul tema riflette anche l’idea che la politica della casa sia ormai superflua in un paese a benessere elevato, in cui il numero delle abitazioni è superiore a quello delle famiglie e in cui vi è un’elevata diffusione della casa di proprietà. Ma non è più così. Serve una politica organica sulla casa che serva da volano per una rinnovata centralità dello Stato nelle politiche abitative e una ritrovata sinergia di livelli di governo diversi per dare la necessaria priorità al diritto alla casa su tutto il nostro territorio nazionale.

È venuto il momento di una politica comune anche su base europea sulle politiche abitative: a partire dalla regolazione delle piattaforme turistiche per governare l’estrazione di capitale che stanno producendo nelle città e dalla formulazione di un quadro unico europeo sul diritto alla casa a cui agganciare specifiche linee di sostegno e finanziamento. Per questo l’alleanza municipalista tra città italiane ed europee, città che promuovono direttamente Piani per l’Abitare sui propri territori ma spingono anche Governo ed istituzioni europee, è particolarmente preziosa.”