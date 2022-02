Casa, politici ed esperti a confronto sul tema

"É uscito il nuovo numero di Abitare Oggi, l’house organ di Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - interamente dedicato alla Convention Nazionale 2021. Si tratta di un numero speciale perché riporta fedelmente quanto detto durante la Convention e per questo è il primo documento pubblicato in Italia in cui si fa il punto sul tema casa in maniera trasversale". Così annuncia Alberto Zanni Presidente Nazionale di Confabitare.

“Le case sono per le persone e per le comunità - prosegue Zanni - da questa Convention siamo usciti tutti concordi che la via per la rigenerazione urbana è la costruzione di progetti che mettano al centro le persone e le comunità. Vi invito a leggere questo speciale perché sono certo che potrà realmente arricchirvi di nuove prospettive. Questa Convention ha un altro primato: è la prima Convention sul mondo immobiliare che pone le persone al centro, non il business come hanno fatto tutti finora, e la cosa non è banale”.

“La casa è il primo ancoraggio sociale e ha assunto un’importanza ancora maggiore in questi ultimi tempi. La società italiana esprime una domanda articolata di accesso all’abitazione che non sempre incrocia un’offerta corrispondente di soluzioni adeguate - continua Zanni - sono emersi bisogni nuovi: immobili di proprietà, in affitto, in condivisione; domanda di alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica, difficoltà di accesso alla casa per i più giovani, esigenze di autonomia abitativa per le fasce di popolazione anziana e per persone con disabilità. Abbiamo invitato relatori d’eccezione che hanno portato il loro contributo e la loro esperienza in un dibattito aperto in cui abbiamo ascoltato tante esperienze, e tante proposte. Il risultato è stato un incontro di rilevanza nazionale per l’importanza dei temi trattati e per lo spessore dei contributi. Per questo motivo si è fatto un grande lavoro riportando tutti gli interventi fedelmente sul cartaceo e accompagnandoli con un QR code che rimanda al video dell’intervento".

“L’affluenza alla Convention è stata memorabile e conferma l’importanza del tema, considerate anche le limitazioni del periodo storico può ritenersi un enorme successo - commenta Alberto Zanni Presidente Nazionale di Confabitare - ma il vero successo è il risultato in termini di idee e di proposte”. Alla luce di quanto accaduto e sta accadendo è emerso che il mondo dell’abitare necessita di essere rivalutato tenendo conto delle nuove consuetudini e dei nuovi comportamenti che il corpo sociale ha interiorizzato in questo periodo. La casa come possibile posto di lavoro, la riscoperta della solidarietà nel vicinato, il tornare a vivere il quartiere e la necessità di riorganizzare le periferie".

“Le scelte per l’abitare devono dare risposta non solo al bisogno di casa, ma devono essere parte essenziale di una politica che vuole realizzare inclusione sociale, azioni efficaci di rigenerazione urbana integrata e di transizione ecologica delle nostre città, a partire dalla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio abitativo esistente. Il Piano nazionale per la Qualità dell’abitare e le altre azioni previste dal PNRR sono un’occasione importante per ridare slancio alle tematiche abitative e per ricostruire finalmente una politica nazionale sulla casa” - conclude Zanni.

Per chi volesse leggere gli interventi e guardare i video può scaricare una copia della rivista da questo link: https://bit.ly/3ruLTXx inoltre Confabitare vuole omaggiare di una copia cartacea chi si reca nella sede di Bologna in Via Guglielmo Marconi, 6/2 e ne fa richiesta in reception, fino ad esaurimento scorte.